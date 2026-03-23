Claudia Serpa discute en vivo con Gabriela tras destapar secreto de su ingreso a ‘JB Noticias’

Las hermanas discutieron sobre su ingreso al programa JB Noticias en pleno streaming. Panamericana Televisión.

La transmisión en vivo que parecía una más dentro del circuito digital terminó convirtiéndose en un momento más que tenso. Las hermanas Claudia Serpa y Gabriela Serpa protagonizaron un inesperado cruce de palabras durante su participación en el programa de streaming Reaccionando a JB Noticias, dejando al descubierto una tensión que, real o no, logró captar de inmediato la atención del público.

Todo ocurrió cuando ambas se encontraban comentando el contenido del espacio humorístico JB Noticias, liderado por el reconocido comediante Jorge Benavides. Lo que inició como una conversación distendida tomó un giro inesperado cuando Claudia decidió lanzar una afirmación que marcaría el tono del resto de la transmisión. Sin filtros y apelando a su rol de hermana mayor, aseguró que ella había sido clave en el ingreso de Gabriela al programa.

“Yo soy la mayor, la llevé a un casting y se quedó con el programa”, expresó con firmeza, dejando entrever que su intervención fue determinante para que su hermana menor obtuviera una oportunidad en el espacio humorístico. La frase, cargada de un matiz competitivo, no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata.

Hermanas Serpa protagonizan discusión viral durante transmisión en directo. Captura: Panamericana Televisión.

Gabriela Serpa revela que apoyó a su hermana en el ingreso a JB Noticias

Lejos de optar por el silencio, Gabriela Serpa respondió con la misma intensidad, desafiando la versión de su hermana y aportando su propia lectura de los hechos. “Yo he hablado por ti para que puedas entrar a JB, así que agradéceme”, replicó, elevando el nivel del intercambio y dejando claro que, desde su perspectiva, el apoyo habría sido mutuo.

El ambiente comenzó a tensarse visiblemente. Lo que parecía un intercambio de opiniones entre hermanas derivó en un momento incómodo que mantuvo en vilo a los espectadores. Claudia interpretó las palabras de Gabriela como una insinuación directa sobre su talento, lo que provocó una reacción inmediata. Para ella, el comentario sugería que su ingreso al programa no habría sido mérito propio, sino resultado de una recomendación.

En medio de esa incomodidad, la respuesta de Claudia combinó sarcasmo y molestia. “Ahorita mi mamá te va a llamar… ni Beyoncé se atrevió a tanto”, lanzó, generando una mezcla de risas y sorpresa entre quienes seguían la transmisión. La referencia, inesperada, no hizo más que intensificar la escena, que ya se había convertido en el centro de atención.

Hermanas Serpa protagonizan discusión viral durante transmisión en directo. Captura: Panamericana Televisión.

Claudia Serpa le dijo ‘callate’ a Gabriela

El momento alcanzó su punto más álgido cuando, entre interrupciones y comentarios cruzados, se escuchó un contundente “¡Cállate!”, frase que terminó por sellar la tensión del instante. Aunque no quedó del todo claro si se trató de una discusión genuina o de una dinámica propia del formato del programa, lo cierto es que el intercambio no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Más allá del incidente, el episodio también puso en evidencia la compleja dinámica que puede existir incluso en relaciones cercanas como la de dos hermanas que comparten el mismo rubro. La competencia, las oportunidades laborales y la exposición mediática suelen entrelazarse, generando escenarios donde lo personal y lo profesional se confunden.

En ese sentido, tanto Claudia como Gabriela han construido sus propias trayectorias dentro del entretenimiento peruano. Su participación en espacios televisivos y digitales, así como su incursión en la música y la actuación, las ha mantenido vigentes en una industria altamente competitiva. Sin embargo, momentos como este revelan que el camino no siempre está exento de tensiones.

Hermanas Serpa protagonizan discusión viral durante transmisión en directo. Captura: Panamericana Televisión.