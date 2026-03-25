“Es una muerte sospechosa”: PNP informa que, por ahora, no se identifica agente externo en deceso de candidato Gilbert Infante

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, detalló que la muerte es considerada sospechosa, pero no se hallaron indicios de armas blancas u otros elementos externos

La Policía Nacional (PNP) informó este miércoles que, por ahora, no existe evidencia de la intervención de un “agente externo” en el fallecimiento del candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, quien fue hallado sin vida en el distrito limeño de Chorrillos.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó a la prensa que la institución cumple con las diligencias de ley y que “se está trabajando en la línea de investigación”.

“Eso es lo que brevemente puedo informar de la entrevista que hemos tenido con los profesionales del Hospital Casimiro Ulloa, donde concurrió esta persona. Es una muerte sospechosa, pero hasta el momento no tenemos un agente causante externo, como es un arma blanca”, señaló en declaraciones recogidas por RPP.

Añadió que el aspirante participaba en “una actividad de carácter personal” antes del deceso, dato que permanece “parte de la investigación”.

Mientras se realizan peritajes en el lugar del fallecimiento, dos familiares del excandidato comparecen ante el Ministerio Público.

La emisora señaló que, en paralelo a las diligencias en la morgue central de Lima, agentes de la División de Homicidios efectúan las pericias correspondientes en el lugar del fallecimiento, mientras que dos familiares del excandidato a la Cámara de Senadores comparecen en la sede del Ministerio Público.

Más temprano, el candidato presidencial de la formación Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, mencionó que Infante fue asesinado “de manera brutal” la noche del martes cuando salía de una actividad del partido.

“Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego, sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo al explicar que la víctima sufrió heridas de gravedad en la vía pública y luego fue trasladada al nosocomio, donde falleció.

“Estaba yendo justamente a verse con los que nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy recién a las cinco de la mañana me he enterado por su esposa y por su familia que, saliendo, (fue asesinado). No es un accidente, es un asesinato”, añadió.

Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú, afirmó que Infante fue asesinado “de manera brutal” y mencionó amenazas previas, aunque estas no fueron denunciadas

Paz de la Barra refirió que, además de Infante, quien postulaba con el número 25 en la lista al Congreso por este partido, otros integrantes también recibieron amenazas, aunque decidieron no denunciarlas ante la PNP.

Versiones encontradas

A pesar de esa versión, una mujer que auxilió al candidato dijo a la radio Exitosa que lo encontró “tirado” y “mareado”, sin heridas sangrantes ni signos de haber recibido golpes con ladrillo. “Si le hubieran tirado ladrillazos, yo lo hubiera encontrado sangrando, pero no he visto nada”, afirmó.

Explicó que lo trasladó en moto a una posta médica junto a otros vecinos, entregó sus documentos y avisó a su familia. “La esposa comentó que él estaba mal del corazón, que se había sacado una placa hace una semana y tenía que ponerse una válvula, y no podía tomar”, dijo.

“Si lo hubieran asaltado, yo bajo y le encuentro su celular, sus anteojos y su billetera. Claro que la billetera no tenía plata, porque cuando hemos estado tomando arriba, ya yo vi que él ya no tenía plata”, abundó.