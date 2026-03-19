Keiko Fujimori lamenta salida de Denisse Miralles y señala que Fuerza Popular evaluará a Luis Arroyo antes de decidir confianza

Keiko Fujimori lamentó la salida de Denisse Miralles como primera ministra y consideró “sorprendente” su reemplazo por Luis Arroyo

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamentó este miércoles la decisión del presidente interino José María Balcázar de cesar a la primera ministra, Denisse Miralles, un día antes de que acudiera al Parlamento para solicitar el voto de confianza de su Consejo de Ministros, en medio del anuncio de varios partidos de que votarían en contra.

Fujimori calificó como “sorprendente” y “lamentable” la salida de Miralles, que permitió la designación del militar retirado Luis Arroyo —hasta ese momento ministro de Defensa— como nuevo primer ministro. “Nosotros esperábamos que se presentara el gabinete el día de hoy y que sustentara su plan de trabajo”, declaró en entrevista con Canal N.

Consultada sobre la posición de Fuerza Popular respecto al voto de confianza, Fujimori precisó: “Lo que decíamos y lo que hemos hecho siempre a lo largo de los diferentes años y cuando cada gabinete se presenta, es escuchar. Y luego de escuchar, tomar esa decisión”.

La lideresa consideró que esta crisis pudo evitarse. “Esto se pudo evitar, si es que el expresidente José Jerí no era vacado del cargo. Y lo segundo es que es lamentable que haya grupos políticos que hayan adelantado una votación en contra sin antes haber escuchado”, añadió.

Fuerza Popular aún no define su postura sobre el voto de confianza y esperará la presentación del nuevo gabinete, con énfasis en seguridad ciudadana

Fujimori anunció que su bancada esperará la presentación del nuevo gabinete antes de definir su posición, con especial atención a los temas de seguridad ciudadana. “Ahora esperamos que se presente el nuevo gabinete para poder ver, sobre todo, los temas de seguridad ciudadana, que tanto está matando a las personas. De eso conversaremos más adelante”, señaló.

La intención de diversos partidos de negar el voto de confianza a Miralles llevó a Balcázar a reorganizar su gabinete, introduciendo seis cambios ministeriales con énfasis en la seguridad, a menos de un mes de las elecciones generales. Así lo manifestó el mandatario en declaraciones a periodistas en las afueras del Palacio de Gobierno.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que todavía no hay fecha definida para que el nuevo gabinete se presente ante el Parlamento. “No hemos quedado todavía en qué día se presentará. Será próximamente. Ha quedado para posteriores coordinaciones porque, como es evidente, el nuevo gabinete se acaba de instalar. No hay condiciones para fijar fecha definitiva”, afirmó.

José María Balcázar reorganizó su gabinete tras el anuncio de varios partidos de votar en contra de Miralles, realizando seis cambios ministeriales

Rospigliosi explicó que el momento de la presentación dependerá del propio gabinete. “No lo sabemos (si será antes o después de las elecciones), eso depende del propio gabinete. Los que recién ingresaron están asentándose en sus puestos y tienen una serie de cosas por delante”, indicó, tras comentar que el premier le transmitió que están atendiendo demandas urgentes de la población.

Detalló que conversó con Arroyo sobre seguridad ciudadana y que este le aseguró que implementará acciones en coordinación con la Policía Nacional (PNP), las Fuerzas Armadas y los nuevos ministros del Interior y de Defensa.

Sobre la salida de Miralles, el fujimorista admitió que el cambio no estaba previsto. “Sí, me sorprendió. Aunque había rumores desde hace algún tiempo, en realidad fue sorpresivo, porque para hoy estaba programada la presentación del gabinete”, concluyó.