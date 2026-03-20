Perú

Fiscales supremos elegirían al nuevo fiscal de la Nación la próxima semana

Tomás Gálvez llamará a sus colegas para escoger al sucesor de Delia Espinoza, quien fue destituida arbitrariamente por la JNJ

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De izquierda a derecha: Tomás
De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Patricia Benavides, Luis Arce, Juan Carlos Villena. Foto: composición Ministerio Público

La Junta de Fiscales Supremos elegirían al nuevo fiscal de la Nación la próxima semana, según pudo conocer Infobae. Esto luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó la destitución de Delia Espinoza.

Delia Espinoza fue apartada del cargo en septiembre de 2025 y luego inhabilitada por el Congreso en diciembre del mismo año. A pesar de ello, Espinoza mantenía el cargo de fiscal de la Nación hasta que no exista una sanción firme. En ese contexto, Tomás Gálvez asumió la titularidad en forma temporal, y con la decisión de la JNJ, deberá convocar a lo fiscales supremos a elección.

Desde hace años, en la Junta de Fiscales Supremos existe un acuerdo interno para evitar reelecciones y así permitir que todos los miembros accedan al cargo de fiscal de la Nación al menos una vez durante su carrera.

Entre los actuales miembros de la Junta, solo Zoraida Ávalos y Patricia Benavides han ocupado el cargo, aunque en el caso de Benavides, no finalizó su gestión por la suspensión por el caso Valkiria en diciembre de 2023.

Patricia Benavides buscaría un nuevo
Patricia Benavides buscaría un nuevo mandato como fiscal de la Nación. Foto: JNJ

Trascendió que Patricia Benavides aspiraría a un nuevo mandato, considerándolo una “reparación” ante lo que considera un abuso por parte de los anteriores consejeros de la JNJ.

Los postulantes

Los otros candidatos a fiscal de la Nación serían Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena, quienes ya ocuparon el cargo de manera interina, mientras que Luis Arce logró regresar recientemente al Ministerio Público luego de que el Poder Judicial anuló dos destituciones que pesaban en su contra.

Los más cuestionados son Tomás Gálvez y Luis Arce, quienes arrastran serias controversias, particularmente por su presunta implicancia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el megacaso de corrupción judicial de alto perfil en Perú.

Tomás Gálvez es visto con
Tomás Gálvez es visto con buenos ojos desde el Congreso. Foto: Fiscalía de la Nación

Si bien la Fiscalía acusó a Tomás Gálvez, el Congreso archivó las denuncias constitucionales. Además, a Gálvez se le atribuye ser presunto integrante de la organización Los Gánsters de la Política, liderada por José Luna Gálvez. En este caso, la investigación quedó estancada después de que la Subcomisión parlamentaria archivara la denuncia constitucional correspondiente.

Por su parte, Luis Arce Córdova fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y estuvo a punto de afrontar juicio. Sin embargo, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley declaró fundada una cuestión previa, anuló lo actuado y dispuso que se siguiera el trámite de denuncia constitucional antes de reactivar el proceso penal. El Congreso, una vez más, mandó al archivo la denuncia, lo que benefició a Arce. Infobae dio cuenta de que estos blindajes tuvieron lugar luego de que se informara que el Poder Judicial estaba a un paso de dejar sin efecto las sanciones en su contra.

¿Bandos en la Junta de Fiscales Supremos?

La dinámica interna de la Junta de Fiscales Supremos también ha sido objeto de especulaciones sobre la existencia de “bandos” enfrentados. Sin embargo, fuentes consultadas por Infobae desmienten esa interpretación: afirman que, pese a las percepciones mediáticas sobre afinidades o animadversiones recientes entre los fiscales supremos, nada es lo que parece.

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