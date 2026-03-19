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Volatilidad global y fondos de pensiones: ¿qué esperar?

El incremento del oro puede implicar un incremento de los fondos de pensiones, pero la caída del dólar implica lo contrario

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AFP - fondo de pensiones
AFP - fondo de pensiones

La reciente volatilidad de los mercados podrá afectar ligeramente la rentabilidad de los fondos de pensiones. Hay que recordar que la jubilación es un proceso de largo plazo y la bolsa de valores debe verse en esta línea. Durante la crisis del subprime del 2009, el tipo de cambio llegó hasta 2,5 soles por dólar y la bolsa de valores caía significativamente, en especial el fondo 3, que es el más volátil, agresivo y sesgado a renta variable.

Lo que hemos vivido con Donald Trump es un incremento del oro, que es el activo refugio ante crisis en el país del norte; luego el sol se apreció, llegando a los 3,3 soles por dólar. Luego de la invasión de Venezuela y la guerra arancelaria, EE. UU. decidió atacar Irán y controlar el petróleo de la zona. Con este movimiento, el sol se depreció para que luego estas tendencias se revirtieran: el oro retrocedió y el sol se apreció. Son volatilidades que resultan muy notorias ante la reciente inestabilidad geopolítica desencadenada por Donald Trump.

Todo ello puede afectar positiva o negativamente los fondos de pensiones. El incremento del oro puede implicar un incremento de los fondos de pensiones, pero la caída del dólar implica lo contrario. Ante la guerra arancelaria, una serie de commodities subieron en su cotización, lo cual es bueno para los fondos de pensiones. En comparación con la crisis de los dot.com y la financiera internacional del 2001 y 2009, respectivamente, no vemos que los fondos de pensiones puedan peligrar o deteriorar el aporte.

Es momento de ahorrar en dólares, ya que en elecciones generales en el país la moneda siempre va a tender a depreciarse. Depende de los resultados de la segunda vuelta; si no nos toca elegir entre “cáncer y sida” como en el pasado, la moneda y la bolsa de valores podrían fluctuar ligeramente.

Las tasas de interés se van a mantener y probablemente puedan bajar al unísono con el ritmo que marque la FED, que ahora tendrá un nuevo presidente que va en línea con Trump. Conviene empezar a abrir cuentas en soles a plazos antes de que las tasas empiecen a declinar. En el largo plazo se recomienda invertir en acciones relacionadas con empresas de energía y en agua, que serán escasas y, por ende, su cotización en la bolsa se incrementará paulatinamente en el tiempo.

El frente externo es volátil; no se sabe qué estrategias tiene Trump ni cuáles serán las respuestas de Irán. Pero en el frente interno, que sí depende de nosotros, habría que esperar los resultados de las elecciones y las acciones de gobierno que nos permitan salir del estancamiento. Es probable que tengamos un escenario de deterioro del nivel de actividad e inflación.

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