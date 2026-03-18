Madre de chofer de ‘Los Rojitos’ asesinado pide justicia y pena de muerte para sicario: “Me quitaron toda mi vida”

Jorge Luis Félix Vargas tenía 23 años y alternaba el volante con las clases de electrónica para salir adelante. Su abuelo, Daniel Vargas, lo describe como un joven tranquilo y trabajador, cuya vida fue arrebatada en plena jornada por la violencia que golpea al transporte público en San Juan de Miraflores. | Latina Notiicias

La comunidad del transporte público y los familiares de Jorge Luis Félix Vargas, de 23 años, lloran la pérdida de este joven chofer de la empresa ‘San Pedro de Pamplona’, conocida como ‘Los Rojitos’, asesinado a balazos mientras realizaba su labor en la tarde del martes 17 de marzo.

Según su familia, el joven había comenzado a trabajar en el transporte público hacía apenas tres meses, con el objetivo de cubrir los pagos del vehículo adquirido a crédito junto a su padre. Vargas, quien cursaba el último año de Ingeniería Industrial, era el menor de dos hermanos y alternaba sus estudios con largas jornadas laborales para ayudar en la economía familiar.

La madre de Jorge, Marlene, expresó entre lágrimas su reclamo de justicia, exigiendo que el crimen no quede impune. “Me quitaron toda mi vida, es lo único que quiero: justicia. Quiero que investiguen, quiero que ese desgraciado pague, pero con toda la ley. Que le den pena de muerte a ese maldit*. Así como me quitó a mi hijo, ¡que le quiten su vida!”, declaró en las afueras de su vivienda.

La familia insistió en que no cuentan con recursos económicos para acelerar el proceso judicial y teme que la falta de dinero influya en el esclarecimiento del caso.

Familiares de Jorge Félix Vargas expresan su dolor y exigen justicia tras ser asesinado en la combi de transporte público que manejaba (Latina)

El abuelo de Jorge, Daniel Vargas, recordó que su nieto trabajaba junto a su padre en la tarde para costear sus estudios de Ingeniería Industrial, los cuales cursaba en su último año. “Él decía: ‘Abuelito, todo el mundo está viendo matar, matar nomás, pero ¿qué podemos hacer? Nos obliga a trabajar’. Era un joven trabajador, tranquilo y dedicado a sus estudios y a la iglesia”, relató.

Jorge Luis Félix Vargas había adquirido la unidad de transporte a crédito y llevaba apenas tres meses trabajando en Los Rojitos. La tarde del último martes, un desconocido interceptó la unidad de transporte, abrió fuego con una pistola, y huyó. Las balas impactaron en el cuerpo de Jorge y otros dos pasajeros. Las tres víctimas fallecieron.

Estos asesinatos se suma al clima de inseguridad que afecta al transporte público en Lima, donde choferes enfrentan amenazas y extorsiones de bandas criminales.

La familia lamentó la falta de protección en su zona: “Vivimos aislados, prácticamente sin policía. La justicia debe actuar con mano dura”, pidió el abuelo.

La empresa Los Rojitos ha suspendido temporalmente sus servicios, mientras las autoridades continúan las investigaciones. La comunidad exige que este crimen no quede impune y que se implementen medidas efectivas para proteger a los trabajadores del transporte público.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.

106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.

116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.

100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.

113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.