‘La Casa de la Comedia’ anuncia su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión: “Es insostenible”

‘La Casa de la Comedia’ anunció su cierre definitivo tras ser víctimas de extorsión.. IG

La comunidad digital y el mundo del espectáculo peruano recibieron con tristeza la noticia: ‘La Casa de la Comedia’ anunció su cierre definitivo tras enfrentar una grave situación de extorsión.

El espacio, que se consolidó como uno de los favoritos por su propuesta humorística y su cercanía con el público, compartió un comunicado donde explica los motivos de esta decisión y agradece el cariño recibido durante su trayectoria.

El comunicado que estremeció a los fans

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del programa, donde el equipo expresó:

“Con profunda tristeza, les informamos que La Casa de la Comedia suspende de manera definitiva sus grabaciones y presentaciones. Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y la de nuestro público, que nos acompaña en cada grabación”.

En el mismo mensaje, los creadores hicieron hincapié en el lazo formado con su comunidad durante el tiempo que estuvieron al aire: “Nos duele cerrar este capítulo donde formamos una familia junto a ustedes. Gracias por cada risa, cada mensaje y por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos llevamos su cariño como nuestro mayor logro”.

El comunicado generó una ola de tristeza y mensajes de apoyo en redes sociales.

Reacciones en redes: tristeza, agradecimiento y reclamos de seguridad

La noticia no tardó en hacerse viral, generando una ola de mensajes de apoyo y tristeza entre los seguidores del espacio. Usuarios y figuras públicas recordaron los mejores momentos del programa y lamentaron que la inseguridad haya puesto fin a uno de los espacios más queridos del entretenimiento digital peruano.

“Mi lugar favorito”, “el gobierno no hace nada, gracias por tanta alegría”, “Hasta cuándo vamos a vivir así en un gobierno mediocre”, fueron algunas de las reacciones que inundaron los comentarios, reflejando no solo el cariño por el programa, sino también la preocupación social por la creciente ola de extorsiones que afecta a distintos sectores del país.

Xiomy Kanashiro envía emotivo mensaje

Compañeros de elenco y amigos como Xiomy Kanashiro y Lisandra Lizama también se sumaron a las palabras de despedida.

Xiomy escribió: “Gracias por todo familia, se volvieron una segunda casa para todos”, mientras que Lisandra Lizama agregó: “Gracias a ti… soy LA CUBANA”.

Compañeros y seguidores agradecieron el legado de humor y comunidad que deja el programa.

La ola de extorsión que impactó a ‘La Casa de la Comedia’

La decisión de ‘La Casa de la Comedia’ se debe a varias oportunidades que fueron victimas de presuntos extorsionadores. En octubre de 2024, el centro cómico suspendió sus grabaciones tras el hallazgo de una granada en la entrada de su local ubicado en Ate Vitarte.

El artefacto explosivo fue encontrado por la mañana, luego de que los responsables del centro recibieran amenazas de extorsión por mensajes y WhatsApp, en los que se exigían pagos económicos.

La Policía Nacional del Perú intervino rápidamente, activando los protocolos de seguridad y solicitando la presencia de la Unidad de Desactivación de Explosivos. El personal especializado realizó una detonación controlada, lo que evitó daños materiales o víctimas en el lugar.

La producción del programa informó en redes sociales que tras el atentado presentaron la denuncia correspondiente en la comisaría y decidieron detener las grabaciones por temor a nuevos ataques. El comunicado también reflejó la preocupación del elenco y de los vecinos ante el incremento de extorsiones y hechos violentos en Lima.

Este atentado evidenció cómo la ola de criminalidad y extorsiones, antes dirigida principalmente a comercios, ahora afecta también a espacios culturales y de entretenimiento. Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y pidieron a la población denunciar cualquier amenaza, mientras continúan investigando para identificar a los responsables.

Presuntos extorsionadores dejan granada en la Casa de la Comedia - Canal N

¿Qué significa el cierre de ‘La Casa de la Comedia’ para la escena digital?

El cierre definitivo de ‘La Casa de la Comedia’ marca un antes y un después en la escena del humor online nacional. El programa se había convertido en un punto de encuentro para amantes de la comedia y seguidores de los talentos que pasaron por su set.

Su espontaneidad, interacción con el público y la capacidad de abordar temas cotidianos con humor lo hicieron único en el ecosistema peruano de entretenimiento digital.

El adiós deja un vacío difícil de llenar y abre el debate sobre los riesgos que enfrentan los creadores de contenido en un contexto de inseguridad creciente.

La Casa de la Comedia se pronuncia tras atentado contra su local.