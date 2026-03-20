Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio se pronuncia tras ser atropellado en Chorrillos: “Gracias por el apoyo”

Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio habla de su estado de salud tras ser atropellado.

El reconocido músico afroperuano Amador Ballumbrosio se pronunció públicamente luego de haber sido víctima de un atropello con fuga en el distrito de Chorrillos, un hecho que generó conmoción en la comunidad cultural y reavivó la preocupación por la seguridad vial en Lima.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el artista —conocido como ‘Chebo’— llevó tranquilidad a sus seguidores. “Me encuentro bien, cuidado y recuperándome”, escribió en un mensaje en el que también agradeció las muestras de cariño y preocupación tras el incidente. En el mismo pronunciamiento, explicó que todo ocurrió de manera muy rápida y que su familia se encuentra a cargo de los aspectos legales. Asimismo, pidió comprensión, señalando que se mantendrá alejado del celular mientras prioriza su descanso y salud mental.

“Todo esto ocurrió muy rápido y mi familia se está encargando de los aspectos legales. Apreciaría mucho la calma de todos y debido a temas de mi reposo y salud mental, no estoy tan pendiente a mi celular en este momento. Gracias por el apoyo”, fueron sus palabras.

Indignación y preocupación

El atropello ocurrió el martes 18 de marzo en la intersección de las avenidas Pardo y Malecón Grau, en Chorrillos. Según las denuncias difundidas en redes sociales, Ballumbrosio fue embestido por una camioneta Kia Sportage, de placa T2W-367. Lejos de auxiliarlo, el conductor —un joven de 25 años— lo habría increpado antes de darse a la fuga, dejándolo tendido en la vía pública.

El tuit de Camila Gianella reporta el atropello y fuga contra Amador 'Chebo' Ballumbrosio por una camioneta KIA Sportage en Chorrillos el 18 de marzo de 2026.

El caso se hizo público gracias a la denuncia de la usuaria Camila Gianella en la red social X (antes Twitter), quien relató lo ocurrido y solicitó apoyo para identificar al responsable. La publicación rápidamente generó repercusión, movilizando a decenas de usuarios que compartieron información relevante. En pocas horas, se logró identificar que el vehículo estaba registrado a nombre de Lidia Rojas Sánchez, según datos difundidos por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad del conductor ni se han detallado las acciones legales en curso.

La noticia provocó una ola de preocupación entre seguidores, colegas y figuras del ámbito artístico, quienes se volcaron a las redes para expresar su solidaridad y exigir justicia. Afortunadamente, reportes iniciales indicaron que el músico no sufrió heridas de gravedad. Incluso, horas después del incidente, el propio Ballumbrosio compartió imágenes en las que se le veía ayudando a unos perros, lo que fue interpretado como una señal de su buen estado de ánimo y recuperación.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) difundió los datos del vehículo Kia Sportage, placa T2W367, vinculado al atropello y fuga de Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio en Chorrillos.

No obstante, el alivio por su estado de salud no ha disminuido la indignación por lo ocurrido. Los usuarios ha sido enfáticos en condenar el accionar del conductor y exigir que las autoridades actúen con celeridad para ubicarlo y sancionarlo. El caso ha vuelto a poner en evidencia una problemática recurrente en la capital: la impunidad en los accidentes de tránsito donde los responsables huyen sin prestar auxilio.

Trayectoria de ‘Chebo’ Ballumbrosio

A sus 63 años, Ballumbrosio no solo es una figura respetada, sino también un símbolo de la cultura afroperuana. Nacido en El Carmen, Chincha, es el primogénito de la emblemática familia Ballumbrosio, referente de la música y la zapateada chinchana. Su trayectoria abarca más de cuatro décadas como músico, zapateador, pintor y maestro, además de su rol como director musical de La Tarumba y líder de la banda Cimarrones.

Amador ‘Chebo’ Ballumbrosio, figura de la cultura afroperuana, fue víctima de un atropello y fuga en Chorrillos, generando indignación en la comunidad artística.

Su vida ha estado marcada por la defensa de la identidad cultural, la lucha contra el racismo y la promoción del arte como herramienta de transformación social. Desde joven dejó su tierra natal para perseguir sus sueños en Lima y posteriormente en el extranjero, consolidándose como un artista integral que ha llevado la esencia de la cultura afroperuana a escenarios internacionales.

Quienes lo conocen destacan no solo su talento, sino también su resiliencia y calidad humana. Tras el accidente, esas cualidades han vuelto a hacerse evidentes. Su mensaje sereno, centrado en la gratitud y la calma, ha sido ampliamente valorado por sus seguidores, quienes continúan enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos.