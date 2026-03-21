Reniec ampliará entrega de DNI este sábado 21 y domingo 22 en varias regiones del país

Reniec habilita más de 100 agencias en diversas regiones para facilitar trámites y entrega de DNI el sábado y domingo. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este sábado 21 y domingo 22 de marzo abrirá sus puertas en agencias de Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica y otras regiones.

El objetivo es entregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a quienes ya lo tramitaron, en respuesta a la alta demanda por el DNI electrónico de cara a las Elecciones Generales 2026.

Durante este fin de semana, el horario de atención será de 08:15 a.m. a 13:45 p.m. en las sedes habilitadas. El sábado 21, la atención se enfocará en Lima, La Libertad e Ica, mientras que el domingo 22 también incluirá oficinas en Cajamarca y Áncash. La lista completa de agencias y horarios está disponible en este enlace.

Foto: Reniec

¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger?

La Reniec recomendó a los ciudadanos que hayan gestionado su DNI de manera presencial o digital, revisar el estado del trámite antes de acudir. Esta verificación puede hacerse en la web oficial de la entidad o directamente en: Consulta tu trámite de DNI.

Si el trámite figura al 100%, los usuarios pueden acercarse a la agencia seleccionada para recoger su documento. Es importante revisar el horario de atención de la sede, ya que solo durante estos días se habilitará la entrega especial en varias regiones del país.

La atención especial continuará durante los fines de semana hasta el 12 de abril, facilitando que más personas cuenten con su DNI vigente para los próximos comicios.

Facilidades hasta fin de año

De otro lado, el Reniec extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la campaña nacional para facilitar la inscripción y renovación del DNI Electrónico (DNIe) en todo el país.

Esta medida permite que adultos y menores de edad accedan al documento digital bajo condiciones administrativas y costos regulados.El

DNI azul, vigente desde 1996, aún es válido para trámites civiles y electorales, pero el Reniec recomienda actualizarlo al DNIe, que ofrece ventajas como firma digital y mayor seguridad. Más de 8.4 millones de peruanos usan todavía el DNI azul, lo que representa un reto para la modernización de los registros.

La migración del DNI azul al DNIe puede hacerse en cualquier agencia de Reniec, presentando el documento vigente y cumpliendo los requisitos.

El costo de expedición o renovación del DNIe es de S/ 41 para adultos y S/ 16 para menores, valores que se mantienen durante la campaña. El trámite puede pagarse a través de Yape, facilitando el acceso a servicios digitales y seguridad de datos.

Todos votan

Jóvenes que cumplan 18 años antes del 12 de abril de 2026 podrán votar en las elecciones generales, ya que fueron incorporados al padrón electoral. El DNI de mayor de edad puede gestionarse desde los 17 años, agilizando la participación ciudadana.

El Reniec precisó que el padrón electoral para los comicios generales se cerró el 14 de octubre de 2025, por lo que cualquier actualización posterior del Documento Nacional de Identidad no se verá reflejada en la lista de electores el día de la votación.

No obstante, los ciudadanos que realizaron estos cambios sí figuran en el padrón con la anotación correspondiente, lo que les permite ejercer su derecho al voto.