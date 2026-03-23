Youtuber iOA descubrió que fue amante sin saberlo de un futbolista que tenía pareja: “Me usa y desecha como cualquier cosa”

El youtuber iOA impacta al confesar que mantuvo una relación amorosa con un futbolista que ya tenía pareja, desconociendo por completo la situación. (iOA)

El popular creador de contenido iOA, cuyo nombre real es Ioanis Patsias Morales, generó conmoción en redes sociales al exponer que fue víctima de un engaño sentimental. El youtuber peruano reveló en su cuenta de Instagram que mantuvo una relación con un futbolista profesional de la Liga 3 durante varios meses, sin saber que el deportista tenía una pareja estable. El descubrimiento llevó a Patsias a compartir su experiencia con miles de seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y sorpresa ante la confesión.

El hecho que desató el escándalo fue la confirmación de que, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, el futbolista mantenía una relación paralela con una joven, lo que convirtió a iOA en el “amante” sin su consentimiento. Este episodio impactó profundamente al youtuber, quien no solo relató el engaño sino también las consecuencias emocionales que enfrentó. “Tuve que empezar terapia psicológica para sanar. Me dolió muchísimo descubrir todo”, expresó en una de sus publicaciones.

Al conocer la verdad, iOA intentó contactar a su expareja para obtener una explicación. Según relató, el futbolista negó cualquier vínculo con él y aseguró no conocerlo, a pesar de que ambos habían sido vistos juntos en diferentes ocasiones.

Ioanis Patsias evidenció su indignación en sus redes sociales al enterarse que fue engañado desde setiembre por la persona con al que venía vinculándose | TikTok - Ric La Torre

“Sigo sin entender cómo hay gente así. Me usa y desecha como cualquier cosa. Y lo peor es que dice que no me conoce y, obviamente, muchos nos han visto juntos. Hasta quería que vaya a verlo jugar a Huancayo ahora en la Liga 3”, escribió el creador de contenido.

Al no recibir respuestas, el influencer decidió informar a la novia del futbolista sobre la relación que mantuvieron a lo largo de varios meses. “Se lo dije a su novia por TikTok de todo esto, pero me pidió pruebas; se las pasé y me bloqueó”, relató el propio iOA, quien compartió detalles del proceso y el impacto que tuvo en su estado emocional.

iOA mostró pruebas de su relación con futbolista

La ola de comentarios y mensajes que recibió iOA tras hacer pública su historia llevó a que muchos usuarios le pidieran revelar la identidad del futbolista involucrado. Aunque decidió mantener en reserva el nombre de su expareja, el youtuber publicó un collage de fotografías juntos, en las que ambos aparecen en ambientes privados, como su departamento. Para proteger la identidad del jugador, el rostro quedó cubierto en las imágenes.

El youtuber iOA revela en sus redes sociales que mantuvo una relación amorosa sin saberlo con un futbolista casado, quien ahora niega conocerlo a pesar de su pasado compartido. (iOA)

En sus relatos, Ioanis Patsias compartió recuerdos que evidencian la cercanía de la relación.

“Quería que tuviera una de sus camisetas de fútbol siempre en mi cama. Quería exclusividad emocional y en intimidad, pero estaba con la novia dándole anillo de promesa. Yo pensando que era el amor de mi vida. Lloró conmigo, me dijo que tuvo los momentos más felices de su vida conmigo y me hace esto. Yo he ido hasta Mala a verlo jugar fútbol”, relató el influencer, quien usó su plataforma para expresar el dolor por la traición.

El youtuber también detalló algunos de los lugares donde fueron vistos juntos. “Nos han visto juntos en el spa del Westin, Cinepolis, tienda Adidas de Larcomar y Jockey Plaza (viendo chimpunes), perfumerías, tiendas y más. Hasta tomando emoliente en Chorrillos, que era su favorito, pero ahora no me conoce”, compartió iOA.

El youtuber iOA expone en redes un collage de fotos junto a un futbolista con el rostro cubierto, revelando que fue su amante sin saber que el deportista tenía pareja. (iOA)

En el cierre de su testimonio, Patsias manifestó la dificultad de procesar lo sucedido y su intención de no volver a referirse públicamente al tema. “Me dijo que veía mis videos en YouTube por años antes de conocerme y, aun así, me trató como una basura”, escribió, recibiendo muestras de solidaridad de sus seguidores. iOA es actualmente uno de los youtubers más reconocidos de Perú, y su historia ha abierto un espacio de reflexión sobre los riesgos de la exposición en redes y la importancia de la salud mental tras experiencias de engaño.