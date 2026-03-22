Perú

Los Andes necesitan una arquitectura científica para su gobernanza

Los Andes forman la columna vertebral ecológico de América del Sur

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Vista de la Cordillera de
Vista de la Cordillera de los Andes (Argentina). (Sebadelval / pixabay)

Desde Venezuela hasta Chile y Argentina, esta cordillera sostiene algunos de los sistemas naturales más complejos y estratégicos del planeta. Las montañas andinas regulan el agua que alimenta ciudades y agricultura, albergan una biodiversidad extraordinaria y constituyen uno de los paisajes culturales más antiguos y diversos del mundo.

Sin embargo, existe una paradoja difícil de ignorar: pese a su importancia geopolítica, económica y ecológica, los Andes siguen siendo uno de los grandes sistemas naturales menos comprendidos desde una perspectiva científica integrada. Durante décadas, el conocimiento sobre la cordillera se ha desarrollado de manera fragmentada: investigaciones valiosas existen en múltiples disciplinas —ecología, hidrología, economía, ciencias sociales— pero rara vez se articulan dentro de una visión sistémica capaz de orientar decisiones de política pública.

Y en un territorio sometido a presiones crecientes, esa fragmentación forma una barrera para la toma de decisiones efectivas e informadas.

El cambio climático está alterando los ciclos hidrológicos de montaña. Los glaciares retroceden. Los ecosistemas naturales andinos enfrentan una degradación acelerada. Al mismo tiempo, la expansión de actividades extractivas, agrícolas y urbanas genera nuevas tensiones sobre territorios que ya son social y ambientalmente complejos: con la acelerada degradación ambiental aumenta la desigualdad, los conflictos sociales y y empieza a impulsar procesos de migración forzada que reconfiguran el territorio.

Los Andes no enfrentan una sola crisis. Enfrentan una convergencia de crisis.

Crisis hídrica.

Crisis ecológica.

Crisis de gobernanza territorial.

Pero también enfrentan una crisis de conocimiento: la falta de una plataforma científica capaz de sintetizar información, identificar riesgos sistémicos y traducir evidencia en orientación estratégica para gobiernos, instituciones y sociedad.

En ese contexto surge el Panel Científico de los Andes.

La iniciativa reúne a científicos y expertos de diferentes disciplinas con el objetivo de compilar e integrar el conocimiento disponible sobre los sistemas socioecológicos andinos, y traducirlo en insumos que fortalezcan la toma de decisiones frente a los desafíos del siglo XXI.

El panel trabajará en la elaboración de una gran síntesis científica sobre el estado de los Andes, complementada por análisis temáticos y recomendaciones para la gestión sostenible del territorio.

Pero su apuesta más ambiciosa es construir una nueva arquitectura de conocimiento para la región andina.

Eso significa articular disciplinas que históricamente han trabajado de forma aislada. Significa integrar diferentes sistemas de conocimiento: el conocimiento de la academia y el conocimiento ancestral de las comunidades andinas. Significa conectar la ciencia con políticas públicas. Significa ofrecer una lectura sistémica de cómo funcionan los Andes como infraestructura crítica natural que sostiene economías, ciudades y comunidades.

Porque los Andes no son solo una geografía. Son un sistema vital: De sus montañas dependen los ciclos de agua que abastecen a millones de personas. Sus ecosistemas regulan servicios ambientales esenciales. Sus territorios albergan culturas, economías locales y formas de conocimiento que han permitido la adaptación a entornos extremos durante siglos. Por ello, es un sistema lleno de oportunidades que necesita una buena gestión para ser aprovechadas de forma incluyente y sostenible.

Pero para gestionar ese sistema en un mundo de cambio acelerado, no basta con buenas intenciones. Se requiere ciencia integrada, plataformas que conecten evidencia con política pública y planificación territorial, y una narrativa regional capaz de reconocer que la estabilidad económica y social de los países andinos depende, en esencia, de la integridad ecológica de la cordillera. Ese es el espíritu detrás del Panel Científico de los Andes: no solo producir conocimiento, sino asegurar que el conocimiento correcto esté disponible cuando se toman las decisiones que definen el rumbo de la región. Porque el futuro de los Andes —y, en gran medida, el de América del Sur— dependerá de nuestra capacidad de entender este sistema extraordinario y actuar en consecuencia.

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