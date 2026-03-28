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Alejandra Baigorria y Said Palao lanzan empresa juntos en pleno escándalo por ampay en Argentina: “Él es el Gerente General”

El integrante de ‘Esto es Guerra’ fue designado como gerente general y uno de los accionistas del negocio

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Magaly Medina cuestionó duramente la decisión de Baigorria en televisión nacional. ATV/ Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron dar un paso importante en el ámbito empresarial justo en medio de una polémica mediática que no ha dejado de generar comentarios. La situación, expuesta en el programa de Magaly Medina, ha puesto sobre la mesa no solo la solidez de la relación entre ambos, sino también las decisiones estratégicas que se toman en escenarios de alta exposición pública.

Todo comenzó con la difusión de imágenes que mostraban a Said en Argentina, acompañado de figuras como Mario Irivarren, Patricio Parodi y ‘Francho’ Sierralta, en lo que fue descrito como una celebración en un yate junto a un grupo de mujeres. Este episodio, rápidamente catalogado como ampay, generó una ola de reacciones y cuestionamientos, especialmente por el contexto sentimental en el que se encuentra con Alejandra. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue únicamente la escena captada, sino lo que ocurría en paralelo.

Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.
Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria firma su nueva empresa con Said Palao el día del ampay

De acuerdo con la información difundida en televisión, el mismo 13 de marzo, fecha en la que se hicieron públicas las imágenes del ampay, Alejandra Baigorria concretaba el registro de una nueva empresa bajo el nombre de “Tu gringa AB SAC”.

Este dato no pasó desapercibido, ya que evidenció una coincidencia temporal que para muchos resultó, como mínimo, llamativa. Lejos de tomar distancia, la empresaria decidió avanzar con un proyecto conjunto que ya venía gestándose desde días previos.

Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.
Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Hay tres accionistas y la más fuerte es el de Alejandra Baigorria

Un día antes, el 12 de marzo, la ‘Gringa de Gamarra’ formalizó un aspecto clave dentro de la estructura de la empresa: designó a Said Palao como gerente general, además de incluirlo como accionista. Esta decisión, revelada en el informe televisivo, dejó en claro que el vínculo entre ambos no solo se mantiene en el plano personal, sino que también se ha consolidado en el ámbito corporativo. Según los documentos mostrados, la distribución accionaria otorga a Baigorria una posición mayoritaria con 5100 acciones, mientras que Said Palao y el hermano de la empresaria cuentan con 4950 acciones cada uno.

El negocio, constituido con un capital inicial de 15 mil soles, plantea un modelo que ha llamado la atención por su enfoque. La empresa se dedicaría a la rifa de departamentos, dinero en efectivo, artefactos y otros bienes, a cambio de una participación económica accesible de 10 soles. Este formato, que combina elementos comerciales con una narrativa solidaria, tiene como objetivo —según lo anunciado— financiar iniciativas de ayuda social. Entre los primeros proyectos se encuentra la construcción de un albergue para 60 perros, una causa que Baigorria ha señalado como prioritaria.

Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.
Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, más allá del planteamiento del negocio, el foco mediático se centró en la decisión de incluir a Said Palao en un rol tan relevante dentro de la empresa, especialmente considerando el contexto del ampay. Fue precisamente este punto el que motivó la reacción de Magaly Medina, quien no dudó en expresar su postura crítica durante la emisión de su programa. Con su estilo directo, cuestionó abiertamente la elección de la empresaria.

“Él es el gerente general. Como a este hombre, que aparentemente no es exitoso en la vida, ella trata de empoderarlo (...) Mira, yo lo saco de la sociedad. Como ella es mayoritaria junto al hermano, lo saco. Es bien fácil. ¿Por qué lo tiene que hacer con él después de lo que te hace?”, comentó la conductora, dejando entrever su desacuerdo tanto desde una perspectiva personal como estratégica. Sus palabras no solo apuntaron a la figura de Said Palao, sino también a la toma de decisiones de Alejandra Baigorria en un momento particularmente sensible.

Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.
Polémica: Alejandra Baigorria apuesta por negocio con Said Palao tras imágenes en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

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