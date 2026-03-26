Enrique Valderrama propone duplicar presupuesto de salud mental y garantizar psicólogos en colegios: “Será una prioridad”

Durante el Debate Presidencial organizado por el JNE, el candidato del Partido Aprista, Enrique Valderrama Peña, responde a una pregunta ciudadana sobre salud mental y prevención del suicidio en jóvenes, prometiendo duplicar el presupuesto y garantizar un psicólogo por colegio.

Durante la tercera fecha del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, presentó sus propuestas en materia de salud, con especial énfasis en salud mental y prevención del suicidio entre adolescentes y jóvenes. La intervención se produjo en respuesta a la pregunta de la ciudadana Claudia Andaluz, de Pueblo Libre, Lima, quien consultó:

“Considerando que constituye uno de los principales desafíos para el Perú actualmente, ¿qué políticas priorizarían en materia de salud mental y prevención del suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes?”

Valderrama aseguró que su gobierno realizará “una auténtica revolución en salud”, incrementando el presupuesto en salud pública en 0,5% anual y duplicando específicamente los recursos destinados a salud mental. “En nuestro gobierno eso será una absoluta prioridad”, señaló, destacando la importancia de atender las necesidades psicológicas de los jóvenes y prevenir el suicidio.

Enrique Valderrama anuncia aumento de recursos en salud mental y construcción de hospitales y postas. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Agencia Andina)

Psicólogos en colegios y atención a la juventud

Entre las medidas concretas, el candidato propuso garantizar la presencia de un psicólogo por cada colegio, para que los estudiantes tengan acceso constante a apoyo profesional. “A veces hay psicólogos que tienen que encargarse de diez o veinte colegios y no se dan abasto. Nosotros vamos a corregir eso”, afirmó, resaltando que la depresión y otras condiciones mentales afectan significativamente a la juventud peruana.

Valderrama explicó que la atención psicológica no solo es una medida preventiva, sino también un componente central para mejorar el bienestar de los estudiantes y brindarles herramientas para afrontar situaciones de riesgo. Según el candidato, esto permitirá reducir los índices de suicidio y otros problemas relacionados con la salud mental en adolescentes y jóvenes.

Minsa impulsa plan de salud mental en escolares de primaria y secundaria. (Foto: Agencia Andina)

Reforma y fortalecimiento del sistema de salud

El candidato también planteó una reforma del sistema de salud, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la transparencia de EsSalud, garantizando una mayor autonomía y criterios de meritocracia en su directorio. “Vamos a establecer algunos lineamientos para que no esté capturada por la corrupción”, indicó, subrayando la importancia de un sistema confiable y accesible para toda la población.

Asimismo, propuso implementar políticas de pronta atención para evitar la saturación de hospitales y mejorar los tiempos de respuesta en casos de emergencia. Estas medidas forman parte de un plan más amplio de modernización y fortalecimiento de los servicios de salud en el país.

El Ministerio de Salud impulsa plan nacional para la protección y reforzamiento de la salud mental en los escolares. (Foto: Agencia Andina)

Infraestructura sanitaria y acceso a medicamentos

Valderrama anunció la construcción de 500 postas de salud y 40 hospitales en todo el territorio nacional, con el objetivo de ampliar la cobertura médica y garantizar que más peruanos tengan acceso a atención de calidad. “La salud será una prioridad en nuestro gobierno”, reiteró.

Finalmente, el candidato aseguró que se implementarán políticas para garantizar un costo justo de los medicamentos, buscando aliviar la carga económica que enfrentan las familias populares. “Vamos a levantar la bandera de la lucha por el costo justo de los medicamentos, porque eso agobia fundamentalmente a la familia popular”, concluyó.