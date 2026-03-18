Los entretelones de la salida de Denisse Miralles: presión política y disputa por cuotas de poder en la PCM

Denisse Miralles se preparaba para pedir el voto de confianza en el Congreso, pero una llamada de un ministro y un ultimátum del presidente Balcázar cambiaron todo. Conozca los detalles de su abrupta salida y el nombramiento de Luis Arroyo como nuevo premier | Canal N

El Consejo de Ministros nombró este martes por la tarde a Luis Arroyo como su nuevo presidente, en reemplazo de Denisse Miralles, quien pasó a ser expresidenta tras presentar su renuncia, una decisión impulsada por el propio presidente de la República Balcázar.

El retiro de Miralles se concretó a solo 21 días de haber asumido el cargo. Minutos antes de su salida, la funcionaria tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa para presentar un informe de gestión y anunciar que no acudiría al Congreso a solicitar el voto de confianza, pero su destitución se le notificó poco antes del encuentro con los medios.

Fuentes políticas cercanas a la exfuncionaria confirmaron que Miralles no tenía conocimiento previo de que sería retirada del consejo hasta que, en la mañana, recibió una llamada telefónica de un integrante del gabinete. Este miembro le informó, por indicación directa de Balcázar, que debía presentar su carta de renuncia.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dialogó con autoridades locales. (Foto: Presidencia del Perú)

Detalles sobre la salida de Denisse Miralles

Intentando preservar su posición, Miralles insistió en una reunión personal con el mandatario y se trasladó al Palacio de Gobierno. Ante Balcázar, le manifestó: “Presidente, yo quiero ir mañana a pedir el voto de confianza porque tengo los votos”. La respuesta del presidente fue contundente: “No. O renuncias o te renuncio”.

La formalización de la salida se realizó mediante la carta de renuncia, en la que, según las fuentes consultadas, Miralles dejó constancia de que la solicitud partió del jefe de Estado. Cuando la exfuncionaria se preparaba para iniciar la conferencia de prensa, fue detenida por personal de la Secretaría General de la Presidencia, quienes le denegaron el acceso con la justificación de que, en ese momento, ya había dejado oficialmente el cargo.

Cambio inesperado en la cúpula del Consejo de Ministros

La designación de Luis Arroyo se oficializó este martes, generando un cambio abrupto en la estructura del Consejo de Ministros. La transición se llevó a cabo en medio de versiones encontradas sobre el motivo real detrás de la remoción de Miralles. La ahora expresidenta había preparado toda la documentación para la conferencia, pero la decisión de su apartamiento se le comunicó solo instantes antes, lo que provocó que debiera abandonar abruptamente el recinto sin responder a la prensa.

Personas del entorno de Miralles describieron la llamada matutina como una medida inesperada y señalaron que el contacto telefónico provenía de un colaborador directo del Ejecutivo, quien transmitió expresamente la orden del presidente de la República Balcázar. Este hecho evidenció la falta de coordinación interna a pocas horas de un acto público en el que la expresidenta pensaba exponer su postura ante los legisladores y solicitar formalmente el respaldo del Congreso.

Mientras tanto, la rápida sucesión permitió a Luis Arroyo tomar la conducción del consejo sin que mediara un periodo de transición, hecho que añade incertidumbre a una coyuntura marcada por movimientos abruptos dentro del Gabinete.

Reacciones y próximos pasos tras la renuncia

En las primeras horas tras el anuncio, múltiples voces del ámbito político se pronunciaron acerca del procedimiento seguido por el Ejecutivo, señalando que la renuncia forzada configura una señal de tensión entre el Consejo de Ministros y la presidencia. No se descartan pronunciamientos oficiales por parte del Congreso respecto a la legitimidad de la remoción.

Se aguarda que en los próximos días el nuevo titular, Luis Arroyo, haga su primera aparición ante los medios para presentar su visión de gestión.

Hasta el momento, ni la Secretaría General de la Presidencia ni el Palacio de Gobierno han emitido comunicados sobre los detalles de la destitución ni sobre los objetivos estratégicos trazados para la nueva gestión en el Consejo de Ministros.