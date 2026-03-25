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Debate presidencial 2026: Carlos Espá propone seis penales de máxima seguridad sin visitas para cabecillas

En el debate organizado por el JNE, el postulante de Sí Creo propuso eliminar beneficios penitenciarios y restringir todo tipo de contacto externo para internos considerados de alta peligrosidad

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Captura: TVPerú
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A tres semanas de las Elecciones Generales 2026, el debate presidencial 2026 entra en su etapa decisiva. Este martes 24 de marzo, once candidatos volvieron a confrontar propuestas en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana y la creciente preocupación por el avance del crimen organizado en el país. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, puso sobre la mesa medidas concretas en materia de seguridad, uno de los temas que más inquieta a los peruanos.

En este escenario, el candidato de Sí Creo, Carlos Espá, centró su intervención en un enfoque de “mano dura” contra las organizaciones criminales, con propuestas orientadas a transformar el sistema penitenciario. Sus planteamientos apuntan a cortar la capacidad operativa de los cabecillas desde las cárceles, un problema que ha sido señalado en reiteradas ocasiones por autoridades y especialistas.

Seis penales de máxima seguridad y vigilancia privada: las propuestas de Espá

El candidato Carlos Espá propone una reforma en la política penitenciaria, incluyendo la creación de seis penales de máxima seguridad en lugares recónditos y la privatización de la videovigilancia para combatir la delincuencia desde las cárceles.

Durante su participación, Carlos Espá planteó la creación de seis penales de máxima seguridad en zonas alejadas del país. Según explicó, estos centros estarían destinados exclusivamente a los líderes de organizaciones criminales, quienes serían trasladados en un plazo de 48 horas como parte de una estrategia de desarraigo que busca romper sus redes de comunicación.

“Nosotros lo que queremos es poner el mundo que está al revés en su lugar y aplicar la mano blanda [...] y la mano dura [...] a los cabecillas de organizaciones criminales”, sostuvo el candidato en los primeros minutos de su intervención.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su propuesta de eliminar beneficios penitenciarios en estos establecimientos. De acuerdo con lo señalado, no se permitirían visitas ni otros mecanismos que, según su diagnóstico, facilitan la continuidad de actividades ilícitas desde prisión. La medida busca reforzar el aislamiento total de los internos considerados de alta peligrosidad.

Además, el postulante propuso la privatización de la videovigilancia en cárceles, una iniciativa que implicaría que el sector privado asuma el control de los sistemas de monitoreo tanto de los reos como del personal del Instituto Nacional Penitenciario. Este planteamiento se enmarca en su crítica a la gestión actual del sistema carcelario, al que calificó como parte de un problema estructural.

“El Estado aplica mano dura con los trabajadores [...] y blanda con los cabecillas de las organizaciones criminales”, afirmó, al cuestionar las políticas vigentes.

En paralelo, Espá incluyó en su plan la formalización del 80% de los mineros artesanales, vinculando esta medida con la lucha contra la economía ilegal y las redes delictivas que operan en distintas regiones del país. Este enfoque busca atacar no solo las consecuencias del crimen, sino también sus fuentes de financiamiento.

Forsyth y Jaico plantean control de cárceles e inteligencia policial para enfrentar el crimen

Los candidatos George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (Sícreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno) presentan sus principales propuestas para combatir la inseguridad ciudadana en el Debate Presidencial 2026. Conoce sus planes sobre cárceles, reforma policial y lucha contra las mafias | Canal N

Durante el mismo bloque del debate presidencial 2026, George Forsyth centró su propuesta en recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar la presencia del Estado frente al avance de la criminalidad. El exalcalde de La Victoria aseguró que su experiencia en seguridad le permite plantear medidas inmediatas, entre ellas la intervención en cárceles y la ampliación de programas como Barrio Más Seguro. “Hoy necesitamos alguien con pantalones que tome acciones… A mí no me tienen que contar sobre inseguridad, yo lo viví y yo la luché”, sostuvo durante su participación, insistiendo en que se debe poner fin al control que ejercen organizaciones criminales desde los penales.

Por su parte, Carlos Jaico enfocó su discurso en la necesidad de una reforma estructural basada en el fortalecimiento de la inteligencia policial. El candidato planteó incrementar significativamente el número de investigadores para enfrentar al crimen organizado y mejorar la capacidad de respuesta del Estado. “Si no se ha combatido el crimen es porque el crimen vive en el poder”, afirmó, al tiempo que propuso alcanzar los 20 mil agentes especializados en labores de investigación. Sus propuestas apuntan a un enfoque más técnico e institucional para enfrentar la inseguridad en el país.

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