Giacomo Benavides estrenó la segunda temporada de Zaca TV: “Michelle, Salandela y Miranda van a quedar siempre”

El creador de Zaca TV apareció con las nuevas integrantes del programa ‘Somos lo que somos’, tras la salida de las influencers | Youtube / Zaca TV

El lunes 23 de marzo, Zaca TV lanzó la segunda temporada de su programa principal, ‘Somos lo que somos’, con Giacomo Benavides nuevamente al frente. El regreso se dio tras la salida de tres integrantes clave: Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto. El equipo apostó por nuevas incorporaciones y por mantener la esencia que construyó una comunidad fiel en la primera etapa.

A pocos minutos de iniciado el programa, Benavides dirigió un mensaje directo al público. “Quiero empezar el día saludando a la gente. Gente, buenos días”, dijo, reforzando el vínculo con los seguidores.

Agradeció especialmente a quienes los acompañaron desde el comienzo. “Para toda la gente que nos está viendo, que claramente nos ha visto en la primera temporada, quiero agradecerles por ¡seguir aquí, gente!”, expresó el conductor.

Giacomo Benavides y su elenco, incluyendo a Michelle, Salandela y Miranda, presentan la segunda temporada de Zaca TV en un ambiente dinámico de estudio. (YouTube / Zaca TV)

El entusiasmo de este nuevo ciclo también estuvo presente en sus palabras. “Gracias por estar. No saben la emoción que tenemos Doménico y yo de estar continuando esta temporada. Ha sido un camino hermoso y un sueño poder estar acá con todo el equipo”, sostuvo.

Benavides no dejó de lado el impacto de la primera temporada ni el aporte de las exintegrantes. “La primera temporada fue una locura que creo que va a quedar en mi corazón y en el corazón de todos para siempre”, afirmó.

El conductor hizo hincapié en los momentos que compartieron y el legado que dejaron. “Creo que nadie nos quita lo bailado de lo que hemos hecho, el Zaca Fest, los traumas, todas las historias contadas por Salandela, Miranda y Michelle, todas las cosas que hemos vivido juntos. Creo que nada lo va a borrar y eso es lo que yo quiero atesorar y espero que ustedes también de la primera temporada, que ha sido maravillosa y creo que va a quedar siempre en nuestros corazones”, añadió.

Para Benavides, el recuerdo de ese ciclo sigue presente. “Creo que va a estar ahí para siempre, para siempre, para siempre”, subrayó, reforzando el peso emocional de la etapa pasada.

Giacomo Benavides promociona la segunda temporada de Zaca TV, mostrando su entusiasmo junto al elenco principal, incluyendo a Michelle, Salandela y Miranda. (YouTube / Zaca TV)

La interacción de los seguidores en redes sociales también fue motivo de mención. “Lo seguimos viendo en los edits, en la gente que lo sigue compartiendo, en la gente que lo sigue comentando”, detalló.

El conductor cerró su mensaje con una invitación a acompañarlos en la nueva etapa: “Así que gracias por estar y con eso, con toda la emoción, ¡para la segunda temporada!”

¿Quiénes son las nuevas integrantes de Zaca TV?

La segunda temporada llegó con tres nuevas voces que buscarán acercar el programa a la audiencia juvenil y aportar miradas diversas.

Gia Meier debuta como conductora de podcast en este ciclo. Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, Gia ha desarrollado una presencia activa en redes sociales, donde sobresale por su estilo y sus opiniones sobre cultura digital y temas juveniles. Su llegada suma atractivo para quienes han seguido la trayectoria artística de su familia y significa su primer paso como presentadora.

Andrea Noriega se suma como una de las influencers peruanas más reconocidas en plataformas como Instagram y TikTok. Su trabajo se centra en estilo de vida, moda, bienestar y salud mental. La presencia de Noriega busca reforzar la conexión de Zaca TV con los intereses y preocupaciones de la audiencia joven.

¿Cuándo regresa Zaca TV? fecha y hora de estreno con nuevos integrantes en ‘Somos lo que somos’

La tercera incorporación es Mafe Delgado, creadora de contenido y emprendedora digital. Se ha destacado por su habilidad para crear comunidades y por su enfoque positivo. Mafe aporta una visión de empoderamiento juvenil y experiencia en producción multimedia. Su participación amplía la variedad de temas que abordará el programa en esta nueva etapa.

Con este equipo renovado, Zaca TV apuesta por mantener la identificación lograda en la primera temporada, sin dejar de abrir espacio a nuevas voces y perspectivas. El desafío será sostener la esencia original y, al mismo tiempo, responder a las demandas de una audiencia en constante cambio.