Día Mundial del Agua: Capibaras serán declarados embajadores del recurso hídrico para concienciar sobre su uso responsable

Organizaciones piden a las autoridades ambientales supervisar la investigación y reforzar la seguridad. (Especial)

Con motivo del Día Mundial del Agua, los capibaras serán declarados este 22 de marzo como Embajadores del Agua en un evento orientado a concienciar sobre la importancia de cuidar este recurso vital mediante un consumo responsable. La actividad contempla un simbólico baño de los animales, mientras los asistentes aprenden sobre su relación con el agua.

De acuerdo con Agencia Andina, el nombramiento se realizará en el refugio de conservación y educación NaviFauna, recinto autorizado por el Servicio Forestal, ubicado en Lurín, donde el público podrá interactuar con estos roedores gigantes, pacíficos y sociables. Los visitantes también podrán observar otras especies del recinto, como suricatas, guacamayos, flamencos, minipigs y alpacas suri. La experiencia integra diversión y educación ambiental sobre la protección de los ecosistemas acuáticos.

Esta jornada tiene por objeto visibilizar la relación entre el bienestar animal y la salud de los cuerpos de agua. Los organizadores subrayan que la protección del agua no solo beneficia a la fauna silvestre, sino que repercute en las comunidades humanas garantizando el acceso a este recurso para consumo, agricultura y actividades cotidianas.

Cómo los capibaras usan el agua para sobrevivir

Los capibaras, también llamados carpinchos en varias regiones de Sudamérica, se identifican por su adaptación al medio acuático. Sus ojos, orejas y fosas nasales se sitúan en la parte superior de la cabeza, lo que les permite mantener la mayor parte del cuerpo sumergido mientras permanecen atentos a su entorno. Esta característica anatómica resulta esencial para su supervivencia, pues les ayuda a evitar depredadores y regular la temperatura corporal.

En el hábitat natural, los capibaras pueden permanecer hasta cinco minutos completamente bajo el agua, una habilidad que emplean tanto para huir de amenazas como para alimentarse de vegetación acuática. En NaviFauna, los visitantes tendrán la oportunidad de observar de primera mano estos comportamientos y participar en dinámicas educativas que explican cómo el agua influye en la dieta, la reproducción y la salud general de la especie.

Cada 10 de julio, la efeméride suma adeptos en Sudamérica y el mundo, impulsando actividades educativas, campañas digitales y un renovado interés por la conservación de este singular mamífero semiacuático (Freepik)

La interacción con los capibaras dentro del refugio se desarrolla bajo estrictos protocolos de bienestar animal, lo que garantiza la seguridad de los animales y de los participantes. Esta experiencia ayuda a comprender el motivo por el cual estos roedores fueron elegidos como símbolos para una campaña de sensibilización sobre la importancia de preservar los ecosistemas acuáticos.

Día Mundial del Agua: por qué se celebra

El 22 de marzo desde 1993 se celebra el Día Mundial del Agua, establecido tras la recomendación adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas derivada de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Según la UNESCO, esta jornada constituye un llamado global a tomar conciencia sobre la importancia del agua dulce y a promover su gestión sostenible para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Es importante promover el uso eficiente y sostenible del agua en los diferentes sectores, como la agricultura, la industria y el hogar. (Andina)

En 2026, el lema elegido para la conmemoración es “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, lo que pone de relieve la relación entre el acceso al agua y la equidad de género. La UNESCO afirma que la crisis hídrica afecta especialmente a las mujeres, quienes, en muchas regiones del mundo, asumen la labor de recolectar y gestionar el agua para sus familias. Por ello, la gestión equitativa del recurso resulta indispensable para avanzar en la igualdad y el desarrollo sostenible.

Cada año, la alianza interinstitucional de la ONU, ONU-Agua, organiza actividades educativas y publica el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. Este informe ofrece análisis y recomendaciones clave para responsables de políticas públicas, científicos y la sociedad civil, y resalta que la disponibilidad y el manejo adecuado del agua son esenciales para la paz, la salud y el desarrollo económico.