¿Cómo se vota para elegir a los próximos senadores en estas Elecciones 2026?

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, lo que implica que la ciudadanía elegirá, por primera vez en tres décadas, a 60 senadores para conformar el nuevo Senado de la República. Este proceso introduce un mecanismo de votación específico para senadores, a través de una cédula física de gran formato, y exige que los electores comprendan en detalle cómo emitir un voto válido para esta cámara.

En los comicios del 2026, los peruanos votarán por senadores mediante una cédula de votación dividida en columnas, cada una correspondiente a una elección independiente. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la columna destinada a senadores estará claramente identificada, permitiendo que cada ciudadano elija entre las agrupaciones políticas inscritas y, en caso de voto preferencial, marque a los candidatos de su preferencia dentro de una misma organización política.

La elección de senadores se estructura en dos modalidades complementarias: 30 senadores serán electos por todos los ciudadanos a nivel nacional y los otros 30 serán elegidos por los 27 distritos electorales. Cada distrito elige un senador, salvo Lima Metropolitana, que selecciona cuatro, garantizando así representación tanto territorial como poblacional.

La nueva cédula de votación, la más grande en la historia electoral peruana, mide 44 centímetros de ancho por 42 de alto y está diseñada para facilitar la identificación de partidos, logos y candidatos. Según Pablo Hartill Montalvo, subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, los electores deben colocar una cruz o aspa en el recuadro correspondiente a la organización política de su preferencia y, en caso de votos preferenciales, escribir con claridad el número de los candidatos elegidos dentro del mismo recuadro.

ONPE oficializó la cédula de votación para las elecciones 2026. (Foto: ONPE)

¿Cómo se vota para elegir senadores en las Elecciones 2026?

En las elecciones de 2026, el proceso para elegir senadores se realiza mediante una columna específica en la cédula electoral. Cada ciudadano puede marcar solo una organización política por columna; si se marca más de una, ese voto para senadores se anula, aunque los demás votos permanecen válidos. En el caso de senadores, que admiten voto preferencial, el elector puede marcar varios candidatos, siempre que pertenezcan al mismo partido político.

La ONPE destaca que la cédula permite a los votantes optar por el llamado voto cruzado: es posible elegir diferentes partidos en las distintas columnas, aunque dentro de la columna de senadores solo se puede seleccionar una agrupación política. Si se marca fuera del recuadro, se emplean símbolos distintos de cruz o aspa, o se eligen candidatos de más de una agrupación, el voto para esa columna es nulo.

El sorteo para definir la ubicación de partidos y símbolos en la cédula de senadores se realizará el 12 de febrero de 2026, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones confirme la inscripción de todas las candidaturas. Esto permitirá que los ciudadanos conozcan previamente la ubicación exacta de su opción en la cédula y agilicen el proceso de votación.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

¿Cómo se distribuyen los escaños senatoriales por distrito?

Los 30 senadores regionales serán elegidos en los 27 distritos electorales, que corresponden a los 24 departamentos del país, Lima Provincias, la Provincia Constitucional del Callao y el distrito de peruanos en el extranjero. Cada uno de estos distritos elige un senador, excepto Lima Metropolitana, que elige cuatro debido a su mayor población. Los otros 30 senadores son elegidos por lista nacional, donde todos los peruanos —incluyendo los residentes en el extranjero— pueden votar por cualquier candidato nacional.

Esta fórmula busca equilibrar la representación territorial con la nacional, asegurando que tanto las regiones menos pobladas como los grandes centros urbanos tengan voz en el Senado.

Funciones principales de los senadores

El Senado tendrá atribuciones clave en el nuevo Congreso bicameral. Entre sus funciones se encuentra aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley remitidos por la Cámara de Diputados, autorizar la salida del presidente de la República del país, ejercer control sobre decretos legislativos y tratados internacionales, y elegir a altas autoridades como el defensor del pueblo, el contralor general de la República y los magistrados del Tribunal Constitucional. También evaluará las acusaciones constitucionales presentadas por la Cámara de Diputados contra altos funcionarios del Estado.

Todas estas atribuciones están detalladas en los incisos A y B del artículo 102 de la Constitución Política del Perú.