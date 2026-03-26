Perú

MINEM designa nueva directora de formalización minera en medio del silencio electoral sobre el REINFO

La abogada Magda Gutiérrez Chara asume la DGFM mientras la prórroga del REINFO avanza sin debate público ni propuestas claras de los partidos en campaña

Guardar
mineria - reinfo
El nombramiento de Magda Roxana Gutiérrez Chara como directora de Formalización Minera en Perú coincide con la prórroga del REINFO hasta diciembre de 2026.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) designó a Magda Roxana Gutiérrez Chara como Directora General de la Dirección General de Formalización Minera, según la Resolución Ministerial N° 131-2026-MINEM/DM publicada el 25 de marzo de 2026.

Esta decisión se produce en un contexto de crisis para la política de formalización minera, marcado por la reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y el estancamiento de reformas estructurales que exige el sector.

Prórroga del REINFO y reforma de concesiones: retrocesos que agravan la crisis

El REINFO, gestionado por el Ministerio de Energía y Minas, exime de responsabilidad penal por minería ilegal a pequeños mineros y mineros artesanales mientras dure el proceso de formalización.

Su ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026, aprobada por el Congreso, ha sido duramente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y gremios mineros formales, que advierten que este padrón funciona más como un salvoconducto para actividades extractivas fuera de control que como una herramienta real de formalización.

mineria - reinfo
La extensión del REINFO exime de responsabilidad penal a mineros artesanales, generando críticas por parte de gremios y sociedad civil en Perú.

La reciente modificación al régimen de concesiones mineras, que agiliza la caducidad de concesiones formales y facilita la ocupación ilegal de terrenos, ha incrementado la sensación de desprotección en la pequeña minería legal ante el avance de la minería informal y sus efectos negativos en las comunidades.

Instituciones como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Colegio de Ingenieros del Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y Comex han rechazado estas medidas, señalando que no promueven la trazabilidad de minerales ni incentivan la formalización efectiva, sino que facilitan la expansión de la ilegalidad y los riesgos ambientales.

Una nueva directora en una estructura sin rumbo claro

Magda Roxana Gutiérrez Chara, abogada con experiencia previa en la Dirección General de Formalización Minera (2021-2022), donde participó en la gestión del REINFO, asume ahora la dirección en un momento crítico.

Su nombramiento ocurre mientras el Estado opta por extender mecanismos de excepción en vez de avanzar hacia una política de formalización con controles efectivos.

La designación, realizada bajo el régimen de confianza de la Ley del Servicio Civil, enfrenta el desafío de revertir la inercia de prórrogas y la falta de resultados en el combate a la minería informal.

congreso
El reciente cambio en el régimen de concesiones mineras intensifica la preocupación sobre la expansión de la minería ilegal y el impacto ambiental negativo.

El debate sobre la Ley MAPE y la falta de consensos

En paralelo, el Congreso mantiene en debate la llamada Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Minería), propuesta que busca reemplazar al REINFO con un nuevo régimen de formalización basado en requisitos más estrictos, trazabilidad del oro y fiscalización regional.

Sin embargo, su aprobación fue rechazada o postergada a mediados de 2025, y hasta la fecha enfrenta presiones y una profunda falta de consensos políticos.

El país sigue sin un marco normativo capaz de garantizar formalización real, transparencia en la cadena de valor y control sobre las actividades mineras de pequeña escala.

foto grupal
La falta de consensos políticos y de una estrategia nacional impide al Estado enfrentar eficazmente la minería informal y las economías criminales.

Un Estado sin estrategia frente a las economías ilegales

En pleno proceso electoral, la mayoría de partidos propone medidas aisladas de interdicción y fiscalización, sin una estrategia preventiva e integral para enfrentar la minería ilegal y las economías criminales asociadas, que superan los US$10.000 millones en ventas.

Solo una minoría plantea la eliminación del REINFO o el fortalecimiento de la trazabilidad, mientras que la coordinación institucional y la transparencia permanecen ausentes en la agenda pública.

El nombramiento de una nueva directora al frente de la formalización minera ocurre así en un escenario donde la inacción, la fragmentación normativa y la falta de reformas de fondo perpetúan la crisis.

