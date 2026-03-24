Perú

Feminicidio en Santa Anita: policía confiesa que disparó y asesinó a su pareja en su vivienda

Felipe Gutiérrez Arzapalo llamó con la comisaría y pidió apoyo para trasladar a su pareja a un hospital. El suboficial confesó a sus colegas el crimen

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Policía mató a su pareja en Santa Anita, confesó su crimen y fue detenido. América TV

Una agente policial identificada como Lisandra Gonzales García murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada en un departamento de la urbanización Santa Rosa de Quives, distrito de Santa Anita. El principal sospechoso es su pareja, el suboficial de tercera Felipe Gutiérrez Arzapalo, quien reconoció ante sus colegas haberle disparado tras una discusión.

Gonzales García y Gutiérrez Arzapalo convivían desde hace aproximadamente ocho meses en un inmueble alquilado, ubicado en el cuarto piso de un edificio de la mencionada urbanización. Ambos formaban parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), aunque González García había sido recientemente transferida desde la unidad de tránsito de Lima Este a otra división.

Un suboficial de tercera reconoció
Un suboficial de tercera reconoció ante sus superiores haber disparado a su pareja en un cuarto piso de la urbanización Santa Rosa de Quives| América Noticias

De acuerdo con la información de América Noticias, la pareja sostuvo una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas. En medio del altercado, Gutiérrez Arzapalo utilizó su arma de fuego y disparó a su pareja en la cabeza.

Policía confiesa feminicidio de su pareja

El agresor reconoció ante los investigadores que ya había agredido previamente a la víctima, situación que fue corroborada por varios vecinos. Ninguna denuncia formal fue presentada por González García, quien era natural de Amazonas.

Esto sucedió porque el propio suboficial llamó a la comisaría de Villahermosa para informar sobre el asesinato y solicitar ayuda para trasladar a González García al hospital Arzobispo Loayza, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Felipe Gutiérrez Arzapalo, natural de Junín, permanece bajo custodia en la comisaría de Villahermosa y ha sido sometido a exámenes de medicina legal.

Policía confiesa asesinato de su
Policía confiesa asesinato de su pareja en Santa Anita, la víctima era agente de la PNP| América Noticias

Vecinos del inmueble señalaron a las autoridades que las discusiones y episodios de violencia eran frecuentes. Ambos agentes policiales iniciaron su relación hace nueve meses y comenzaron a convivir cinco meses después.

La investigación continúa. El inmueble permanece asegurado por las autoridades, quienes recaban pruebas y testimonios para esclarecer el contexto del crimen.

Canales de ayuda

  • La Línea 100 es un servicio gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda orientación, información y soporte emocional en casos de violencia familiar o sexual. Funciona todos los días del año, las 24 horas, y está disponible para cualquier persona que requiera ayuda o desee denunciar una situación de violencia.
  • Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención integral y especializada a víctimas de violencia física, psicológica o sexual. Cuentan con equipos de profesionales en psicología, derecho y trabajo social para brindar asistencia gratuita. Los CEM operan en distintas regiones del país y pueden ser ubicados a través del portal del MIMP.
  • El Chat 100 es una plataforma virtual que permite recibir orientación y apoyo psicológico en tiempo real para quienes sufren violencia de género o familiar. El servicio es confidencial y está disponible ingresando al sitio web del MIMP, facilitando el acceso a quienes no pueden o prefieren no llamar por teléfono.
  • Las comisarías de la Policía Nacional están habilitadas para recibir denuncias de violencia de género y brindar protección inmediata a las víctimas. Además, existen comisarías especializadas en familia que ofrecen atención personalizada.

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