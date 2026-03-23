Perú

Mujeres e inclusión financiera: un cambio estructural que ya está en marcha

La participación financiera femenina está redefiniendo prioridades en el sector. En el mes en que conmemoramos a las mujeres, es importante replantear estamos entendiendo hoy el crédito, el riesgo y la autonomía económica

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El avance de la inclusión
El avance de la inclusión financiera femenina en Perú impulsa cambios estructurales en el sistema económico nacional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de las mujeres en la economía del Perú está experimentando un cambio profundo que las posiciona como un componente central del crecimiento. De los más de 14.3 millones de personas mayores de 18 años, una proporción creciente de mujeres se integra a la formalidad, con mayor nivel educativo, presencia en estructuras empresariales y una participación cada vez más relevante en el sistema financiero. Hoy estudian, trabajan, emprenden y toman decisiones económicas de manera activa. Esta incorporación sostenida no solo dinamiza la actividad productiva, sino que también redefine la forma en que entendemos el riesgo, el ahorro y el acceso al crédito. En ese contexto, la inclusión crediticia femenina emerge como uno de los cambios estructurales más relevantes para el desarrollo.

Este avance no es anecdótico: cada vez más mujeres participan en organizaciones asumiendo responsabilidades legales y de gestión ante entidades públicas y privadas. De acuerdo con datos de Experian, a enero de 2026, más de 1.2 millones cuentan con educación superior y más de 422 mil ejercen como representantes legales de empresas.

Más de 1.2 millones de
Más de 1.2 millones de mujeres peruanas con educación superior fortalecen su presencia en el entorno empresarial y financiero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso se traduce también en mayor independencia y libertad financiera. La formalización del trabajo y del emprendimiento femenino ha sido clave para consolidar esta autonomía. Hoy, más de 3.3 millones de mujeres mantienen un RUC activo, lo que demuestra que contar con ingresos propios y actividad económica registrada permite planificar, ahorrar y construir un historial financiero que respalde decisiones presentes y futuras.

A partir de esa autonomía, se generan nuevas oportunidades impulsadas por ellas mismas. Las mujeres emprenden, invierten y desarrollan actividades productivas que demandan capital y acceso a servicios financieros. En este escenario, el crédito es un instrumento que potencia proyectos, sostiene negocios y permite escalar iniciativas. Actualmente, más de 54 mil mujeres emprendedoras acceden a financiamiento formal y mantienen relaciones activas con una o más entidades financieras, principalmente bancos y cajas.

Este recorrido ha favorecido una mayor inclusión crediticia, sustentada en un comportamiento financiero responsable y disciplinado. Más de 6.1 millones de mujeres cuentan hoy con algún tipo de crédito en el sistema financiero o, lo que representa cerca de la mitad del total y un crecimiento del 10% frente a inicios de 2025.

Mujeres que invierten su dinero
Mujeres que invierten su dinero de manera estratégica, asegurando su crecimiento financiero y fortaleciendo su independencia económica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición del crédito refuerza esta lectura. Los préstamos personales lideran la demanda, seguidos por las tarjetas de crédito y el financiamiento para microempresas. Esto responde a necesidades diversas, desde liquidez cotidiana hasta capital para actividades productivas, y confirma un uso del crédito alineado con los ciclos de ingreso y los objetivos económicos de las mujeres.

Reconocer estos avances no implica desconocer los desafíos pendientes. Persisten brechas en educación financiera y digital, así como la necesidad de diseñar productos que respondan mejor a distintas realidades y etapas de vida. A medida que más mujeres asumen mayores responsabilidades económicas y empresariales, el sistema financiero debe evolucionar con ellas, ofreciendo información clara, soluciones flexibles y acompañamiento oportuno.

Este marzo, mes de la Mujer, el mensaje es claro: la inclusión crediticia femenina no es solo una cuestión de equidad, sino una palanca concreta de desarrollo económico. Fortalecer este segmento impulsa la productividad, el empleo y la sostenibilidad del país.

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