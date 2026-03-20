Estabilidad en medio del ruido político

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dentro de un edificio en el centro de Lima, 7 de abril de 2015. REUTERS/Mariana Bazo

A veces me pregunto repentinamente como es que es posible que el Perú siga relativamente estable en lo económico cuando en lo político parece vivir en crisis permanente. Durante los últimos diez años hemos visto una rotación inusual de presidentes, tensiones entre poderes del Estado y una sensación constante de incertidumbre.

Sin embargo, cuando uno mira variables clave como inflación, tipo de cambio o reservas internacionales, el país ha mostrado resiliencia.

Desde mi experiencia hay un punto central y eso es que la estabilidad económica no depende directamente del gobierno de turno. El rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha sido fundamental. Su autonomía, establecida en la Constitución de 1993, permite que la política monetaria se maneje con criterios técnicos y no políticos.

Por ejemplo, el Perú cuenta con más de 80,000 millones de dólares en reservas internacionales. Como país tenemos una red de seguridad que permite enfrentar choques externos, contener la volatilidad del dólar y generar confianza en los mercados. Por eso, incluso en momentos de alta incertidumbre política, el sol peruano no ha sufrido depreciaciones abruptas como sí ha ocurrido en otros países de la región.

Ahora bien, que el país haya sido resiliente no significa que estemos blindados. Cada proceso electoral vuelve a poner a prueba esa estabilidad. El ruido político tiende a trasladarse, al menos temporalmente, a variables como el tipo de cambio, la inversión y la confianza del empresariado.

Por eso, es vital resguardar la economía personal. Estos son algunos principios que recomiendo tener siempre en cuenta, especialmente en contextos de incertidumbre:

Diversifica tu dinero: No concentres todos tus ahorros en una sola moneda. Tener una parte en dólares puede ayudarte a protegerte frente a episodios de volatilidad, pero prioriza la moneda en la que más gastas.

Prioriza liquidez: En momentos de incertidumbre, contar con efectivo o instrumentos de fácil acceso es clave para reaccionar rápido.

Evita sobre endeudarte: Las crisis no siempre se anuncian. Mantener un nivel de deuda manejable te da margen de maniobra.

No te apresures en invertir: No tomes decisiones impulsivas por el ruido político. Las inversiones deben responder a objetivos. Por eso es clave estar atento a posibles oportunidades y hacerles un análisis previo pertinente.

Construye un fondo de emergencia: Idealmente, entre 3 a 6 meses de tus gastos. Este es tu verdadero seguro frente a cualquier crisis.

El Perú ha demostrado que puede sostener estabilidad económica incluso en contextos políticos complejos. Esta misma lógica se debería aplicar a nivel persona. Se trata de estar preparado convivir con la incertidumbre.

Cristian Arens