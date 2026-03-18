Perú

Padres se encadenan y entierran vivos para exigir reconstrucción de colegio en Iquitos: “Es una necesidad”

La manifestación se inició desde la madrugada e incluyó el bloqueo de la carretera Iquitos–Nauta, como medida de presión para exigir una respuesta inmediata de las autoridades regionales

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La comunidad educativa rechaza la refacción del plantel y demanda la construcción de un nuevo colegio. (Crédito: Buenos Días Perú)

Medidas extremas. Padres de familia del colegio N.° 60110, ubicado en el sector de Quistococha, en Iquitos, realizaron una protesta para exigir la reconstrucción total de la institución educativa. La manifestación se inició desde las cuatro de la madrugada e incluyó el bloqueo del kilómetro 5 de la carretera Iquitos–Nauta, afectando el tránsito vehicular en la zona.

Según informó el programa de noticias, Buenos Días Perú, los manifestantes señalaron que su principal demanda es la construcción de un nuevo plantel, descartando cualquier alternativa de refacción. “Construcción queremos. Porque nuestros niños deben estudiar como seres humanos”, expresó una madre de familia durante la protesta, en medio de consignas colectivas.

Padres denuncian que más de
Padres denuncian que más de 1.500 alumnos estudian en condiciones inadecuadas y con problemas de infraestructura. (Crédito: Infobae Perú/Captura video: Buenos Días Perú)

Bloqueo de vía y precariedad en el colegio

Durante la jornada, los padres interrumpieron completamente el tránsito como medida de presión para exigir atención de las autoridades. Indicaron que esta acción responde a la falta de avances concretos en el proyecto educativo, pese a compromisos previos anunciados semanas atrás.

Asimismo, denunciaron las condiciones en las que estudian los escolares, señalando que alrededor de 1.500 alumnos enfrentan problemas de hacinamiento y falta de infraestructura adecuada. “No es un tema político, es una necesidad que nuestros niños necesitan”, sostuvo uno de los padres presentes para el citado medio.

Padres se encadenan, queman llantas
Padres se encadenan, queman llantas y bloquean carretera en protesta. (Foto: Captura video/Panamerica)

Medidas extremas

Como parte de la protesta, algunos padres adoptaron medidas radicales, como encadenarse y enterrarse parcialmente en el suelo, con el objetivo de visibilizar la urgencia de su reclamo. Estas acciones reflejan el nivel de preocupación de la comunidad ante la falta de respuesta institucional.

Los manifestantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el gobernador regional, con el fin de concretar un compromiso formal que garantice el inicio de la obra. Además, cuestionaron que la demolición del colegio, prevista para febrero, no se haya ejecutado hasta la fecha, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del proyecto educativo.

Encadenados y con quema de
Encadenados y con quema de llantas, padres bloquean vía en Iquitos. (Crédito: Captura video/Panamericana)

“Lucho por mis hijos”

Raúl Mendoza Cerroy, padre de dos estudiantes de primaria, protagonizó uno de los momentos más visibles de la protesta al encadenarse en plena carretera como medida de presión. Explicó que su decisión responde a la situación crítica del colegio, luego de que una reciente inspección de autoridades como Indeci y Defensa Civil determinara que casi la totalidad de la infraestructura se encuentra inhabilitada.

Durante la movilización, Mendoza afirmó que la protesta busca evitar que los escolares continúen expuestos a riesgos dentro del plantel. “Lucho por mis hijos y por todos los niños; no podemos enviarlos a estudiar en lo que prácticamente son trampas mortales”, señaló, mientras avanzaba junto a otros padres que también participaron en las medidas de fuerza.

Protesta escala: padres se encadenan,
Protesta escala: padres se encadenan, incendian llantas y cierran carretera. (Foto: Captura video/Panamericana)

A esta demanda se sumó Irene Acho, madre de una alumna de secundaria, quien indicó que el problema no es reciente. Recordó que su familia ha esperado durante años una solución sin resultados, pese a reiterados pedidos de mejora. En ese contexto, los padres recorrieron más de 15 kilómetros bajo altas temperaturas hasta la sede del Gobierno Regional, con el objetivo de exigir una mesa de diálogo con el gobernador René Chávez Silvano que permita concretar el inicio de la obra y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

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