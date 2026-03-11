Perú

Transporte urbano en crisis: empresas operan con menos buses y advierten riesgo de quiebra

Dirigentes del sector transporte señalan que la crisis no es nueva. Explican que los problemas económicos se vienen acumulando desde hace al menos dos años y que hoy varias empresas ya no pueden pagar sus deudas ni mantener sus operaciones diarias

Guardar
Transportistas demandan créditos y subsidios frente a la violencia y el colapso financiero. Exitosa/ Hablemos Claro

Las empresas de transporte urbano atraviesan una de las situaciones económicas más complejas de los últimos años. El incremento de los costos operativos, la reducción de la capacidad de trabajo y la violencia contra conductores han generado un escenario que hoy pone al sector al borde de la quiebra.

Dirigentes transportistas advierten que la situación no es reciente. Según explican, el deterioro financiero de muchas compañías se ha ido acumulando durante los últimos dos años, hasta llegar a un punto en el que varias empresas ya no pueden cumplir con sus compromisos económicos ni sostener sus operaciones diarias.

Durante una entrevista con Exitosa, el dirigente del sector Héctor Vargas sostuvo que algunas empresas ya han cerrado y otras se encuentran cerca de hacerlo debido a la falta de ingresos suficientes para cubrir sus gastos.

Crisis en el transporte: empresas
Crisis en el transporte: empresas operan con menos buses y temen quebrar

“Hay empresas que han quebrado, otros que estamos en el camino de quebrar en estos días”, señaló.

Refinanciación de deudas y acuerdos con el sistema financiero

Frente a la crisis, las empresas han intentado sostener sus operaciones mediante acuerdos con entidades financieras y proveedores. Vargas explicó que varias compañías han recurrido a procesos de refinanciación y reestructuración de deudas para evitar el cierre definitivo.

“A pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos para trabajar con el sistema financiero, con los proveedores, para que nos refinancien las deudas, para que se reestructuren las deudas, seguimos en una situación muy complicada”, afirmó.

El dirigente detalló que las empresas del sector suelen adquirir sus unidades mediante financiamiento bancario, lo que genera obligaciones mensuales que deben ser cubiertas con los ingresos del servicio.

Empresas de transporte operan con
Empresas de transporte operan con menos buses y advierten que varias podrían cerrar

Sin embargo, cuando los ingresos disminuyen, las compañías comienzan a acumular retrasos en los pagos. En ese escenario, muchas empresas se ven obligadas a renegociar los créditos para extender los plazos o reducir temporalmente las cuotas.

Aun así, estas medidas no siempre son suficientes para sostener la actividad, especialmente cuando la reducción de la operación se mantiene durante largos periodos.

Devolución de buses y reducción de flota

Otra de las medidas que algunas empresas han adoptado para enfrentar la crisis es devolver unidades adquiridas mediante financiamiento. Vargas explicó que, ante la imposibilidad de cumplir con las cuotas, algunas compañías han optado por entregar los vehículos a las entidades financieras.

“Se han devuelto unidades porque no podemos pagar”, indicó.

La devolución de buses implica, en muchos casos, reducir la flota disponible para operar en las rutas. Esto impacta directamente en la capacidad de servicio que pueden ofrecer las empresas.

Crisis en el transporte: empresas
Crisis en el transporte: empresas operan con menos buses y temen quebrar

El problema se agrava cuando la reducción de unidades se suma a la falta de conductores, un fenómeno que el sector atribuye al temor generado por la violencia y las extorsiones que afectan a los trabajadores del transporte.

En consecuencia, varias empresas operan actualmente con solo una parte de sus vehículos.

Menos unidades en las calles y un servicio en riesgo

La crisis económica también ha tenido un impacto directo en la cantidad de buses que circulan diariamente. Según Vargas, muchas empresas trabajan actualmente con apenas una fracción de su capacidad.

“Las empresas estamos trabajando con el veinte o treinta por ciento de nuestra capacidad operativa”, explicó.

El dirigente detalló que una empresa que cuenta con diez buses, por ejemplo, puede terminar operando con apenas dos o tres unidades debido a la falta de conductores o a las dificultades financieras.

