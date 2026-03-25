Capturan a dos presuntos implicados en el asesinato del conductor de la empresa Real Star en Comas durante operativo policial

El crimen de un conductor de Real Star se suma a otros atentados en menos de una hora en Ate y Villa El Salvador, bajo sospecha de extorsión al transporte público. Exitosa

La violencia contra el transporte público volvió a instalarse en la agenda de seguridad en Lima tras una serie de ataques registrados en distintos distritos en un mismo tramo horario. La madrugada de este miércoles marcó un punto crítico con el asesinato de un conductor en Comas, hecho que activó operativos policiales y nuevas diligencias en curso.

En ese contexto, agentes de la Policía Nacional ejecutaron la detención de dos personas señaladas como presuntas implicadas en el crimen del chofer de la empresa Real Star. La captura se produjo mientras avanzaban las primeras indagaciones sobre el ataque ocurrido en la intersección de la avenida Trapiche con la Panamericana Norte.

La información oficial ubica a los detenidos como integrantes de una organización criminal que opera en la zona norte de Lima. Ambos permanecen en una dependencia policial, donde continúan las diligencias bajo coordinación con el Ministerio Público, en un caso que también se vincula con otros episodios recientes contra transportistas.

Detención y primeras diligencias

Varias unidades de transporte público en Lima Metropolitana han sido objeto de extorsiones y ataques por parte de sicarios, generando preocupación en la población y las autoridades. (Latina)

La Policía Nacional confirmó la detención de Liz Jenifer Ballesteros Pacalle, de 34 años, y Jesús Manuel Bazán Ramos, de 30, señalados como integrantes de la organización criminal “Los Desa de Puente Piedra”. Según fuentes policiales, ambos estarían implicados en el asesinato del conductor Malaquías Segundo, trabajador de la empresa de transporte público Real Star.

Los detenidos permanecen en la comisaría de Santa Luzmila, donde se desarrollan las diligencias iniciales. En ese lugar, los agentes realizan interrogatorios, revisión de equipos móviles y otras pericias orientadas a esclarecer los hechos.

Durante una intervención pública, el coronel Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la región policial Lima Centro, indicó que el caso sigue en etapa de investigación. “Con relación a ese tema, la oficina de imagen de la jefatura de región Lima Centro le va a hacer alcance sobre esa información”, declaró en un primer momento ante consultas sobre las capturas.

El oficial también detalló las acciones en curso. “Nos estamos dando cuenta de que habla el jefe de criminal que viene realizando la comisaría Santa Luzmila, así como también con coordinación con el Ministerio Público y las posibles lecturas que puede existir en los teléfonos celulares”, señaló. Añadió que se prevé el análisis de armamento incautado: “Vamos a validar con las pericias de balística que pueden ejecutarse en las armas de fuego incautadas”.

Ataque en Comas y muerte del conductor

El noticiero "Buenos Días Perú" informa sobre la creciente ola de violencia contra el transporte público. Este reportaje detalla el asesinato de Malaquías Segundo Céspedes Huiza, un conductor que fue acribillado por sicarios en moto, en un aparente caso de cobro de cupos. | Video: Panamericana

El hecho central ocurrió en Comas, donde el conductor de la empresa Real Star recibió varios impactos de bala durante la madrugada. El ataque se registró en presencia de su hijo, según los reportes difundidos por medios locales.

La víctima fue trasladada tras el atentado, pero no logró sobrevivir a las heridas. La Policía incluyó este caso dentro de una serie de acciones violentas dirigidas contra el sector transporte en Lima.

Las primeras indagaciones apuntan a que los implicados formarían parte de una red criminal que circula por la Panamericana Norte, considerada una vía principal con alto tránsito de unidades de transporte público. En palabras del jefe policial, los intervenidos “manifiestan que están pertenecientes a esa organización criminal, circulan por la Panamericana en una vía principal”.

Otros ataques en menos de una hora

Momentos de pánico y desesperación. Conductor y pasajeros fueron víctimas de sicarios.

El asesinato en Comas no fue un hecho aislado. En menos de una hora, se reportaron al menos otros dos ataques armados contra unidades de transporte en distintos puntos de la ciudad.

En Villa El Salvador, un sujeto abordó un bus haciéndose pasar por pasajero. De acuerdo con información difundida por Exitosa Noticias, el individuo amenazó al cobrador y le exigió la recaudación del día, que ascendía a aproximadamente 400 soles. Tras recibir el dinero, disparó contra el vehículo e hirió al conductor en la pierna antes de escapar.

En Ate, una combi fue atacada mientras se encontraba en movimiento en la avenida Ramiro Prialé. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud cercano. Según los reportes, los agresores difundieron un video en el que se observa la interceptación y los disparos contra la unidad.

Además, un bus de la empresa Los Chinos también recibió disparos en Villa El Salvador, en un episodio que dejó más personas afectadas.

Investigación por posible extorsión

De acuerdo con información publicada por Infobae, las autoridades evalúan la posible conexión de estos ataques con redes de extorsión dirigidas al transporte público. Estas organizaciones exigen pagos a cambio de permitir la circulación de las unidades, bajo amenaza de violencia.

La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y no descarta que los hechos registrados en Comas, Villa El Salvador y Ate respondan a una misma modalidad delictiva. Mientras tanto, los detenidos en Santa Luzmila permanecen bajo custodia a la espera de las decisiones fiscales y el avance de las pericias técnicas.