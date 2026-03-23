Perú

Madre de la hija de Said Palao rompe su silencio y critica a 'La Manada' por burlas luego del ampay: "No alimentaré el morbo"

A través de sus redes sociales, la influencer se negó a opinar públicamente sobre la actitud de su expareja y recalcó la importancia de proteger a su hija de la exposición mediática actual

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Aleska Zambrano rechaza el morbo
Aleska Zambrano rechaza el morbo mediático tras el ampay de Said Palao y defiende la privacidad familiar en redes sociales.

El reciente ampay que muestra a Said Palao y Mario Irivarren en una fiesta en yate en Argentina, rodeados de mujeres, sigue generando repercusiones. En medio de la polémica, Aleska Zambrano, madre de la hija mayor de Said Palao, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, marcando distancia del escándalo y rechazando el interés morboso por su opinión, pero también lanzando una crítica directa a la forma en que algunos medios y creadores de contenido han abordado la situación.

La expareja del chico reality se pronunció sobre el escándalo y, aunque evitó comentar sobre la conducta del padre de su hija, sí condenó la actitud de los conductores del pódcast ‘La Manada’ tras sus burlas a Onelia Molina, recalcando que el dolor ajeno no debe tomarse a la ligera.

“No alimentaré el morbo”: Zambrano evita opinar sobre Said Palao y pide respeto por su hija

A través de un video en Instagram y varios mensajes en vivo, Aleska Zambrano respondió a la presión de sus seguidores y de la prensa para que se pronuncie sobre el ampay. La influencer fue enfática al afirmar que no opinará sobre el comportamiento de su expareja por respeto a su hija y porque considera que la vida privada debe mantenerse fuera del espectáculo cuando hay niños de por medio.

“Yo sé que todo el mundo me está escribiendo ‘comenta el ampay’, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer”, insistió Zambrano, dejando claro que no piensa alimentar la especulación en torno a la figura del padre de su hija, Said Palao. La influencer explicó que ya habló personalmente con el involucrado y que no abordará públicamente un tema que pertenece al ámbito familiar. “Lo que tenía que decir ya se lo comuniqué directamente, ahí termina el asunto”, puntualizó.

Desde Miami, Zambrano dejó su postura muy clara. Aunque siempre opina de los ampays, esta vez es diferente, indicando que jamás hablará de un tema que involucre al papá de su hija por el inmenso respeto y amor que le tiene a ella. "Mi opinión se la di a él en privado y ahí termina todo", aseguró. Video: Instagram Aleska Zambrano

Zambrano también invitó a sus seguidores a dejar de insistir en el tema y a enfocar la energía en sus propios proyectos: “Es algo feo y hay personas sufriendo, entonces no hay forma”, comentó, recordando que detrás de las cámaras existen situaciones dolorosas que merecen empatía y no exposición pública.

Críticas a ‘La Manada’: “Nadie tiene derecho a burlarse del dolor ajeno”

Aunque evitó referirse directamente a la conducta de Said Palao, Aleska Zambrano fue contundente al condenar la actuación de los conductores del pódcast ‘La Manada’, liderado por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’. La influencer calificó de “malvada y desatinada” la actitud de quienes se burlaron del sufrimiento de Onelia Molina, expareja de Irivarren, tras la difusión del ampay.

Zambrano mostró su indignación por el uso de música fúnebre y las risas durante el pódcast, señalando que “nadie en este mundo tiene derecho a burlarse de los sentimientos o de lo que puede estar sintiendo esa persona en estos momentos cuando la persona que amas te falló”. Para la madre de la hija de Said Palao, este tipo de conductas reflejan una falta de empatía y de respeto por el dolor ajeno.

La influencer cerró su intervención con una advertencia ética: “Solo decirles que todo regresa. Cuando uno obra mal, le va mal”, en una clara referencia a la importancia de actuar con consideración y humanidad ante las crisis personales de los demás.

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, se muestra indignada y califica de “locos” y “gente mala” a los conductores de 'La Manada' por haberse burlado del sufrimiento de Onelia Molina tras el reciente ampay. Video: Instagram Aleska Zambrano

En un episodio aparte, Zambrano también reaccionó a un video viral de un comediante que ironizaba sobre el bajo presupuesto de la fiesta en el yate y hacía referencias al nombre de Said Palao y a la apariencia del evento. Aunque aclaró que “jamás gozaría” con la polémica que involucra al padre de su hija, reconoció que el análisis le pareció divertido y dejó un comentario en tono de broma: “Jamás gozaría, pero admito que me dio risa lo del nombre”.

Por su parte, Alejandra Baigorria, esposa de Said Palao, también pidió comprensión y tiempo para procesar el golpe mediático y familiar. La empresaria admitió sentirse “bloqueada” y priorizó su bienestar y el de su entorno, evitando tomar decisiones apresuradas.

Mario Irivarren, protagonista de otro de los ampay, pidió disculpas públicas a Onelia Molina y reconoció que sus propios errores pusieron fin a la relación. La odontóloga, en tanto, anunció su decisión de cortar todo vínculo con el ex chico reality y enfocarse en su estabilidad personal.

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