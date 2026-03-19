Día Mundial de los Glaciares: ¿Cuáles son los más destacados en Perú y en qué departamento están ubicados?

Los glaciares peruanos, pilares del equilibrio ambiental y cultural frente al cambio climático| Andina

El 21 de marzo marca el Día Mundial de los Glaciares y pone el foco en la importancia de los glaciares peruanos como reservas de agua dulce y elementos clave para el equilibrio ambiental. De acuerdo con el más reciente Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar 2023, elaborado por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), Perú cuenta con 2,084 glaciares y unas 8,466 lagunas asociadas, cifras que lo ubican entre los países andinos con mayor presencia de estos ecosistemas.

Un glaciar consiste en una masa de hielo acumulada en las cordilleras por encima del límite de las nieves perpetuas. Este tipo de formación almacena una cantidad significativa de agua dulce, recurso estratégico para diversas actividades humanas y para la preservación de la biodiversidad local.

Según el informe, los glaciares se consideran ecosistemas frágiles y, al mismo tiempo, fundamentales para el desarrollo sostenible en Perú, ya que aportan agua, alimentación, energía, minerales y espacios de recreación.

Perú presenta una diversidad notable de cordilleras glaciares distribuidas en tres grandes zonas: norte, centro y sur.

Cordilleras glaciares del Perú: reservas estratégicas de agua dulce y biodiversidad en riesgo| Andina

¿Cuáles son los glaciares más destacados en el Perú?

Norte

Cordillera Blanca Cordillera Huallanca Cordillera Huayhuash Cordillera Raura

Centro

Cordillera Huagoruncho Cordillera La Viuda Cordillera Central Cordillera Huaytapallana Cordillera Chonta

Sur

Cordillera Ampato Cordillera Chila Cordillera Vilcabamba Cordillera Urubamba Cordillera Huanzo Cordillera La Raya Cordillera Vilcanota Cordillera Carabaya Cordillera Apolobamba Cordillera Volcánica Cordillera Barroso

Entre estas, la Cordillera Blanca sobresale por su extensión y por albergar algunos de los glaciares más emblemáticos del país, como el Pastoruri y el Huascarán, el punto más alto del Perú. Otras cordilleras, como la Vilcanota y la Vilcabamba, también reúnen masas de hielo de alto valor ecológico y cultural.

La distribución de estos glaciares cubre varias regiones, desde Áncash y Huánuco hasta Cusco y Arequipa, configurando corredores biológicos y fuentes de agua fundamentales para las cuencas hidrográficas.

La conmemoración del Día Mundial de los Glaciares impulsa la reflexión sobre el papel de estos ecosistemas en la protección de recursos hídricos.

Día Mundial de los Glaciares: Perú concentra la mayor variedad de ecosistemas de hielo en Sudamérica| Foto: Renny Díaz (2023)

¿Cómo se diferencia un glaciar y un nevado?

La diferencia central entre glaciar y nevado radica en la permanencia y la naturaleza del hielo. Mientras un glaciar es una masa de hielo denso y compacto que se mantiene durante todo el año y experimenta un movimiento muy lento, un nevado designa a una montaña cuya cumbre está cubierta de nieve, la cual puede desaparecer en los meses cálidos o incluir glaciares en su parte superior.

Para diversas comunidades indígenas, los glaciares tienen un valor cultural y espiritual profundo. Se consideran lugares sagrados y están asociados a deidades ancestrales, ocupando un rol central en prácticas y creencias reconocidas por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Perú concentra el 68 % de los glaciares tropicales del planeta, distribuidos en 20 cordilleras que atraviesan el norte, centro y sur. Estos glaciares son indicadores sensibles del cambio climático y regulan el suministro de agua en zonas andinas y costeras, especialmente durante las estaciones secas.