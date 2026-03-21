Perú

¿Tienes un cachorro? Claves para una buena crianza que muchos ignoran

La falta de cuidados adecuados en los primeros meses puede derivar en enfermedades y problemas de conducta

Guardar
Cachorro (Foto de Torsten Dettlaff
Cachorro (Foto de Torsten Dettlaff - Pexels)

En el Perú, tener una mascota se ha convertido en parte importante de la vida familiar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de la mitad de los hogares cuenta con al menos un perro, lo que refleja el creciente vínculo entre las personas y sus animales de compañía. Sin embargo, este entusiasmo inicial suele venir acompañado de un error común: subestimar todo lo que implica criar correctamente a un cachorro.

La llegada de un perro pequeño al hogar genera alegría, especialmente entre los niños, pero también marca el inicio de una etapa decisiva. Especialistas advierten que el primer año de vida es clave, ya que durante este periodo no solo se fortalece su sistema inmunológico, sino que también se forman hábitos que definirán su comportamiento en la adultez.

Para la médica veterinaria Cecilia Padilla, uno de los aspectos más ignorados en la crianza es la prevención desde los primeros meses. “No basta con llevarlo al veterinario una vez. Es fundamental cumplir con un calendario sanitario completo, que incluya vacunas, desparasitación y controles periódicos”, explica.

Claves de crianza que no deben ser ignorados

Una adorable camada de cachorros
Una adorable camada de cachorros de Beauceron de pelaje negro y fuego descansa junta sobre una superficie clara, esperando ser adoptados en un nuevo hogar.

En ese sentido, uno de los errores más frecuentes es no completar el esquema de vacunación. Enfermedades como el parvovirus o el distemper pueden ser graves e incluso mortales, pero son prevenibles si se siguen las recomendaciones médicas. A esto se suma la importancia de aplicar refuerzos anuales y mantener una vigilancia constante del estado de salud del animal.

Otro punto clave es la alimentación. Los cachorros requieren nutrientes específicos para su crecimiento, como proteínas y calcio en niveles adecuados. Optar por alimentos no diseñados para su etapa o improvisar dietas caseras sin supervisión puede generar problemas en el desarrollo óseo y afectar su bienestar a largo plazo.

Más allá de lo físico, el desarrollo emocional también juega un papel fundamental. La socialización temprana, es decir, exponer al cachorro de forma gradual a personas, sonidos y nuevos entornos, ayuda a formar perros más seguros y equilibrados. De lo contrario, pueden desarrollar miedos o conductas agresivas difíciles de corregir en el futuro.

El juego y la estimulación mental son otros factores que muchos pasan por alto. Los cachorros exploran el mundo con la boca, por lo que necesitan juguetes adecuados que no solo los entretengan, sino que también contribuyan a su desarrollo y eviten que dañen objetos del hogar.

La observación es clave

Asimismo, la observación diaria es clave. Cambios en el apetito, el nivel de energía o el comportamiento pueden ser señales de alerta. Detectarlos a tiempo permite actuar de manera oportuna y evitar complicaciones mayores.

En conjunto, los especialistas coinciden en que criar un cachorro no solo implica cubrir sus necesidades básicas, sino entender que se trata de un proceso integral. La salud, la alimentación, la socialización y el entorno emocional están profundamente conectados.

Porque más allá del cariño, la verdadera clave en la crianza —la que muchos ignoran— está en asumir la responsabilidad desde el primer día. Solo así es posible garantizar que ese pequeño compañero crezca sano, equilibrado y con una buena calidad de vida.

Temas Relacionados

cachorrosmascotasperu-noticias

Más Noticias

Facundo Callejo no falla en su cita: marcó golazo agónico con Cusco FC para batir a CD Moquegua por Liga 1 2026

El ‘Facu’ se sacó del repertorio personal un golpeo a tres dedos, cerca a la frontera del área, para lanzar a los suyos al éxito en condición de visitantes. Ya suma cuatro dianas en el Apertura 2026

Facundo Callejo no falla en

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ visitarán a las ‘águilas cutervinas’ en búsqueda de su primera victoria fuera de casa en el certamen local. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN

Juan Reynoso dejó de ser técnico de Melgar: los malos resultados marcaron su salida de Arequipa

Los ‘rojinegros’ hicieron oficial la partida del ‘Cabezón’ por medio de un comunicado luego del empate 1-1 frente ADT en Tarma, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Juan Reynoso dejó de ser

Trabajadores CAS a plazo determinado solo podrán renovar hasta por cinco años, luego será ‘nulo’

La nueva Ley de CAS con derechos que promulgará el Ejecutivo pronto detalla nuevo textos para los contratos a plazos determinados e indeterminados para los trabajadores del decreto legislativo 1057

Trabajadores CAS a plazo determinado

Tuberculosis: Síntomas de alerta de la enfermedad y por qué afecta más en contextos de pobreza

En Perú, miles de casos se registran cada año, evidenciando brechas en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno.

Tuberculosis: Síntomas de alerta de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula el proceso concursal

TC anula el proceso concursal de Indecopi contra la Universidad Alas Peruanas

¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

Congreso firma autógrafa de ley de bono mensual vitalicio de 1.130 soles para veteranos de la lucha antiterrorista

JEE deja sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial del partido de Napoleón Becerra tras su fallecimiento

ONPE entregará a Fuerza Popular lista de electores de la segunda vuelta de 2021, pero deberá pagar más de S/17 millones

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes es presentada como

Melissa Paredes es presentada como la nueva conductora de ‘Estás en todas’, junto a Ximena Dávila y Jaime ‘Choca’ Mandros

Los Power Rangers llegan a Lima para formar parte de la cartelera del Día del Cómic Festival 2026

“Con una persona que no conozca, no cuenta como infidelidad”, la polémica frase de ‘Francho’ y la indignación de Maria Pía al escucharlo

Samahara Lobatón enfrenta a Paul Michael en ‘La Granja VIP’ por decir que le falta “pasar pobreza”: “Yo pago todo, tú chupas la sangre”

Perú es Army y hace historia con BTS: todo el álbum Arirang ocupa simultáneamente los primeros lugares en Spotify

DEPORTES

Juan Reynoso dejó de ser

Juan Reynoso dejó de ser técnico de Melgar: los malos resultados marcaron su salida de Arequipa

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo