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Día Mundial del Clima: origen, objetivos y el llamado internacional a la acción ante el cambio climático

Cada 26 de marzo, el Día Mundial del Clima busca sensibilizar sobre la influencia del clima en la vida humana y la urgencia de enfrentar el cambio climático, una iniciativa global desde 1992

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Día Mundial del Clima – clima – Perú – noticias – 24 marzo
La fecha, instaurada a raíz de urgencias científicas y estatales, pretende que ciudadanos y gobiernos comprendan la influencia de la variabilidad del clima en la vida diaria y el entorno (Freepik)

El Día Mundial del Clima, instaurado el 26 de marzo de 1992 durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se ha transformado en una fecha clave para la reflexión global sobre la importancia del clima y los efectos del cambio climático.

Esta jornada tiene como meta principal informar y promover la conciencia pública sobre cómo las alteraciones del clima afectan al planeta, a las sociedades y a los sistemas naturales.

Desde su declaración, el evento convoca a gobiernos, organizaciones y ciudadanía a adoptar medidas concretas que contribuyan a la protección ambiental y al desarrollo sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Origen y fundamentos de la efeméride

Día Mundial del Clima – clima – Perú – noticias – 24 marzo
El Día Mundial del Clima nació en 1992 como respuesta a la preocupación global por el aumento de temperaturas y las emisiones contaminantes que afectan el equilibrio del planeta (Freepik)

La creación del Día Mundial del Clima se remonta a 1992, cuando la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Río de Janeiro, fijó el 26 de marzo como jornada internacional de sensibilización. La iniciativa surgió ante la preocupación de la comunidad científica y los Estados por las variaciones climáticas aceleradas desde finales del siglo XX, vinculadas al crecimiento industrial y demográfico.

Según la Organización Meteorológica Mundial, el planeta ha registrado desde 1977 años consecutivos con temperaturas superiores al promedio del siglo anterior, resultado del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, procedentes principalmente de la quema de combustibles fósiles y la deforestación.

La efeméride busca generar conciencia sobre la relevancia del clima en la vida diaria y el impacto del cambio climático sobre la salud humana, la agricultura, la pesca y la biodiversidad. Durante la celebración, organismos internacionales y entidades científicas destacan la necesidad de impulsar acciones para reducir la contaminación, fomentar el uso de energías renovables y proteger los recursos naturales.

El papel del clima en la vida humana y el entorno

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Las variaciones climáticas influyen en la producción de alimentos y la salud global, evidenciando la importancia del clima en el equilibrio de los sistemas naturales (Freepik)

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas y meteorológicas que caracterizan una región durante periodos prolongados. Elementos como la temperatura, la presión, la humedad, el viento y la precipitación determinan los ciclos naturales y condicionan actividades humanas esenciales, entre ellas la producción agrícola, la ganadería y la pesca.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, el cambio climático representa uno de los principales desafíos del siglo XXI, ya que altera el equilibrio de los ecosistemas y pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud global.

El científico Fernando Valladares, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, explicó en una entrevista para el Comité Español de ACNUR: “El cambio climático es una tendencia que se suma a la variabilidad natural del clima. Lo que observamos actualmente es un calentamiento global impulsado por la acumulación de gases que retienen más radiación solar, lo cual desencadena una serie de eventos extremos que afectan a las sociedades y los ecosistemas”.

Acciones, retos y compromisos internacionales

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Los desafíos climáticos impulsan acuerdos internacionales que buscan frenar el calentamiento global y promover políticas sostenibles en distintos países (Freepik)

El Día Mundial del Clima también está vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de la ONU, centrado en la acción climática. Este objetivo insta a los países a integrar el cambio climático en sus políticas públicas y estrategias nacionales, así como a fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana.

Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura media global superó en 2024 los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, y las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron el valor más alto en 800.000 años.

Greenpeace, organización internacional dedicada a la protección ambiental, ha solicitado a los gobiernos de la Unión Europea que fijen la meta de cero emisiones netas para 2040, subrayando que el compromiso político y la cooperación internacional son esenciales para evitar escenarios climáticos graves. Entre las recomendaciones para la población, se incluyen medidas como la reducción del uso de plásticos, la plantación de árboles y la disminución de emisiones contaminantes a través de cambios en los hábitos de consumo y movilidad.

El 26 de marzo se convierte, de este modo, en una oportunidad anual para visibilizar la urgencia de la acción climática y el papel de cada individuo y actor social en la construcción de un futuro sostenible.

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