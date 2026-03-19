Los oncólogos aconsejan que no debes cometer estos errores al usar tu microondas

Una persona calienta una comida precocida compuesta de pasta, vegetales y pollo en un recipiente de plástico dentro de un microondas, con vapor visible, mostrando la facilidad de preparar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano del microondas puede implicar peligros inadvertidos para la salud, según advierten oncólogos consultados por el portal parade.com. Distintas prácticas habituales, como calentar recipientes plásticos no indicados o manejar líquidos de manera inadecuada, pueden incrementar el riesgo de exposición a sustancias perjudiciales o provocar accidentes.

Los oncólogos alertan que emplear de forma incorrecta el microondas puede liberar compuestos dañinos desde ciertos materiales, generar calentamientos desiguales o facilitar incidentes domésticos. Entre los riesgos, se señalan daños potenciales para la salud a largo plazo, incluida la exposición a sustancias con posibles efectos cancerígenos.

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Riesgos de usar recipientes plásticos no aptos en el microondas

Uno de los errores más graves, de acuerdo con especialistas, ocurre al calentar alimentos en recipientes de plástico que no son aptos para microondas. Este hábito puede favorecer la emisión de compuestos tóxicos, algunos relacionados con enfermedades serias.

Los expertos advierten que ciertos plásticos liberan bisfenoles y ftalatos a temperaturas elevadas. Cuando estos compuestos entran en contacto con los alimentos, aumenta el riesgo de ingerir sustancias químicas indeseadas.

Una persona coloca un plato de espaguetis con salsa de tomate y queso en el microondas, ejemplificando una rutina cotidiana en la preparación rápida de alimentos en el hogar. El uso de microondas facilita el consumo eficiente de comidas ya preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica, frecuente en muchos hogares, representa una amenaza persistente y de gran alcance. Solo los envases marcados como “apto para microondas” garantizan la ausencia de materiales peligrosos durante el calentamiento.

Prácticas cotidianas que pueden afectar la salud

Otra costumbre peligrosa es sobrecalentar líquidos. El artículo señala que los líquidos pueden superar su punto de ebullición sin mostrar burbujas, lo que puede causar explosiones o derrames al manipularlos.

Imagen de un microondas de última generación con una pantalla táctil a color, mostrando aplicaciones y configuraciones avanzadas, en una cocina contemporánea. Este innovador electrodoméstico combina funcionalidad tradicional con tecnología inteligente para facilitar la experiencia culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de una cubierta adecuada sobre los alimentos al calentarlos también implica riesgos. Si no se cubren, pueden formarse puntos calientes, creando zonas demasiado calientes junto a partes frías y aumentando la posibilidad de quemaduras o de una cocción incompleta.

Recalentar platos preparados sin mezclar o tapar correctamente incrementa además el riesgo de accidentes y exposición desigual al calor. Los oncólogos de parade.com destacan que estos descuidos pueden derivar en incidentes prevenibles durante la preparación y el consumo de alimentos.

Consejos de los oncólogos para evitar riesgos

Conoce para qué sirve la sal en el microondas. (Foto: IA Grok)

Los especialistas recomiendan adoptar algunas precauciones recomendadas para reducir estos riesgos. La sugerencia principal es emplear solo utensilios y recipientes identificados como aptos para microondas y alimentos.

Además, aconsejan cubrir siempre los alimentos durante el calentado para evitar salpicaduras y lograr que el calor se distribuya de manera uniforme. También insisten en evitar calentar líquidos por periodos prolongados y revisar que los recipientes estén en buen estado antes de utilizarlos.

Según los oncólogos, implementar estos cuidados básicos contribuye a un uso más seguro del microondas y reduce la exposición a agentes perjudiciales para la salud. Estas medidas son especialmente importantes en hogares con menores y personas mayores, quienes pueden estar más expuestos a accidentes relacionados con este electrodoméstico.

Pequeños ajustes en la rutina cotidiana, como los propuestos por los expertos de parade.com, pueden ayudar a preservar la salud y reducir los riesgos asociados al uso del microondas a lo largo del tiempo.