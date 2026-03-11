Transporte urbano en crisis: empresas operan con menos buses y advierten riesgo de quiebra

Transportistas demandan créditos y subsidios frente a la violencia y el colapso financiero. Exitosa/ Hablemos Claro

Las empresas de transporte urbano atraviesan una de las situaciones económicas más complejas de los últimos años. El incremento de los costos operativos, la reducción de la capacidad de trabajo y la violencia contra conductores han generado un escenario que hoy pone al sector al borde de la quiebra.

Dirigentes transportistas advierten que la situación no es reciente. Según explican, el deterioro financiero de muchas compañías se ha ido acumulando durante los últimos dos años, hasta llegar a un punto en el que varias empresas ya no pueden cumplir con sus compromisos económicos ni sostener sus operaciones diarias.

Durante una entrevista con Exitosa, el dirigente del sector Héctor Vargas sostuvo que algunas empresas ya han cerrado y otras se encuentran cerca de hacerlo debido a la falta de ingresos suficientes para cubrir sus gastos.

“Hay empresas que han quebrado, otros que estamos en el camino de quebrar en estos días”, señaló.

Refinanciación de deudas y acuerdos con el sistema financiero

Frente a la crisis, las empresas han intentado sostener sus operaciones mediante acuerdos con entidades financieras y proveedores. Vargas explicó que varias compañías han recurrido a procesos de refinanciación y reestructuración de deudas para evitar el cierre definitivo.

“A pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero, con los proveedores, para que nos refinancien las deudas, para que se reestructuren las deudas, seguimos en una situación muy complicada”, afirmó.

El dirigente detalló que las empresas del sector suelen adquirir sus unidades mediante financiamiento bancario, lo que genera obligaciones mensuales que deben ser cubiertas con los ingresos del servicio.

Sin embargo, cuando los ingresos disminuyen, las compañías comienzan a acumular retrasos en los pagos. En ese escenario, muchas empresas se ven obligadas a renegociar los créditos para extender los plazos o reducir temporalmente las cuotas.

Aun así, estas medidas no siempre son suficientes para sostener la actividad, especialmente cuando la reducción de la operación se mantiene durante largos periodos.

Devolución de buses y reducción de flota

Otra de las medidas que algunas empresas han adoptado para enfrentar la crisis es devolver unidades adquiridas mediante financiamiento. Vargas explicó que, ante la imposibilidad de cumplir con las cuotas, algunas compañías han optado por entregar los vehículos a las entidades financieras.

“Se han devuelto unidades porque no podemos pagar”, indicó.

La devolución de buses implica, en muchos casos, reducir la flota disponible para operar en las rutas. Esto impacta directamente en la capacidad de servicio que pueden ofrecer las empresas.

El problema se agrava cuando la reducción de unidades se suma a la falta de conductores, un fenómeno que el sector atribuye al temor generado por la violencia y las extorsiones que afectan a los trabajadores del transporte.

En consecuencia, varias empresas operan actualmente con solo una parte de sus vehículos.

Menos unidades en las calles y un servicio en riesgo

La crisis económica también ha tenido un impacto directo en la cantidad de buses que circulan diariamente. Según Vargas, muchas empresas trabajan actualmente con apenas una fracción de su capacidad.

“Las empresas estamos trabajando con el veinte o treinta por ciento de nuestra capacidad operativa”, explicó.

El dirigente detalló que una empresa que cuenta con diez buses, por ejemplo, puede terminar operando con apenas dos o tres unidades debido a la falta de conductores o a las dificultades financieras.

Gremios de transportistas en Perú anunciaron un paro indefinido desde el 12 de marzo por la crisis energética y el alza de combustibles. Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, señaló que la protesta responde a la escasez y precios elevados de gasolina y diésel, además de considerar insuficiente el bono de S/ 120 para taxistas. Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, indicó que el bono no cubre gastos diarios y pidió un aumento a 800 soles.

Esta situación complica el cumplimiento de los pagos mensuales y genera un círculo que agrava la crisis. Cuando las empresas no logran reunir los ingresos necesarios al final del mes, se vuelve imposible cubrir sus obligaciones financieras.

“Si trabajamos con dos o tres carros, no podemos llegar a fin de mes para pagar”, afirmó.

Ante este escenario, los transportistas advierten que el sector podría enfrentar una paralización progresiva de servicios si no se implementan medidas que permitan aliviar la carga financiera de las empresas y garantizar condiciones mínimas para su operación.