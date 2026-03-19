Perú

Qué se celebra el 19 de marzo en el Perú: una confluencia de memoria, identidad y transformación

La fecha reúne hitos y personajes que ilustran los cambios sociales, políticos y culturales más profundos del país, revelando los tejidos que configuran la historia nacional a lo largo de los siglos

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La fecha destaca por reunir
La fecha destaca por reunir acontecimientos que marcan la política, la cultura y la sociedad nacional, asociándose a personajes ilustres y hechos de relevancia en la construcción de la memoria colectiva peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 19 de marzo reúne hechos clave de la historia peruana, desde el nacimiento de Túpac Amaru II en 1738, símbolo de la resistencia indígena, hasta figuras como José Gregorio Paredes, científico de la etapa republicana.

También marca la muerte del virrey Ambrosio O’Higgins en 1801 y el reconocimiento de Huancayo como “Ciudad Incontrastable” en 1822.

La fecha incluye el nacimiento del presidente Eduardo López de Romaña, el artista José Sabogal y el religioso Ricardo Durand Flórez, protagonistas en política, cultura y vida social del Perú.

19 de marzo de 1738 - Túpac Amaru II nació y se convirtió en símbolo de la rebelión indígena peruana

El nacimiento de Túpac Amaru
El nacimiento de Túpac Amaru II marcó un punto de quiebre en la historia del Perú al convertirse en el principal símbolo de resistencia indígena frente al dominio colonial español. (Andina)

Túpac Amaru II, nacido como José Gabriel Condorcanqui en Cusco en 1738, fue un cacique indígena que lideró la mayor rebelión anticolonial del siglo XVIII en el Virreinato del Perú.

Heredero de linaje inca, denunció los abusos del sistema colonial, como la mita y los tributos. En 1780 inició un levantamiento que buscaba reformas profundas y la eliminación de prácticas opresivas.

Aunque la rebelión fue derrotada, su figura se convirtió en símbolo de resistencia indígena y antecedente clave de los procesos independentistas en América Latina.

19 de marzo de 1778 – nace José Gregorio Paredes, destacado como científico y figura clave del Perú republicano

La trayectoria de José Gregorio
La trayectoria de José Gregorio Paredes, iniciada en 1778, combinó el conocimiento científico con el compromiso político en los inicios de la República. (Museo de la Inquisición - Congreso de la República del Perú)

José Gregorio Paredes nació en Lima en 1778 y fue un destacado médico, matemático y astrónomo peruano. Participó activamente en el proceso de independencia y formó parte del primer Congreso Constituyente del Perú.

Además, tuvo un rol relevante en la vida académica, siendo docente y promotor de las ciencias en el país. Integró instituciones científicas y contribuyó al desarrollo del conocimiento en diversas áreas.

Su trayectoria combinó el compromiso político con la labor intelectual, convirtiéndolo en una figura representativa del pensamiento ilustrado en los inicios de la República peruana.

19 de marzo de 1801 - Ambrosio O’Higgins murió tras una trayectoria como virrey del Perú y reformista colonial

El fallecimiento de Ambrosio O'Higgins
El fallecimiento de Ambrosio O'Higgins marcó el fin de una gestión orientada al desarrollo administrativo y económico del virreinato peruano. (Pedro Díaz)

Ambrosio O’Higgins fue un militar y administrador colonial de origen irlandés al servicio de la Corona española, nacido en 1720 y fallecido en Lima en 1801. Desempeñó cargos clave como gobernador de Chile y virrey del Perú, donde impulsó obras públicas, mejoras en las comunicaciones y reformas económicas.

Su gestión estuvo marcada por una visión ilustrada orientada al desarrollo del territorio y la organización administrativa. Además, fue padre de Bernardo O’Higgins, figura central en la independencia de Chile. Su trayectoria refleja una notable movilidad social dentro del sistema colonial.

19 de marzo de 1822 - Huancayo fue declarada Ciudad Incontrastable por su resistencia en la independencia

La denominación de Huancayo como
La denominación de Huancayo como “Ciudad Incontrastable” simboliza el sacrificio y la firmeza de su población durante la gesta independentista. (Andina)

La ciudad de Huancayo recibió en 1822 el título de “Ciudad Incontrastable”, otorgado por José Bernardo de Tagle durante el proceso independentista. Esta denominación, que alude a un territorio imposible de someter, reconoció el valor del pueblo huanca frente a las fuerzas realistas.

El mérito se sustenta en hechos como la resistencia en la Batalla de Azapampa, donde los pobladores demostraron sacrificio y firmeza.

Cada 19 y 20 de marzo, autoridades y ciudadanos conmemoran esta distinción con actividades oficiales que reafirman la memoria histórica local y el orgullo colectivo.

19 de marzo de 1847 – nace Eduardo López de Romaña, lideró el inicio de la República Aristocrática y fue presidente

La figura de Eduardo López
La figura de Eduardo López de Romaña se consolidó como clave en la política peruana tras liderar el inicio de la República Aristocrática. (Archivo histórico de la Marina)

Eduardo López de Romaña nació en Arequipa en 1847 y fue un ingeniero, empresario y político que llegó a la presidencia del Perú entre 1899 y 1903.

Se convirtió en el primer mandatario con formación en ingeniería civil y su gobierno marcó el inicio de la llamada República Aristocrática. Impulsó el desarrollo de la agricultura, la minería y la infraestructura, además de promover reformas legales y educativas.

Antes de su presidencia, ocupó cargos como ministro de Fomento y alcalde de Arequipa, destacando por su labor técnica y administrativa.

19 de marzo de 1888 - José Sabogal nació y fundó el indigenismo pictórico en el arte peruano

La obra de José Sabogal
La obra de José Sabogal transformó el arte peruano al centrar su mirada en las comunidades indígenas y su cultura. (MALI)

José Sabogal nació en Cajabamba en 1888 y se convirtió en uno de los principales impulsores del indigenismo en el arte peruano.

Pintor, grabador y docente, promovió una estética centrada en la identidad andina y en la representación de las comunidades indígenas. Fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, desde donde influyó en nuevas generaciones de artistas.

Su obra buscó revalorar lo autóctono frente a corrientes europeas, consolidando un movimiento artístico con fuerte contenido social y cultural en el Perú del siglo XX.

19 de marzo de 1917 – nace Ricardo Durand Flórez, Monseñor y figura clave de la Iglesia peruana

La figura de Ricardo Durand
La figura de Ricardo Durand Flórez se consolidó como referente de la Iglesia peruana por su compromiso social. (Obras Misionales Pontificias)

Ricardo Durand Flórez nació en Lima en 1917 y fue un religioso católico que desempeñó un papel relevante en la Iglesia peruana durante el siglo XX.

Integrante de la Compañía de Jesús, se destacó por su labor pastoral, educativa y social. Fue obispo de Callao y luego arzobispo de Lima, donde promovió iniciativas orientadas a la formación espiritual y al compromiso con los sectores más necesitados.

Su trayectoria estuvo marcada por una visión de Iglesia cercana a la comunidad y comprometida con los cambios sociales del país.

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