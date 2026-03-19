Perú

Los oncólogos aconsejan que no debes cometer estos errores al usar tu microondas

Errores frecuentes como mezclar mal o usar utensilios equivocados pueden exponer a la familia a riesgos inesperados durante la rutina diaria

Guardar
Una persona calienta una comida
Una persona calienta una comida precocida compuesta de pasta, vegetales y pollo en un recipiente de plástico dentro de un microondas, con vapor visible, mostrando la facilidad de preparar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano del microondas puede implicar peligros inadvertidos para la salud, según advierten oncólogos consultados por el portal parade.com. Distintas prácticas habituales, como calentar recipientes plásticos no indicados o manejar líquidos de manera inadecuada, pueden incrementar el riesgo de exposición a sustancias perjudiciales o provocar accidentes.

Los oncólogos alertan que emplear de forma incorrecta el microondas puede liberar compuestos dañinos desde ciertos materiales, generar calentamientos desiguales o facilitar incidentes domésticos. Entre los riesgos, se señalan daños potenciales para la salud a largo plazo, incluida la exposición a sustancias con posibles efectos cancerígenos.

comer, comida, alimento, calentar, equipo
comer, comida, alimento, calentar, equipo de cocina, instrumento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de usar recipientes plásticos no aptos en el microondas

Uno de los errores más graves, de acuerdo con especialistas, ocurre al calentar alimentos en recipientes de plástico que no son aptos para microondas. Este hábito puede favorecer la emisión de compuestos tóxicos, algunos relacionados con enfermedades serias.

Los expertos advierten que ciertos plásticos liberan bisfenoles y ftalatos a temperaturas elevadas. Cuando estos compuestos entran en contacto con los alimentos, aumenta el riesgo de ingerir sustancias químicas indeseadas.

Una persona coloca un plato
Una persona coloca un plato de espaguetis con salsa de tomate y queso en el microondas, ejemplificando una rutina cotidiana en la preparación rápida de alimentos en el hogar. El uso de microondas facilita el consumo eficiente de comidas ya preparadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica, frecuente en muchos hogares, representa una amenaza persistente y de gran alcance. Solo los envases marcados como “apto para microondas” garantizan la ausencia de materiales peligrosos durante el calentamiento.

Prácticas cotidianas que pueden afectar la salud

Otra costumbre peligrosa es sobrecalentar líquidos. El artículo señala que los líquidos pueden superar su punto de ebullición sin mostrar burbujas, lo que puede causar explosiones o derrames al manipularlos.

Imagen de un microondas de
Imagen de un microondas de última generación con una pantalla táctil a color, mostrando aplicaciones y configuraciones avanzadas, en una cocina contemporánea. Este innovador electrodoméstico combina funcionalidad tradicional con tecnología inteligente para facilitar la experiencia culinaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de una cubierta adecuada sobre los alimentos al calentarlos también implica riesgos. Si no se cubren, pueden formarse puntos calientes, creando zonas demasiado calientes junto a partes frías y aumentando la posibilidad de quemaduras o de una cocción incompleta.

Recalentar platos preparados sin mezclar o tapar correctamente incrementa además el riesgo de accidentes y exposición desigual al calor. Los oncólogos de parade.com destacan que estos descuidos pueden derivar en incidentes prevenibles durante la preparación y el consumo de alimentos.

Consejos de los oncólogos para evitar riesgos

Conoce para qué sirve la
Conoce para qué sirve la sal en el microondas. (Foto: IA Grok)

Los especialistas recomiendan adoptar algunas precauciones recomendadas para reducir estos riesgos. La sugerencia principal es emplear solo utensilios y recipientes identificados como aptos para microondas y alimentos.

Además, aconsejan cubrir siempre los alimentos durante el calentado para evitar salpicaduras y lograr que el calor se distribuya de manera uniforme. También insisten en evitar calentar líquidos por periodos prolongados y revisar que los recipientes estén en buen estado antes de utilizarlos.

Según los oncólogos, implementar estos cuidados básicos contribuye a un uso más seguro del microondas y reduce la exposición a agentes perjudiciales para la salud. Estas medidas son especialmente importantes en hogares con menores y personas mayores, quienes pueden estar más expuestos a accidentes relacionados con este electrodoméstico.

Pequeños ajustes en la rutina cotidiana, como los propuestos por los expertos de parade.com, pueden ayudar a preservar la salud y reducir los riesgos asociados al uso del microondas a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

MicroondasOncologíaCompuestos Tóxicosperu-noticiasperu-salud

Más Noticias

Campaña oftalmológica gratis: más de 130 cirugías de catarata se realizarán en Tarapoto

La jornada médica se realiza del 17 al 26 de marzo y busca atender la demanda acumulada de servicios oftalmológicos en San Martín

Campaña oftalmológica gratis: más de

Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco por cuestionar su stream: “Tú a la TV nunca vas a llegar”

La conductora de espectáculos desmintió las palabras del streamer sobre el equipo de investigación que filmó el ampay de Mario Irivarren y Said Palao

Magaly Medina arremete contra Carlos

Megamaratón de empleo ofrecerá más de 15 mil puestos de trabajo, ¿en qué regiones?

Más de 350 empresas ofrecerán oportunidades laborales a los peruanos del 23 al 27 de marzo en la Semana Nacional del Empleo 2026

Megamaratón de empleo ofrecerá más

Compra de cazas en Perú: el proceso sigue en marcha con nuevos fondos y estos tres fabricantes compiten

La reciente aprobación de un crédito suplementario mantiene vigente el proceso de adquisición de las nuevas aeronaves para repotenciar las Fuerzas Armadas del Perú, mientras las empresas internacionales exponen sus ofertas

Compra de cazas en Perú:

Transportistas prefieren buscar otros trabajos por seguridad frente al aumento de la criminalidad

El presidente de ANITRA, Waldo Poma, afirmó que trabajadores del sector transportes llegan a salir del Perú en busca de mayor seguridad

Transportistas prefieren buscar otros trabajos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cambio de norma obliga a

Cambio de norma obliga a PNP a reforzar seguridad de material electoral

Vladimir Cerrón critica al TC por suspender su caso y niega conocer a Pedro Hernández: “Hay una inquina”

Óscar Arriola afirma que la PNP trabaja con agencias internacionales de inteligencia para capturar a Vladimir Cerrón

Canciller anuncia cambio de fecha para encuentro entre el presidente y el papa León XIV

Primera interpelación del gabinete Arroyo: Ministro de Transportes se presenta hoy ante el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete contra Carlos

Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco por cuestionar su stream: “Tú a la TV nunca vas a llegar”

Mark Vito revela por qué se volvió tiktoker y ya no es empresario: “Me quitaron el derecho a trabajar en paz”

Mónica Torres y Pati Lorena cuestionan a Cathy Sáenz y revela por qué salió de Esto es Guerra: “Habló mal de Peter”

‘La Niña’, cinta con Óscar Carrillo, estrena tráiler y explora un misterio sobrenatural en la Amazonía

Laura Spoya y productor de ‘La Manada’ se disculpan con Onelia tras burlas sobre infidelidad de Irivarren: “He recibido hate agresivo”

DEPORTES

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO HOY: Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en fase de grupos

Jean Ferrari negó conflicto con Renato Tapia para explicar su ausencia en la selección peruana: “Es una falta de respeto para Mano Menezes”

Sadio Mané no enfrentará a Perú: la lista de convocados de Senegal para el amistoso por fecha FIFA

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 HOY: detalles del evento en Conmebol

San Lorenzo confirmó que mandó oferta a Pablo Guede: la millonaria cláusula que deberá pagarle a Alianza Lima