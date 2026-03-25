Día Internacional del Waffle: historia, vínculo religioso y expansión global de esta tradición culinaria

La conmemoración reúne a distintas culturas alrededor de una costumbre nacida en Suecia, que adquirió relevancia mundial y figura como un ícono de la creatividad gastronómica en múltiples países (Freepik)

El Día Internacional del Waffle es una jornada que reúne historia, religión y creatividad culinaria. Cada 25 de marzo, miles de personas en distintas partes del mundo se suman a una tradición nacida en Suecia que, pese a su aparente simplicidad, tiene un origen singular: la confusión fonética entre dos celebraciones distintas.

En Suecia, el Våffeldagen surgió porque el término “Vårfrudagen”, que hace referencia al Día de la Anunciación, se pronuncia de forma similar a “Våffeldagen”, que significa Día del Waffle. Esta coincidencia llevó a que, con el correr de los siglos, la fecha religiosa se transformara también en una ocasión para disfrutar este postre, justo cuando la primavera comienza a asomar.

A lo largo del tiempo, la costumbre se expandió más allá de las fronteras suecas y fue adoptada en distintas culturas con matices y sabores propios. Tanto en Europa como en América, el waffle se convirtió en un símbolo de celebración y en un plato que admite innumerables variantes, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras.

Las raíces suecas del Día Internacional del Waffle

La historia del waffle tiene raíces en una celebración cristiana. Una variación en la pronunciación permitió que el 25 de marzo se transformara en una jornada culinaria (Freepik)

La historia detrás del Día Internacional del Waffle tiene sus cimientos en la tradición religiosa y la evolución lingüística. En la Edad Media, Suecia celebraba el “Vårfrudagen” —el Día de Nuestra Señora—, una festividad cristiana que conmemora la Anunciación, nueve meses antes de la Navidad. Según el Nordiska Museet, centro referente en cultura sueca, la pronunciación de “Vårfrudagen” fue derivando hasta asemejarse a “Våffeldagen”, lo que facilitó que ambas celebraciones se fusionaran en el imaginario popular.

El 25 de marzo, familias suecas comenzaban a preparar waffles para compartir entre amigos y vecinos, usando ingredientes típicos de la época como harina, manteca y huevos. El consumo de waffles se consolidó como parte esencial de la llegada de la primavera, asociándose tanto a la renovación religiosa como a la alegría del cambio de estación.

La historiadora gastronómica Jan-Öjvind Swahn explica que “la coincidencia lingüística entre los términos propició que la costumbre de cocinar waffles se instalara en la cultura sueca, al punto de convertirse en una seña de identidad nacional cada 25 de marzo”. El plato, servido con mermelada y crema, se posicionó como protagonista de la fecha, y con los años surgieron variantes que incorporaron frutas, chocolate y hasta ingredientes salados.

De Europa al continente americano: cuándo y cómo se expandió la celebración

La tradición del waffle se extendió por distintos países, adaptándose a cada cultura. En Estados Unidos, incluso adquirió una fecha propia con identidad distinta (Freepik)

Aunque el origen oficial del Día Internacional del Waffle está en Suecia, la popularidad de este alimento empujó su difusión a otras geografías. Países como Noruega y Dinamarca replicaron la costumbre, y con el tiempo el waffle pasó a formar parte de los recetarios cotidianos en distintos puntos de Europa central y occidental.

En Estados Unidos, la celebración tomó un camino propio. Allí, el “National Waffle Day” se conmemora el 24 de agosto, fecha en la que Cornelius Swarthout obtuvo la primera patente para una waflera, en 1869. El portal estadounidense National Day Calendar indica que este día fue promovido por la industria de alimentos y restaurantes con el objetivo de incentivar el consumo de waffles en todo el país. Así, surgieron variantes como el clásico “chicken and waffles”, que combina pollo frito con la base de masa dulce, y que hoy es un emblema de la gastronomía sureña.

En Canadá y Reino Unido, el waffle también encontró espacio en las mesas familiares y en cafeterías, integrando tanto desayunos como meriendas. Según datos del portal alemán Statista, el consumo de waffles en América del Norte creció un 18% en la última década, impulsado por la proliferación de franquicias especializadas y la tendencia a experimentar con nuevos ingredientes.

En América Latina, la fecha ha ido ganando adeptos en ciudades como Buenos Aires, Lima y Ciudad de México, donde panaderías y locales gastronómicos ofrecen menús especiales cada 25 de marzo. La oportunidad de celebrar con preparaciones creativas y compartir en familia ha consolidado la presencia del Día Internacional del Waffle en la región.

La diversidad de preparaciones y el auge de nuevas tendencias

La variedad de waffles evidencia su evolución global. Desde recetas clásicas hasta propuestas innovadoras, el plato se reinventa en cocinas de todo el mundo (Freepik)

El atractivo del Día Internacional del Waffle radica en la capacidad de este postre para adaptarse a diferentes culturas y gustos. En Suecia, el waffle tradicional es delgado y crujiente, servido con mermelada de frutos rojos y crema batida. En Bélgica, en cambio, predominan los “gaufres” más gruesos y esponjosos, que se acompañan con azúcar impalpable, chocolate o helado.

En Estados Unidos y Canadá, además del clásico waffle para el desayuno, han surgido versiones saladas y combinaciones con ingredientes como tocino, queso cheddar o verduras asadas. Los restaurantes suelen lanzar ediciones limitadas y menús temáticos durante la semana del 25 de marzo y el 24 de agosto, aprovechando el entusiasmo de los consumidores por probar nuevas recetas.

Según la revista gastronómica The Kitchn, la versatilidad del waffle le ha permitido convertirse en un plato de culto tanto en la alta cocina como en la comida callejera. En España, por ejemplo, cadenas de cafetería y pastelería han incorporado opciones de waffles con sabores autóctonos, como crema catalana o turrón. En Perú y México, las versiones con dulce de leche o cajeta han adquirido protagonismo en los últimos años.

El auge de las redes sociales ha dado visibilidad a la creatividad de los aficionados y chefs, que comparten recetas, tips de decoración y variantes aptas para dietas específicas, como opciones sin gluten o veganas. De acuerdo al portal alemán Statista, en 2025 se registró un crecimiento del 22% en la búsqueda de recetas de waffles en línea, especialmente en aplicaciones de cocina y plataformas de video.

En palabras de la chef sueca Johanna Kindvall, “el waffle, más allá de su sabor, representa la celebración de la hospitalidad y el encuentro”. Cada país, ciudad y familia aporta su toque particular, contribuyendo a la riqueza y diversidad de una tradición que, año tras año, se reinventa y sigue sumando fanáticos.