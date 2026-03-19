Resultados de La Tinka del 18 de marzo: revisa aquí los números ganadores y el pozo millonario

Consulta los resultados completos de La Tinka de este 18 de marzo, incluyendo los números ganadores, premios y el valor actualizado del pozo. /América TV.

La reciente edición de La Tinka generó expectativa entre sus seguidores el miércoles 18 de marzo, cuando la reconocida lotería peruana llevó a cabo un sorteo transmitido por televisión nacional y plataformas digitales. El evento, realizado después de las 22:30, atrajo la atención de miles de apostadores atentos a cada uno de los números sorteados.

El desarrollo del sorteo se transmitió en directo a través de América TV y el canal oficial de YouTube de la lotería, lo que permitió que el público de todo el país siguiera la ceremonia en tiempo real. Esta estrategia de difusión amplia fortalece el alcance de La Tinka y mantiene el interés de una audiencia cada vez más digitalizada.

Los organizadores recordaron que la lotería realiza dos sorteos por semana, los domingos y miércoles. Esta frecuencia aumenta las oportunidades para los participantes de acceder a premios importantes y mantiene el entusiasmo constante entre los seguidores.

Como cada miércoles, La Tinka difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Aprende paso a paso cómo se juega La Tinka, la lotería número 1 del Perú. Te explicamos cómo elegir tus números, las jugadas múltiples y todas las oportunidades que tienes para ganar el Pozo Millonario o el premio del 'Sí o Sí'.

Números y premios del último sorteo

En esta ocasión, el pozo acumulado alcanzó los 9 millones 686 mil 878 soles (S/9,686,878). Además del sorteo principal, la noche incluyó las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que aportan premios adicionales a los apostadores.

Durante el juego “Sí o Sí”, el número ganador fue el 8 y se registró un ganador. En cuanto a “Boliyapa”, la bolilla ganadora fue la 2, pero no hubo ganador del premio mayor.

La combinación principal del Pozo Millonario estuvo formada por los números: 16, 27, 37, 48, 35, 15, y 02. Los resultados se dieron a conocer al cierre del sorteo, generando una mezcla de emoción y expectación entre quienes confiaron en su suerte.

Números ganadores de La Tinka hoy miércoles 18 de marzo: revisa si eres uno de los afortunados. Captura: América TV.

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 10 millones 020 mil 771 soles (S/10,020,771) para el próximo sorteo, que se celebrará el domingo 22 de marzo.

Este aumento del pozo refuerza el atractivo de La Tinka, sumando motivación para que nuevos jugadores se sumen y los habituales renueven sus esperanzas.

Números ganadores de La Tinka hoy miércoles 18 de marzo: revisa si eres uno de los afortunados. Captura: América TV.

¿Hubo ganador del pozo millonario?

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 10 millones 020 mil 771 soles (S/10,020,771) para el próximo sorteo, que se celebrará el domingo 22 de marzo.

Números ganadores de La Tinka hoy miércoles 18 de marzo: revisa si eres uno de los afortunados. Captura: América TV.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, los domingos y los miércoles.

Los resultados se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Qué errores cometen los jugadores al intentar ganar La Tinka, según la IA

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores más comunes que cometen los jugadores al intentar aumentar sus posibilidades en La Tinka, de acuerdo con la inteligencia artificial (IA), incluyen:

Centrarse sólo en jugar cuando hay grandes premios acumulados, lo que generalmente implica más competencia y probabilidades menores de ganar, además de un mayor riesgo de tener que compartir el premio si se gana.

No entender las probabilidades del juego, subestimando lo difícil que es ganar, lo que puede llevar a expectativas poco realistas y a gastar más dinero del necesario.

Elegir números predecibles o populares, especialmente basarse en fechas de cumpleaños o aniversarios, limita la variabilidad de números elegidos y aumenta la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

Seguir patrones numéricos o visuales al elegir números (por ejemplo, formar figuras en la cartilla), lo cual limita combinaciones y aumenta la probabilidad de compartir el premio si se gana.

Creer en sistemas o teorías como números “calientes” o “fríos”, lo que es erróneo ya que cada sorteo es un evento independiente y no tiene correlación con anteriores.

Comprar muchos boletos sin una estrategia y sin respetar un presupuesto, lo que puede llevar a pérdidas mayores sin aumento significativo de probabilidades.

No revisar los resultados de los sorteos, perdiendo premios menores que podrían ser reclamados.

No leer o entender bien las reglas específicas del juego, lo que puede ocasionar errores al jugar o reclamar premios.

Estos errores reducen efectivamente las chances de ganar o pueden provocar pérdidas innecesarias, por lo que es importante jugar con conocimiento y responsabilidad.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles. El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada. Se puede elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria. Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo. Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo. Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo. Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno. Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo suertudo fue un cuzqueño, en octubre de 2020.