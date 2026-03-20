Extrabajadora de call center que suplantó a un cliente para contratar seguro oncológico fue sentenciada a 7 años de cárcel

Trabajadora de call center sentenciada a siete años de prisión por utilizar datos de un cliente para contratar un seguro oncológico de manera fraudulenta y obtener incentivos económicos. (Composición: Infobae Perú)

Una extrabajadora de un call center en Lima fue sentenciada a 7 años de prisión efectiva tras ser hallada culpable por falsedad genérica y suplantación de identidad. La sentencia, confirmada en segunda instancia, responde al uso de métodos fraudulentos para simular la contratación de un seguro oncológico y cobrar un bono entregado por su empleador por la captación de clientes.

“El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Jessica Flores Mariñas, logró que se condene a siete años de prisión efectiva a una mujer por los delitos de falsedad genérica y suplantación de identidad”, precisó Fiscalía.

El caso generó un doble daño económico, tanto al titular de la tarjeta de crédito involucrada como a la compañía aseguradora. La investigación y acusación estuvieron a cargo de la fiscal provincial Jessica Flores Mariñas del tercer despacho de la primera fiscalía corporativa especializada en ciberdelincuencia de Lima Centro, según informó el Ministerio Público en una comunicación oficial.

Durante el proceso judicial, la fiscal adjunta provincial expuso que la sentenciada empleó la información personal del ciudadano perjudicado para afiliar su tarjeta de crédito a nueve pólizas de seguros oncológicos que favorecieron a personas sin vínculo con la víctima. Esto permitió realizar débitos no autorizados desde la cuenta y llevó a que la aseguradora debiera reembolsar el monto sustraído.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así operaba la extrabajadora del call center para suplantar identidades

Según la investigación fiscal, la extrabajadora aprovechó su acceso privilegiado a los datos de clientes para realizar la suplantación de identidad durante una llamada telefónica. Simuló así la contratación de un seguro oncológico, ingresando los datos de la tarjeta de crédito del afectado, quien desconocía completamente la transacción.

“La hoy sentenciada afilió la tarjeta de crédito del agraviado con contratos de seguros a favor de nueve personas que no mantenían relación alguna con la víctima”, precisa el pronunciamiento del Ministerio Público.

Nueve personas resultaron inscritas como beneficiarias de pólizas tramitadas de manera engañosa y sin el consentimiento del titular de la tarjeta. Las personas afiliadas no tenían relación con la víctima; el fraude permitió extraer fondos de la cuenta perjudicada y generó un pago de incentivos económicos a la trabajadora, conforme a las políticas del call center. La aseguradora, a su vez, afrontó la devolución de los importes descontados, amplificando el perjuicio económico para ambas partes.

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7 años de cárcel y reparación civil

La sentencia contra la extrabajadora establece una pena privativa de libertad de 7 años, el pago de S/ 4.000 en concepto de reparación civil —monto que será abonado tanto a la víctima directa como a la aseguradora— y la orden de ubicación y captura inmediata para internar a la sentenciada en un establecimiento penitenciario, de acuerdo con la resolución judicial confirmada en segunda instancia.

El tercer despacho de la primera fiscalía corporativa especializada en ciberdelincuencia de Lima Centro, encabezado por la fiscal provincial Jessica Flores Mariñas y con el respaldo de la fiscalía superior, instruyó el caso en todas sus etapas. El Ministerio Público sostuvo que este caso refleja su política de persecución penal frente a modalidades de ciberdelito vinculadas al uso de plataformas digitales para fraudes de identidad.

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“Con estos resultados, el Ministerio Público ratifica su firme compromiso de perseguir e investigar la ciberdelincuencia, y lograr sanciones efectivas para las personas responsables penalmente”, concluyó el comunicado.

El pago de reparación civil apunta a cubrir el impacto financiero derivado de los movimientos no autorizados en la cuenta de la víctima, así como los trámites que debió enfrentar la empresa aseguradora. Con la orden de captura vigente, las autoridades buscan ubicar a la sentenciada para su ingreso en un centro penitenciario.