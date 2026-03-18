Perú

Profesor rural desaparece en Condorcanqui: familiares piden apoyo para continuar su búsqueda

Según informó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún, obtenida por la familia, Francisco Orihuela Huaynalaya partió desde el puerto Mori alrededor de las 6:00 p. m., pero desde ahí no se sabe nada

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El caso del maestro Francisco
El caso del maestro Francisco Orihuela Huaynalaya genera preocupación en comunidades amazónicas, que reclaman intervención estatal y visibilizan los riesgos diarios de la educación rural| Facebook/ Gobierno Territorial Autónomo Awajún

Las autoridades y la comunidad educativa de Condorcanqui, en la región Amazonas, permanecen en alerta ante la desaparición del profesor Francisco Orihuela Huaynalaya. El docente, de 45 años, fue visto por última vez el miércoles 11 de marzo, cuando se trasladaba en una embarcación tipo peque peque por el río Comainas, en el distrito de El Cenepa, con destino a la institución educativa Carlos Najatmtai Chui en Kussu Chico.

Según informó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún, obtenida por la familia, Francisco Orihuela Huaynalaya partió desde el puerto Mori alrededor de las 6:00 p. m., acompañado de otro docente. Ambos se dirigían a su centro de trabajo en una comunidad awajún de difícil acceso. El caudal del río, incrementado por las lluvias, habría provocado un accidente que impidió que Orihuela Huaynalaya y su acompañante llegaran a destino. Desde ese momento, se desconoce el paradero del profesor.

Familiares y pobladores del área continúan con las labores de búsqueda, aunque enfrentan limitaciones de recursos y falta de apoyo suficiente de las autoridades. La familia del docente solicitó el respaldo de la ciudadanía y de instituciones públicas y privadas para difundir el caso y colaborar en la localización de Orihuela Huaynalaya.

Profesor rural desaparecido en Condorcanqui:
Profesor rural desaparecido en Condorcanqui: familiares piden apoyo para continuar su búsqueda | Foto: Orcotuna

Francisco Orihuela Huaynalaya es un docente que viaja regularmente desde Huancayo para enseñar a niños de la comunidad awajún en Kussu Chico. El caso ha puesto en evidencia las condiciones precarias y los riesgos cotidianos que enfrentan docentes y estudiantes en zonas rurales.

Congresista pide intensificar búsqueda

La congresista Flor Pablo Medina expresó su preocupación por la situación y confirmó que ha remitido una solicitud al Ministerio del Interior (Mininter) para que se destine personal especializado con el fin de reforzar la búsqueda y el rescate.

“Su familia y la comunidad educativa están viviendo horas muy duras. Por eso he enviado un oficio al Ministerio del Interior solicitando que se disponga personal especializado para reforzar la búsqueda y el rescate”, indicó Pablo a través de sus redes sociales.

Familiares y comunidad awajún intensifican
Familiares y comunidad awajún intensifican búsqueda de docente extraviado en Condorcanqui | Foto: Flor Pablo

Hasta el momento, no se ha reportado ningún avance en las tareas de localización. La situación sigue generando gran inquietud entre los familiares, la comunidad awajún y los docentes del área.

Además, la familia está gestionando la documentación necesaria para que se pueda articular de manera oficial la participación de la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en las acciones de búsqueda.

Canales de ayuda

  • Autoridades locales: pueden facilitar la logística en la zona, coordinando recursos materiales y humanos para las labores de búsqueda.
  • La articulación con la Marina de Guerra del Perú permitiría incorporar personal especializado y embarcaciones adecuadas para rastrear el río Comainas y sus alrededores.
  • La Fuerza Aérea del Perú puede contribuir con sobrevuelos y tareas de observación aérea para ampliar el rango de búsqueda, sobre todo en zonas de difícil acceso por vía terrestre o fluvial.
  • El Ministerio del Interior también puede trasladar a personal especializado en la búsqueda y apoyar a los familiares y otras autoridades que se encuentran en la zona.

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