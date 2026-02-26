Perú

Detienen a Edith Herrera, candida de Podemos Perú, por presunta agresión a policías en Cusco: “Quispe tenías que ser”

La dirigencia de Podemos Perú anunció que dejó sin efecto la postulación al Parlamento Andino y exigió que las autoridades aceleren las investigaciones

Un oficial detalla el incidente que llevó a la detención de Edith Herrera García, candidata de Podemos. La mujer es acusada de violencia y resistencia a la autoridad tras agredir verbal y físicamente a dos suboficiales en una comisaría. (Crédito: FB/@ElTiempoDeLaVerdad4)

El teniente Ronald Ccoa Flores, jefe de la Unidad de Flagrancia, explicó para el medio digital El Tiempo de la Verdad, que la medida se adoptó luego de que la postulante presuntamente lanzara agravios verbales y cometiera agresiones físicas contra efectivos. “Ella ha estado detenida por el delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad”.

Edith Herrera García es detenida tras incidente en comisaría y queda bajo investigación fiscal.

Incidente dentro de la comisaría

El episodio se produjo en la Comisaría de Santiago, a donde Edith Herrera García acudió acompañada de su hija aparentemente con la intención de presentar una denuncia contra un taxista que la había trasladado previamente. De acuerdo con la versión policial, la candidata se negó a ser atendida por suboficiales y exigió hablar únicamente con el comisario, lo que generó un intercambio verbal con el personal de turno.

“Ella no desea ser atendida por ellos, porque según refiere, ellos son suboficiales y que ella merecía ser atendida por el comisario y no por personal subalterno”, detalló el teniente.

Según el reporte oficial, el suboficial Quispe López comenzó a grabar los hechos y la actitud prepotente de Herrera García. No obstante, la candidata lanzó el celular del efectivo. “Al ver esa situación, se abalanza contra el efectivo, le quita el teléfono y lo lanza, y posteriormente le agrede con un golpe de puño en el hombro”, indicó Ccoa Flores para el citado medio. Tras ello, otra agente procedió a reducirla y colocarle los grilletes.

“La suboficial Vaca intervino y actuó conforme al Decreto Legislativo N.° 1186, sobre el uso progresivo de la fuerza, procediendo a colocarle las marrocas. Durante la intervención, el sujeto también la agredió físicamente, ocasionándole lesiones en las muñecas y golpes producto de patadas", agregó.
La candidata Edith Herrera García fue detenida en Cusco tras protagonizar un vergonzoso incidente donde humilló y agredió a efectivos policiales. (Crédito: FB/@ElTiempoDeLaVerdad4)

Durante la intervención, los registros audiovisuales captaron expresiones discriminatorias dirigidas a los policías. En una de las grabaciones se escucha a la candidata decir: “Quispe tenías que ser(…) justo me voy a poner mi pollera para ponerme al nivel de la señora”.

En los videos difundidos en redes sociales también muestra a la detenida cuestionando a una suboficial sobre su formación profesional. “¿Qué profesión tiene o solamente es policía?”, se le oye decir de manera despectiva. En otro momento la Edith Herrera insulta a una de las suboficiales. “No soy chola, bruta”, increpa.

Investigación y situación legal

El jefe policial informó que la intervenida fue sometida a exámenes médicos y a una prueba toxicológica como parte del procedimiento. Asimismo, indicó que la institución rechaza este tipo de actos contra la autoridad y que las investigaciones continuarán. “Asimismo, se han tomado las declaraciones tanto de las partes agraviadas como de la imputada. También participó como testigo el taxista que presenció los hechos, quien corroboró la versión brindada por los efectivos policiales”, comentó Ccoa Flores.

Por otro lado, el Ministerio Público dispuso la liberación de la candidata al Parlamento Andino, pero seguirá siendo investigada. “El 24 de febrero, a las 21:00 horas, fue puesta en libertad por el fiscal provincial de Flagrancia, Alberto Huaca. La medida se dispuso con la condición de que el caso continúe en un proceso común y que la señora siga siendo investigada por el delito mencionado”.

El teniente informó que la candidata, quien reside de la ciudad de Cusco, no se disculpó con los efectivos policiales. “No, en ningún momento; hasta el momento, no se ha presentado.”, señaló.

Podemos Perú retira candidatura de Edith Herrera García al Parlamento Andino tras incidente en comisaría.

Por su parte, el legislador y candidato al Senado Guido Bellido compartió el comunicado en sus redes sociales y expresó su respaldo a la decisión partidaria. En su mensaje, señaló que se trata de una determinación “oportuna y radical” y afirmó que no se debe tolerar ninguna actitud discriminatoria.

