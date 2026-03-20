Policlínico en Los Olivos es atacado a balazos: 13 disparos impactan fachada y vehículo estacionado en el lugar

Un centro médico que realiza exámenes para brevetes en Los Olivos fue atacado a balazos por un sicario. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto dispara más de 13 veces contra la fachada del local y un vehículo estacionado. Se presume que el móvil sería el cobro de cupos. Fuente: Ocurre Ahora / ATV

Un ataque armado conmocionó la noche del lunes a la comunidad de Los Olivos, cuando un individuo disparó al menos 13 veces contra la fachada y un vehículo estacionado, en lo que la policía investiga como un posible caso de extorsión dirigido a establecimientos de atención a la salud. Este incidente ocurrió poco después de que uno de los trabajadores del centro sufriera una amenaza directa, hecho que refuerza la hipótesis de una escalada en las intimidaciones a negocios expuestos en esta zona.

El noticiero Ocurre Ahora de ATV Noticias difundió imágenes de las cámaras de seguridad que muestran cómo el agresor llegó por una calle habitualmente tranquila, extrajo un arma y disparó repetidamente contra el edificio del Grupo Médico y un automóvil Kia rojo estacionado a la entrada. De los disparos realizados, cuatro impactaron directamente el vehículo, según constató la policía de criminalística al analizar los casquillos recuperados en el lugar.

En el día previo al ataque, una fuente cercana al policlínico reveló que un trabajador ya había sido hostigado por un sujeto armado, quien le retiró una llanta a un automóvil negro de su propiedad en un acto de intimidación. Este hecho, ocurrido 24 h antes del tiroteo, no fue denunciado formalmente por temor de las potenciales víctimas a represalias, una conducta recurrente entre quienes administran o trabajan en negocios que operan “puerta a la calle” en Los Olivos, según lo reportó el medio.

Ataque a balazos a policlínico en Lima Norte

Los registros de video del establecimiento permitieron reconstruir la escena: el agresor camina por la acera, saca el arma y dispara repetidamente sin mediar palabra ni realizar exigencias. En total, el policlínico recibió 13 disparos, confirmados por el recuento de casquillos en poder de la policía, mientras que el automóvil Kia rojo fue alcanzado por cuatro balas adicionales.

Un individuo disparó al menos 13 veces contra la fachada del policlínico Grupo Médico y un vehículo en Los Olivos, un incidente que la policía investiga como extorsión. (Composición: Infobae Perú / CPN Noticias / ATV Noticias)

Testigos afirmaron que no percibieron sonido alguno durante el ataque, lo que lleva a presumir el uso de un silenciador. Este recurso dificulta la reacción inmediata tanto de la seguridad como del personal del centro médico, que recién advirtió el atentado al constatar los daños materiales.

La actuación del responsable, calculada y veloz, se ajusta al patrón documentado por expertos en extorsión urbana en Lima Norte: intimidación pública y mensajes claros de advertencia, sin intención de causar víctimas fatales, sino de enviar una señal a propietarios y empleados.

En la investigación se considera la reiteración de ataques similares en establecimientos abiertos al público en zonas residenciales. Según las fuentes consultadas por el noticiero, el Grupo Médico se especializa en la recolección y análisis de exámenes médicos, entre ellos los requeridos para la obtención de licencias de conducir, lo que incrementa su exposición a este tipo de amenazas.

Ataques a comercios evidencian patrón de extorsión

La hipótesis de extorsión cobra fuerza por los antecedentes inmediatos: el día anterior al ataque, un trabajador habría sido objeto de intimidación física por parte de un individuo armado, quien le sustrajo una llanta de un vehículo propiedad de la víctima y realizó amenazas que, por temor, no llegaron a ser denunciadas formalmente ante la policía.

crimen - extorsiones

Este episodio se ajusta al perfil de ataques orientados a “negocios puerta a la calle”, establecimientos que por su visibilidad y constante flujo de usuarios son blanco frecuente de bandas dedicadas a exigir “cuotas” o pagos periódicos bajo la amenaza de violencia directa contra bienes y, eventualmente, contra la integridad de empleados.

Como resultado inmediato de estos ataques, se refleja un contexto de inseguridad persistente en los sectores comerciales de Los Olivos. La policía local, que mantiene en reserva detalles de la investigación en curso, ha reforzado la vigilancia en la zona e investiga la posible conexión entre la amenaza previa y el tiroteo, con el objetivo de identificar a los responsables y desmantelar la red de extorsión que afecta a los pequeños y medianos negocios de la zona norte de la capital.