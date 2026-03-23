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“¿Qué color eres? Un poquito más oscurita que yo”: candidata de Podemos Perú insulta a periodista y genera rechazo en redes

El incidente ocurrió en Cusco cuando Edith Herrera evitó responder preguntas y reaccionó con descalificaciones contra la comunicadora. El video se viralizó rápidamente y desató críticas por su lenguaje

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El video de las frases discriminatorias se viralizó rápidamente y desató críticas por su lenguaje. // Video: Willax

La campaña rumbo a las Elecciones 2026 sigue acumulando momentos de alta tensión. Esta vez, una nueva polémica envuelve a una aspirante al Parlamento Andino, luego de que se difundiera un video en el que protagoniza un enfrentamiento verbal con una periodista en plena vía pública. El hecho, ocurrido en Cusco, no tardó en viralizarse y generar reacciones inmediatas en redes sociales.

Se trata de Edith Herrera, candidata de Podemos Perú, quien ya había estado en el centro de la controversia por declaraciones similares semanas atrás. En las imágenes más recientes, la postulante evita responder preguntas y, en su lugar, lanza frases ofensivas contra la comunicadora, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un nuevo episodio de expresiones discriminatorias en medio de la campaña electoral.

Nuevo incidente reaviva polémica por expresiones discriminatorias

Edith Herrera García es detenida
Edith Herrera García es detenida tras incidente en comisaría y queda bajo investigación fiscal. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Difusión)

El altercado se produjo cuando la periodista de Cusco intentó recoger declaraciones de la candidata sobre temas de coyuntura. Sin embargo, lejos de atender la consulta, Edith Herrera reaccionó con descalificaciones directas. “Lávate primero bien los dientes antes de hablar y la boca... No me da la gana de darte una entrevista”, se le escucha decir en el video que ya circula ampliamente en plataformas digitales.

Durante el intercambio, la postulante también cuestionó el trabajo de la prensa, al que calificó como propio de un “cómico ambulante”. Estas expresiones elevaron la tensión del momento y evidenciaron una actitud confrontacional frente a la labor periodística, en un contexto donde el rol de los medios es clave durante los procesos electorales.

El punto más crítico del incidente ocurrió cuando la candidata hizo referencia al color de piel de la periodista. “Mi hijo es blancón. ¿Qué color eres?... un poquito más oscurita que yo”, afirmó, en una frase que ha sido ampliamente difundida y cuestionada por su contenido considerado racista y clasista.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, provocando una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios, colectivos y distintas figuras públicas expresaron su rechazo al lenguaje utilizado. Este nuevo episodio reabre el debate sobre el discurso de los candidatos y la importancia de mantener estándares de respeto durante la contienda electoral.

Pese a la controversia, la aspirante continúa figurando como candidata al Parlamento Andino en el portal “Voto Informado” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde aún aparece como parte de la lista de Podemos Perú, agrupación política liderada por José Luna.

Detención en comisaría y denuncias por agresión: la otra controversia reciente de la candidata

Un oficial detalla el incidente que llevó a la detención de Edith Herrera García, candidata de Podemos. La mujer es acusada de violencia y resistencia a la autoridad tras agredir verbal y físicamente a dos suboficiales en una comisaría. (Crédito: FB/@ElTiempoDeLaVerdad4)

Semanas antes del nuevo incidente con una periodista, Edith Herrera ya había protagonizado otra polémica que también generó cuestionamientos públicos. A fines de febrero de 2026, la entonces candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú fue detenida en la ciudad de Cusco tras un altercado dentro de la Comisaría de Santiago, donde acudió para presentar una denuncia contra un taxista.

De acuerdo con el reporte policial, la situación se tornó tensa cuando la postulante se negó a ser atendida por suboficiales y exigió hablar únicamente con el comisario. Esta actitud derivó en un enfrentamiento verbal que, según la versión oficial, escaló a agresiones físicas contra efectivos. Un oficial de la Unidad de Flagrancia precisó que la intervención se produjo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.

Durante el incidente, además, se registraron frases de carácter discriminatorio dirigidas a los agentes policiales. En los videos difundidos posteriormente, se le escucha lanzar comentarios despectivos como “Quispe tenías que ser” y cuestionamientos sobre la formación profesional de una suboficial, además de expresiones ofensivas relacionadas con identidad cultural. Tras su detención, el Ministerio Público dispuso su liberación bajo investigación, mientras que Podemos Perú anunció el retiro de su candidatura y solicitó que las autoridades aceleren las diligencias del caso.

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