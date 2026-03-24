Minería regenerativa: competitividad y valor público en el siglo XXI

Durante décadas, la competitividad minera del Perú se sustentó principalmente en factores geológicos: reservas, ley del mineral, eficiencia operativa y costos de extracción. Ese modelo permitió consolidar al país como potencia productora en el ciclo de los commodities. El entorno internacional ha cambiado. Hoy, la ventaja competitiva no se define únicamente por lo que existe en el subsuelo, sino también por la capacidad institucional, ambiental y financiera que se construye en la superficie.

En ese mismo periodo, el debate nacional tendió a plantearse como una contraposición entre minería y ambiente. Esa visión simplificó una discusión estructural más profunda. El verdadero desafío no es elegir entre crecimiento o sostenibilidad, sino integrar extracción, restauración y estructuración financiera bajo una misma lógica de generación de valor.

La minería contemporánea compite por gobernanza, trazabilidad ambiental, estabilidad regulatoria y acceso a capital. Los inversionistas internacionales priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza no por altruismo, sino por gestión de riesgo. La previsibilidad institucional reduce incertidumbre, y reducir incertidumbre disminuye el costo del capital.

En este contexto, la restauración ambiental deja de ser solo una obligación normativa para convertirse en variable estratégica. El Perú, además de potencia geológica, acumula pasivos ambientales heredados que tradicionalmente se han visto como contingencias fiscales. Bajo una lógica moderna, pueden reinterpretarse como activos subestructurados si se incorporan métricas verificables, ingeniería de remediación y mecanismos de valorización económica.

Aquí adquiere relevancia el concepto de minería regenerativa. A diferencia de la sostenibilidad —que busca no empeorar el entorno—, la regeneración implica mejorarlo estructuralmente y convertir esa mejora en ventaja competitiva. Integrar cierre progresivo, reaprovechamiento de residuos y medición del retorno ambiental como parte del desempeño económico permite ampliar la arquitectura tradicional del negocio minero.

El reto no es abandonar la extracción, sino ampliarla conceptualmente. Un país que no integre restauración y estructuración económica verá encarecer su costo de capital y limitar su competitividad. En cambio, uno que incorpore la regeneración como eje estratégico fortalecerá su narrativa de inversión y reducirá riesgos de largo plazo.

El siglo XX premió al país que más extrajo. El siglo XXI premiará al que logre producir, restaurar y estructurar valor simultáneamente. La pregunta ya no es si el Perú debe ser minero o ambiental, sino si puede convertir la regeneración en parte integral de su modelo de negocio. Porque el mineral se agota, pero la competitividad institucional se construye. Y en esa construcción se define el futuro del sector minero peruano y su aporte sostenible al desarrollo nacional.