Perú

DNI electrónico gratis para este sábado 28 de marzo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Este DNI busca mejorar la eficiencia de los trámites administrativos, fomentar la inclusión digital de la ciudadanía y reducir las brechas en el acceso a servicios esenciales

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El DNIe busca agilizar y
El DNIe busca agilizar y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital de Lurín informó que este sábado 28 de marzo se realizará una jornada especial para tramitar el DNI electrónico de manera gratuita dirigida a menores de edad. La actividad se llevará a cabo en el polideportivo municipal Lurín, zona B, desde las 9:30 a. m. hasta las 12 p. m., con atención por orden de llegada.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la identificación oficial a niños y adolescentes residentes del distrito. Contar con documentación válida permite acceder a servicios educativos, sanitarios y sociales que requieren registro formal. Además, la entidad edil señaló que la campaña ofrece un proceso ágil y sin costo para las familias, evitando desplazamientos adicionales a entidades oficiales.

Servicios habilitados

  • Foto digital gratuita
  • Trámite de renovación del DNI electrónico
  • Rectificación de datos personales

Requisitos para participar

  • Copia del DNI de la madre y del menor
  • Acta de nacimiento del menor, en caso de ser recién nacido
  • Copia de un recibo de agua o luz, únicamente para cambio de domicilio
La campaña comenzará a las
La campaña comenzará a las 9:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de Lurín.

Los organizadores explicaron que se dispondrán 60 cupos exclusivos para menores de 0 a 17 años, priorizando la atención de quienes lleguen primero. La municipalidad enfatizó que la documentación requerida permitirá validar la identidad de los participantes y garantizar la correcta inscripción de los datos personales.

La jornada representa una oportunidad para que la población infantil y juvenil del distrito obtenga o actualice su DNI electrónico sin tener que asumir costos adicionales. La comuna destacó que el evento fortalece la formalidad en el registro civil y contribuye a la integración de los menores en los sistemas educativos y de salud que requieren identificación oficial.

Se indicó también que se implementarán todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y comodidad de los asistentes. La municipalidad preparó señalización, personal de apoyo y un protocolo de atención rápida para que los procedimientos se realicen de manera ordenada y eficiente.

Beneficios del DNI electrónico gratis

  • Facilita la firma electrónica avanzada, que posibilita realizar trámites administrativos, bancarios y comerciales a distancia; así, disminuye los tiempos de espera y elimina la necesidad de desplazamientos.
  • Incrementa la seguridad en las transacciones y protege frente a fraudes y suplantaciones de identidad mediante sistemas de autenticación robustos, exigidos por entidades y plataformas de servicios en línea.
  • Permite el acceso a servicios personalizados, como la consulta de historiales médicos, la solicitud de certificados o la presentación de declaraciones tributarias, todo desde dispositivos compatibles.
  • Favorece la eficiencia y la transparencia en la gestión de trámites, impulsa la transformación digital en el sector público y privado, y facilita la interacción entre ciudadanos y servicios digitales.
  • Facilita la acreditación de identidad en plataformas digitales y aplicaciones móviles; de este modo, el acceso a servicios en línea de educación, salud y banca resulta más seguro.
  • Reduce el uso de documentos físicos y papelería, contribuye a la sostenibilidad ambiental y disminuye los costos operativos tanto para instituciones como para usuarios.
  • Permite la renovación y actualización de datos personales de manera digital; así, agiliza los procesos y evita trámites presenciales.

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