Gremios de transportistas en Perú anunciaron un paro indefinido desde el 12 de marzo por la crisis energética y el alza de combustibles. Magno Salas, presidente de la Confederación Nacional de Gremios del Transporte de Carga Pesada, señaló que la protesta responde a la escasez y precios elevados de gasolina y diésel, además de considerar insuficiente el bono de S/ 120 para taxistas. Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, indicó que el bono no cubre gastos diarios y pidió un aumento a 800 soles.

Esta situación complica el cumplimiento de los pagos mensuales y genera un círculo que agrava la crisis. Cuando las empresas no logran reunir los ingresos necesarios al final del mes, se vuelve imposible cubrir sus obligaciones financieras.

“Si trabajamos con dos o tres carros, no podemos llegar a fin de mes para pagar”, afirmó.

Ante este escenario, los transportistas advierten que el sector podría enfrentar una paralización progresiva de servicios si no se implementan medidas que permitan aliviar la carga financiera de las empresas y garantizar condiciones mínimas para su operación.

Temas Relacionados

Transporte urbanoparo de transportecrisisMTCTransporte públicoExtorsióntransportistasperu-noticias

Más Noticias

Examen de admisión San Marcos 2026-II: ingresan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y hasta Zinedine a Ingeniería de Minas

El proceso de admisión 2026-II de San Marcos ofreció 5.669 vacantes en 81 carreras profesionales y reunió a miles de postulantes en dos jornadas de evaluación

Examen de admisión San Marcos

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

La periodista deportiva defendió a su colega, aunque reconoció que Linares cometió un error al no actuar con mayor criterio en medio del escándalo que involucra a Adrián Villar y Lizeth Marzano.

Alexandra Hörler respalda a Marisel

Eddie Fleischman explotó contra Mano Menezes por posible convocatoria de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: “Es una vergüenza”

El periodista deportivo cuestionó la injerencia del técnico brasileño para que ambos jugadores lleguen a la ‘misilera’ y sean llamados a la ‘blanquirroja’

Eddie Fleischman explotó contra Mano

Choferes de la ruta Evipusa suspenden operaciones tras ataque a balazos a una de sus unidades en Comas

Un ataque armado contra una unidad de la empresa causó la suspensión del servicio en la ruta entre Comas y Ate, lo que provocó largas filas y el aumento de tarifas entre quienes dependen del transporte público

Choferes de la ruta Evipusa

Paul Michael anuncia su separación de Pamela López, pero luego borra su comunicado: “Los motivos son privados”

El cantante sorprendió en redes sociales con un mensaje que ha dejado sorprendido a más de uno, sin embargo, luego se echó para atrás

Paul Michael anuncia su separación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Él me buscó”: Wolfgang Grozo

“Él me buscó”: Wolfgang Grozo reconoce encuentros con Zamir Villaverde, pero asegura que se alejó cuando conoció de sus cuestionamientos

TC deja al voto la demanda de la Defensoría para que se declare inconstitucional la Ley de Amnistía

Transportistas plantean cuatro medidas urgentes al Gobierno de Balcázar para evitar un “paro no deseado” del servicio

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Nilver Huarac rompe su silencio

Nilver Huarac rompe su silencio tras condena de 9 años: “La ejecución de la sentencia está suspendida”

Alexandra Hörler respalda a Marisel Linares tras polémica en el caso Liceth Marzano: “Le están haciendo un cargamontón”

Paul Michael anuncia su separación de Pamela López, pero luego borra su comunicado: “Los motivos son privados”

Fiorella Retiz reacciona en vivo al “like” del expresidente José Jeri y desata carcajadas en el set: “Está al acecho”

Tepha Loza comparte emotivo mensaje tras revelarse la muerte de su madre: “Qué frágil es la vida”

DEPORTES

Eddie Fleischman explotó contra Mano

Eddie Fleischman explotó contra Mano Menezes por posible convocatoria de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: “Es una vergüenza”

Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

No solo Irán: Estas son las selecciones que declinaron a jugar un Mundial pese a haber clasificado

Manuel Barreto dio detalles de la convocatoria de Jairo Vélez a la selección peruana: “Su índice de 1 vs 1 es muy alto”

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: precios y cómo comprar boletos para partidos de cuartos de final