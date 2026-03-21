¿Tienes un cachorro? Claves para una buena crianza que muchos ignoran

Cachorro (Foto de Torsten Dettlaff - Pexels)

En el Perú, tener una mascota se ha convertido en parte importante de la vida familiar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de la mitad de los hogares cuenta con al menos un perro, lo que refleja el creciente vínculo entre las personas y sus animales de compañía. Sin embargo, este entusiasmo inicial suele venir acompañado de un error común: subestimar todo lo que implica criar correctamente a un cachorro.

La llegada de un perro pequeño al hogar genera alegría, especialmente entre los niños, pero también marca el inicio de una etapa decisiva. Especialistas advierten que el primer año de vida es clave, ya que durante este periodo no solo se fortalece su sistema inmunológico, sino que también se forman hábitos que definirán su comportamiento en la adultez.

Para la médica veterinaria Cecilia Padilla, uno de los aspectos más ignorados en la crianza es la prevención desde los primeros meses. “No basta con llevarlo al veterinario una vez. Es fundamental cumplir con un calendario sanitario completo, que incluya vacunas, desparasitación y controles periódicos”, explica.

Claves de crianza que no deben ser ignorados

Una adorable camada de cachorros de Beauceron de pelaje negro y fuego descansa junta sobre una superficie clara, esperando ser adoptados en un nuevo hogar.

En ese sentido, uno de los errores más frecuentes es no completar el esquema de vacunación. Enfermedades como el parvovirus o el distemper pueden ser graves e incluso mortales, pero son prevenibles si se siguen las recomendaciones médicas. A esto se suma la importancia de aplicar refuerzos anuales y mantener una vigilancia constante del estado de salud del animal.

Otro punto clave es la alimentación. Los cachorros requieren nutrientes específicos para su crecimiento, como proteínas y calcio en niveles adecuados. Optar por alimentos no diseñados para su etapa o improvisar dietas caseras sin supervisión puede generar problemas en el desarrollo óseo y afectar su bienestar a largo plazo.

Más allá de lo físico, el desarrollo emocional también juega un papel fundamental. La socialización temprana, es decir, exponer al cachorro de forma gradual a personas, sonidos y nuevos entornos, ayuda a formar perros más seguros y equilibrados. De lo contrario, pueden desarrollar miedos o conductas agresivas difíciles de corregir en el futuro.

El juego y la estimulación mental son otros factores que muchos pasan por alto. Los cachorros exploran el mundo con la boca, por lo que necesitan juguetes adecuados que no solo los entretengan, sino que también contribuyan a su desarrollo y eviten que dañen objetos del hogar.

La observación es clave

Asimismo, la observación diaria es clave. Cambios en el apetito, el nivel de energía o el comportamiento pueden ser señales de alerta. Detectarlos a tiempo permite actuar de manera oportuna y evitar complicaciones mayores.

En conjunto, los especialistas coinciden en que criar un cachorro no solo implica cubrir sus necesidades básicas, sino entender que se trata de un proceso integral. La salud, la alimentación, la socialización y el entorno emocional están profundamente conectados.

Porque más allá del cariño, la verdadera clave en la crianza —la que muchos ignoran— está en asumir la responsabilidad desde el primer día. Solo así es posible garantizar que ese pequeño compañero crezca sano, equilibrado y con una buena calidad de vida.