Perú

Más de 5 millones de cigarrillos ilegales iban a venderse en Lima: los peligros para la salud y cómo ingresan al Perú

Un tractocamión acondicionado fue intervenido cuando transportaba cientos de cajas de tabaco sin documentación válida, lo que revela el uso de rutas alternas y métodos sofisticados por parte de las mafias tabacaleras

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Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional y Aduanas inspeccionan un tráiler cargado con más de cinco millones de cigarrillos ilegales, interceptado en la Panamericana Sur durante un operativo contra el contrabando en Perú. (PNP)

Un cargamento de más de cinco millones de cigarrillos ilegales estuvo a punto de ingresar al mercado limeño tras recorrer cientos de kilómetros desde la frontera sur. La intervención, realizada en la madrugada por la Policía Nacional, no solo evitó su comercialización, sino que volvió a poner en evidencia los riesgos para la salud y la magnitud del contrabando en el país.

El operativo se llevó a cabo a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Sur, donde agentes de la Dirección de la Policía Fiscal, junto con Aduanas y la Sunat, intervinieron un tráiler que transportaba la mercadería camuflada en un contenedor climatizado. La carga, que simulaba ser de productos perecibles, era escoltada por una camioneta, una modalidad que revela un nivel de organización propio de redes criminales.

En el interior del vehículo se encontraron cientos de cajas y costales con cigarrillos de marcas como Golden Beach, Pine y Euro, sin documentación que acreditara su ingreso legal al país. Según las investigaciones preliminares, los productos fueron fabricados en Paraguay e ingresaron al Perú a través de la frontera con Bolivia, utilizando rutas alternas para evadir controles.

Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el conductor y copiloto del tráiler, así como los ocupantes del vehículo que acompañaba el cargamento.

Cuatro personas fueron detenidas por
Cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional en relación con el decomiso de más de cinco millones de cigarrillos ilegales en un operativo en la Panamericana Sur. (PNP)

Un riesgo silencioso para la salud

Más allá del impacto económico, el decomiso expone un problema menos visible pero más directo para los consumidores: los riesgos sanitarios.

A diferencia de los productos regulados, los cigarrillos de contrabando no pasan por controles de calidad ni cumplen con estándares sanitarios. Esto implica que pueden contener niveles más altos de nicotina, alquitrán y otras sustancias tóxicas, además de contaminantes que no son declarados en el etiquetado.

Especialistas advierten que, en muchos casos, estos productos son almacenados y transportados en condiciones precarias, lo que incrementa la presencia de agentes nocivos.

Los cigarrillos ilegales representan un
Los cigarrillos ilegales representan un riesgo sanitario, ya que no cumplen controles de calidad ni estándares de seguridad para los consumidores.

Cómo operan estas redes

El caso también evidencia el nivel de sofisticación de las mafias dedicadas al contrabando de cigarrillos. El uso de contenedores climatizados, documentos falsos y vehículos de escolta forma parte de una logística diseñada para burlar controles y simular operaciones formales.

Estas organizaciones utilizan rutas terrestres desde la frontera sur y trasladan la mercadería hacia Lima, principal centro de distribución y consumo. Una vez en la capital, los productos ingresan al mercado informal, donde se venden a precios más bajos, lo que incentiva su demanda.

Las redes criminales de contrabando
Las redes criminales de contrabando utilizan rutas alternas, documentación falsa y vehículos de escolta para evadir controles y abastecer el mercado limeño. (Foto difusión)

Un delito que no es aislado

La incautación se produce apenas días después de otro operativo en la carretera DesaguaderoMoquegua, donde se decomisaron seis millones de cigarrillos ilegales. La recurrencia de estos hallazgos confirma que no se trata de hechos aislados, sino de una actividad sostenida.

El contrabando de cigarrillos no solo evade impuestos —generando millonarias pérdidas para el Estado—, sino que también se ha consolidado como una fuente de financiamiento para redes del crimen organizado.

Frente a este escenario, las autoridades han anunciado el refuerzo de operativos en rutas clave. Sin embargo, el problema también pasa por el consumo: mientras exista demanda por productos más baratos sin control, estas redes seguirán encontrando espacio para operar.

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