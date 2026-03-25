Perú

Gilbert Infante, candidato a diputado del Partido Fe, es asesinado en Chorrillos: lo que se sabe del crimen

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial, brindó detalles de lo que sucedió con el integrante de su partido el último 24 de marzo

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Álvaro Paz de la Barra detalla el asesinato de su candidato a diputado Gilbert Infante. Panamericana TV

Gilbert Infante, candidato a diputado en Perú, fue asesinado a ladrillazos en circunstancias aún no esclarecidas el último 24 de marzo; así lo confirmó Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial del partido Fe en el Perú.

El hecho ocurrió después de que allegados del entorno político advirtieran sobre amenazas previas contra Infante y otros miembros de su equipo. Paz de la Barra afirmó que Infante había sido seguido durante las últimas dos semanas.

Tras el ataque, Infante fue trasladado a un centro de salud cercano, pero no lo habrían querido atender, por lo que se llevó al hospital Casimiro Ulloa, pero a las horas se confirmó su deceso por un paro cardiaco.

Asesinan candidato para diputado en
Asesinan candidato para diputado en Chorrillos| Facebook (Gilbert Infante)

Durante la entrevista con Panamericana, se consultó si Gilbert Infante había formalizado denuncias sobre estas amenazas. Paz de la Barra respondió que “no, en lo absoluto”.

Por otro lado, el candidato presidencial también señaló que otros compañeros del partido están siendo amenazados, por lo que pide que el crimen se investigue.

Se despiden por redes sociales

A través de las plataformas digitales, familiares y amigos se despidieron de Infante con diversos mensajes y fotografías.

“Tu repentina y dolorosa partida quiebra el alma de todas las personas que te amamos. Mis condolencias a toda nuestra amada familia, en especial a su esposa e hijos”, se lee.

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