Temas Relacionados

mineriaREINFOMinisterio de Energia y MinasMINEMMagda Gutiérrez Charaformalizacion mineraperu-economia

Más Noticias

PNP captura a presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’: contrataba a sicarios y amenazaba a transportistas por WhatsApp

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a Óscar Dextre Villavicencio, quien sería el líder de la banda de extorsionadores que amenazaba a las empresas de transporte urbano

PNP captura a presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’: contrataba a sicarios y amenazaba a transportistas por WhatsApp

‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Lima: lanzan segunda función y vuelve a hacer sold out en tiempo récord

El evento con Ned, Moze y Cookie logra colgar el cartel de sold out en sus dos funciones del 20 de junio, confirmando el entusiasmo del público peruano por la serie de los años 2000

‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Lima: lanzan segunda función y vuelve a hacer sold out en tiempo récord

Paco Hervás habló de los comentarios que piden su salida de Universitario tras clasificar a semifinales: “No conocen nada”

El entrenador español eliminó a Regatas Lima y aprovechó para responderle a sus detractores luego de instalarse entre los cuatro mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paco Hervás habló de los comentarios que piden su salida de Universitario tras clasificar a semifinales: “No conocen nada”

Miguel Rondelli se iría de Cusco FC para fichar por club de Liga 1 previo a debut de Copa Libertadores: “Aceptó la propuesta”

El técnico argentino cambiaría de escuadra para el reinicio del Torneo Apertura y dejaría a los ‘dorados’ de cara a su participación en el torneo internacional. Entérate dónde llegaría el DT

Miguel Rondelli se iría de Cusco FC para fichar por club de Liga 1 previo a debut de Copa Libertadores: “Aceptó la propuesta”

Imágenes de la gresca antes de la muerte de Gilbert Infante: candidato a diputado falleció por infarto de miocardio

Las cámaras de seguridad registraron una gresca en la zona, por lo que las autoridades investigan una presunta agresión aquella noche del martes 24 de marzo

Imágenes de la gresca antes de la muerte de Gilbert Infante: candidato a diputado falleció por infarto de miocardio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Imágenes de la gresca antes de la muerte de Gilbert Infante: candidato a diputado falleció por infarto de miocardio

Imágenes de la gresca antes de la muerte de Gilbert Infante: candidato a diputado falleció por infarto de miocardio

¿Cuándo es el próximo Debate Presidencial 2026?: fechas, a qué hora y qué candidatos se enfrentarán en cada bloque

PJ archiva proceso contra exministro Rubén Vargas por retiro de generales PNP en gobierno de Francisco Sagasti

Cancillería pide a peruanos en Medio Oriente evaluar salida ante escalada del conflicto

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori siguen empatados mientras otros candidatos aumentan su preferencia de voto

ENTRETENIMIENTO

‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Lima: lanzan segunda función y vuelve a hacer sold out en tiempo récord

‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Lima: lanzan segunda función y vuelve a hacer sold out en tiempo récord

Luigui Carbajal explica por qué no fue a baby shower de Luisito Sánchez con sobrina de Ricky Trevitazzo

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

Desmienten que Lucía de la Cruz esté internada por derrame cerebral y confirman homenaje: “Está siendo evaluada por médicos”

DEPORTES

Dónde ver las semifinales de los repechajes para el Mundial 2026 HOY en Perú: la agenda con los 10 partidos

Dónde ver las semifinales de los repechajes para el Mundial 2026 HOY en Perú: la agenda con los 10 partidos

Miguel Rondelli se iría de Cusco FC para fichar por club de Liga 1 previo a debut de Copa Libertadores: “Aceptó la propuesta”

Paco Hervás habló de los comentarios que piden su salida de Universitario tras clasificar a semifinales: “No conocen nada”

Facundo Callejo, convencido de representar a la selección peruana como agradecimiento por apoyo en la Guerra de Las Malvinas: “Los quiero defender”

Paulo Autuori dejó Sporting Cristal “de mutuo acuerdo” tras no enrumbar a los ‘celestes’ en la Liga 1 2026