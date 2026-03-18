Perú

Ric La Torre tilda de ‘ridícula’ a Laura Spoya por pedir llegar a cien mil vistas para que “Mario Irivarren salga a hablar”

El creador de contenido digital expresó su molestia hacia la exreina de belleza por minimizar su dolor, destacando la importancia de la empatía y la responsabilidad al opinar en público sobre escándalos personales

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Los conductores de 'O'BOCHINCHE!' expresan su indignación contra Laura Spoya por trivializar la situación de Onelia Molina tras la infidelidad de Mario Irivarren, criticando su falta de sororidad y empatía. Video: QTV / Q'Bochinche

El reciente escándalo de infidelidad protagonizado por Mario Irivarren en Argentina ha sacudido el mundo de la farándula peruana, pero la polémica no solo rodea al chico reality. Laura Spoya, conductora y ex Miss Perú, ha sido duramente criticada en las últimas horas por la reacción que tuvo en su podcast ‘La Manada’ tras la difusión de las imágenes en las que Irivarren besa a otra mujer mientras aún mantenía una relación con Onelia Molina.

Su consejo a la modelo, lejos de generar empatía, fue calificado de “frío”, “distante” e incluso “ridículo” por figuras como Ric La Torre, Samuel Suárez y una parte importante del público en redes sociales. En medio del revuelo por el ampay, el video de Laura Spoya —donde minimiza el dolor de Onelia y defiende a Mario argumentando que “no vamos a crucificar a nadie”— se viralizó rápidamente.

El detonante fue su frase: “Que aprenda a estar un poco sola ella, este momento es para ella”, junto a la calificación de Onelia como “chibola”, lo que muchos interpretaron como una forma de restarle importancia al impacto emocional que atraviesa la joven tras la traición pública.

Además, Spoya pidió al público llegar a cierta cantidad de vistas para ver a Mario dar su descargo en el pódcast, lo que no fue bien visto. “Vamos a aplicar lo mismo. Tenemos que llegar a 150 000 views en vivo para poder dar el descargo de Mario, quien va a venir a sentarse el día de hoy en algún momento del día”, afirmó.

Ric La Torre y Samuel Suárez tildan de “ridícula” la actitud de Laura Spoya

La reacción no se hizo esperar. En su espacio digital ‘Q’Bochinche’, Ric La Torre no dudó en calificar de “ridícula” la postura de Spoya. “Qué pena, Laura, que hagas ese tipo de comentario, ni siquiera de chiste. Una mujer está siendo afectada y tu comentario parece minimizarlo”, enfatizó el creador de contenido, recordando que Spoya también ha sido protagonista de situaciones difíciles, como su reciente accidente automovilístico, y que debería mostrar mayor empatía hacia Onelia en vez de bromear sobre el tema.

Laura Spoya enfrenta críticas en
Laura Spoya enfrenta críticas en redes sociales por su consejo a Onelia Molina tras el ampay de Mario Irivarren en Argentina. (Instagram Ric La Torre / Capturas)

Samuel Suárez, conductor del popular programa digital, se sumó a las críticas y remarcó que la afectada merece consideración y sensibilidad, especialmente viniendo de una colega del mismo género.

“No se trata de un chiste; la afectada merece consideración y empatía, sobre todo porque es tu mismo género y muchas veces la has tenido cerca”, opinó, reforzando la idea de responsabilidad al opinar públicamente sobre casos de infidelidad o escándalos personales.

Ric La Torre fue aún más allá y sugirió que, así como la opinión pública se solidarizó con Spoya cuando atravesó momentos difíciles, ahora ella debió mostrar el mismo respeto por el dolor de Onelia Molina. En redes sociales, el debate se encendió y muchos usuarios calificaron el consejo de Spoya como “fuera de lugar”, “poco sororo” y “desatinado”. “Cero empatía”, “¿Y si te pasara a ti?” y “No era necesario ponerle ese adjetivo” fueron algunos de los comentarios más repetidos en Twitter y TikTok, donde el tema se volvió tendencia.

El descargo de Mario Irivarren y la ruptura definitiva con Onelia Molina

En paralelo a la polémica por las declaraciones de Laura Spoya, Mario Irivarren apareció en el mismo podcast para enfrentar las consecuencias del ampay. El exchico reality reconoció públicamente su error, pidió disculpas a Onelia y a su familia y asumió la responsabilidad de sus actos.

La modelo y conductora de ‘La Manada’ se refirió a las imágenes de Irivarren en un yate de Argentina donde se besó con una joven mujer | YouTube / Satélite

“Pensé no venir más, pero eso sería aún más cobarde de mi parte. Cuando uno se equivoca, debe afrontar los hechos y aceptar las consecuencias”, declaró, agregando que Onelia era la mejor mujer que había conocido y que es consciente de que la perdió por no estar a su altura.

La reacción de la joven modelo y odontóloga no tardó en llegar. Horas después de la difusión de las imágenes, Onelia Molina publicó un comunicado en Instagram donde confirmó el fin de la relación y agradeció el respeto a su privacidad.

“He tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales”, escribió Molina, dejando claro que no ofrecerá más declaraciones públicas.

El chico reality se presentó en los últimos minutos de ‘La Manada’ y se refirió a las imágenes donde besa a otra mujer que no es Onelia Molina | YouTube / Satélite

El escándalo estalló tras la difusión en ‘Magaly TV La Firme’ de imágenes de Irivarren y Said Palao en una fiesta privada en un yate en el Delta del Tigre, en Buenos Aires. El material mostró al grupo de chicos reality rodeados de mujeres, bebiendo y bailando, y a Mario besando a una joven que no era su pareja.

La reacción del público fue de condena generalizada a la falta de respeto y compromiso, y muchos pidieron a las mujeres afectadas mantener la dignidad y priorizar su bienestar. Mientras tanto, Laura Spoya intentó matizar su postura señalando que no buscaba “crucificar a nadie” y que Mario era su amigo.

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