Perú

INEI lanza Convocatoria Nacional de Investigaciones 2026 con apoyo de hasta S/ 35.000 por proyecto

La iniciativa busca impulsar estudios basados en datos oficiales para fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas a nivel nacional

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Convocatoria del INEI 2026 financiará
Convocatoria del INEI 2026 financiará estudios sobre políticas públicas en el Perú. (Foto: INEI)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) puso en marcha la Convocatoria Nacional de Investigaciones 2026, una iniciativa que busca promover el desarrollo de estudios académicos y técnicos a partir del uso de bases de datos oficiales administradas por la institución. El objetivo principal es fortalecer la producción de evidencia para la formulación de políticas públicas en el país.

Según informó la entidad, esta convocatoria se desarrolla de manera anual y está orientada a incentivar investigaciones en instituciones públicas y privadas. A través de este programa, el INEI busca mejorar el análisis estadístico, económico y sociodemográfico, así como fomentar el uso permanente de información oficial para la generación de conocimiento.

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Instituto Nacional de Estadística e Informática participa en 57° sesión de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en Nueva York. (Foto: Agencia Andina)

Objetivos de la convocatoria y fortalecimiento del análisis estadístico

De acuerdo con el INEI, la iniciativa tiene como finalidad promover proyectos de investigación que contribuyan al diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Asimismo, busca fortalecer las capacidades técnicas de análisis en distintos sectores, mediante el uso de información estadística confiable.

El programa también apunta a impulsar la creación de nuevos procedimientos metodológicos e indicadores que permitan mejorar la comprensión de diversas problemáticas sociales y económicas en el país, utilizando bases de datos oficiales como fuente principal de análisis.

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INEI abre concurso nacional para investigaciones con fondos de hasta S/ 35.000 por proyecto. (Foto: INEI)

Temas priorizados para la investigación 2026

Entre las líneas de investigación establecidas para esta edición destacan el estudio de la normalización social de la violencia y su transmisión intergeneracional, a partir de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) 2024. También se incluyen trabajos sobre victimización empresarial, seguridad y su impacto en el desempeño económico.

Asimismo, el INEI ha considerado investigaciones sobre violencia familiar y sexual, desarrollo local y la capacidad de respuesta de los Centros de Emergencia Mujer, así como el análisis del impacto de la inversión en protección social en el crecimiento económico del Perú. Estas áreas buscan abordar problemáticas clave desde un enfoque territorial y multidisciplinario.

Interesados pueden postular hasta el
Interesados pueden postular hasta el 21 de agosto.

Financiamiento y condiciones económicas

Cada proyecto seleccionado podrá recibir un financiamiento de hasta 35.000 soles, monto que incluye impuestos de ley, costos operativos, viáticos, viajes y otros gastos relacionados con la investigación. Este apoyo económico busca facilitar la ejecución de los estudios seleccionados y garantizar su desarrollo adecuado.

El INEI precisó que la asignación de recursos estará sujeta a la evaluación de las propuestas y al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, priorizando la calidad y pertinencia de los proyectos presentados.

Cronograma y proceso de selección

El proceso de recepción de expedientes inició el 16 de marzo y culminará el 20 de abril. Posteriormente, la evaluación de las propuestas se realizará entre el 22 de abril y el 7 de mayo, mientras que los resultados serán publicados el 8 de mayo en la página web institucional.

Luego de esta etapa, los investigadores seleccionados sustentarán sus propuestas ante la Mesa de Estudios entre el 13 y 15 de mayo. Finalmente, la firma de órdenes de servicio se llevará a cabo del 19 de mayo al 5 de junio, tras lo cual se dará inicio formal a las investigaciones aprobadas.

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