Universidad César Vallejo instala aula en hospital Marino Molina mediante convenio con EsSalud

El acuerdo para instalar un aula académica en el hospital Marino Molina pone en la mira la creciente influencia partidaria, mientras usuarios reportan problemas y expertos advierten sobre riesgos en la gestión pública| ATV (Ocurre Ahora)

El convenio entre la Universidad César Vallejo y el Seguro Social de Salud (EsSalud) logró la creación de un aula de capacitación y docencia en el hospital Marino Molina de Comas, tal y como se visualiza en la placa. Este hecho se revela en medio de los cuestionamientos por contratos a favor de allegados de Brunella Horna.

Mientras tanto, las denuncias por deficiencias en la atención y el manejo de recursos públicos en EsSalud se multiplican.

De acuerdo con el reportaje difundido por Ocurre Ahora, César Acuña y su agrupación política, Alianza para el Progreso (APP), lograron influencia en el sector salud desde el Congreso.

El informe señala que congresistas de APP impulsaron una norma para que EsSalud dejara de estar bajo la supervisión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), órgano encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos. Esta modificación, aprobada en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2026, permitió que la fiscalización de EsSalud pasara a la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por Alejandro Soto Reyes, también de APP.

El convenio entre una casa de estudios privada y una red hospitalaria genera controversia, después de cambios en la fiscalización y denuncias por fallas en la atención médica| Andina/Ocurre Ahora

Creación de aula universitaria

La firma del convenio para instalar el aula universitaria en el hospital Marino Molina fue aprobada por Luis Enrique Hersilla Vázquez, gerente de la Red Sabogal, designado por Segundo Acho Mego, expresidente de EsSalud y señalado como cercano a Acuña. El citado medio precisa que este hecho coincide con la creciente presencia de APP en la Comisión de Salud del Congreso, presidida en el último periodo por Magaly Ruiz Rodríguez.

Convenio entre EsSalud y universidad de Acuña: aula universitaria en hospital desata cuestionamientos| Ocurre Ahora

El experto en salud pública Omar Neyra sostuvo en declaraciones que “la irresponsabilidad de este Congreso ha llevado a que sectores del Estado se repartan como un botín, permitiendo que partidos políticos controlen áreas estratégicas y reduzcan la fiscalización”.

Neyra advirtió sobre el atractivo de los recursos de EsSalud y la falta de control en el uso de estos fondos, especialmente en un año electoral donde los presupuestos tienden a aumentar.

La medida del aumento del sueldo mínimo que prometió Acuña no está en su plan de gobierno. No hay detalle de qué proceso tomará. - Crédito César Acuña

Antes de este reportaje, Elio Riera, vocero y abogado de Alianza para el Progreso (APP), negó cualquier vínculo entre su partido y los contratos estatales relacionados con el entorno de Brunella Horna y la familia. En entrevista con Canal N, Riera sostuvo que APP no tiene injerencia en la designación de personal ni en la adjudicación de contratos en EsSalud o el Congreso, y que corresponde a la Contraloría investigar si hubo irregularidades.

EsSalud sin citas

El programa de ATV recogió testimonios de pacientes que denunciaron falta de medicinas, demoras en la asignación de citas y deficiencias en la atención médica.

“Mi mamá está diagnosticada desde octubre con cáncer a la encía. Voy a tomografía; no hay. Dos años de la vista y no la atienden”, señaló el familiar de una paciente.

Las quejas se producen en un contexto donde el presupuesto de EsSalud creció de trece mil millones a más de diecisiete mil millones de soles en los últimos años, aunque más del cincuenta por ciento se destina al pago de planillas y el resto no se ejecuta completamente para mejorar los servicios.