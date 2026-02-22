“Ya basta”: Carlos Bruce exige a la MML soluciones urgentes en la Vía Expresa Sur tras atropello de menor de 13 años

Carlos Bruce exigió medidas inmediatas y afirmó que no se puede seguir “normalizando el riesgo” para peatones.

Carlos Bruce exigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima medidas inmediatas tras el atropello de una menor en la Vía Expresa Sur. “Vecinos, una menor de 13 años ha sido gravemente herida tras un nuevo atropello en la Vía Expresa Sur. YA BASTA”, escribió en sus redes sociales. En su mensaje, pidió la instalación urgente de más puentes peatonales y soluciones definitivas para una vía que, según advirtió, continúa exponiendo a peatones.

El alcalde de Surco respaldó ese reclamo con un pronunciamiento institucional. Desde la Municipalidad de Santiago de Surco señalaron: “Un nuevo atropello en la Vía Expresa Sur dejó herida a una menor de 13 años. No podemos normalizar el riesgo permanente en esta zona”. En la misma comunicación añadieron: “Exigimos a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación inmediata de más puentes peatonales. La seguridad no admite demoras ni indiferencia. Cada día sin acción expone vidas”.

Ambos mensajes colocan la presión sobre la gestión metropolitana en un contexto de accidentes reiterados en el mismo tramo. El hecho más reciente ocurrió la mañana del viernes y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en este eje vial.

El atropello

El accidente ocurrió a las 9:43 a. m., frente al colegio Santa Teresita. La menor fue trasladada con fracturas y politraumatismo mientras la Policía investiga responsabilidades. Facebook

A las 9:43 a.m., en la intersección de la Vía Expresa Sur con la avenida Surco, frente al colegio mixto Santa Teresita, una motocicleta impactó a la adolescente cuando intentaba cruzar la pista. El punto concentra tránsito vehicular y flujo constante de estudiantes y vecinos.

Un video de seguridad registra el momento exacto del impacto. En las imágenes se observa a la menor avanzar por la calzada y, segundos después, el vehículo la golpea. Tras el choque, la adolescente salió proyectada varios metros y quedó tendida sobre el asfalto.

Vecinos del sector dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Personal de la Unidad de Rescate de la Municipalidad de Surco realizó la evaluación inicial y brindó atención en el lugar. El reporte médico indica fractura de húmero y politraumatismos.

Minutos después, una unidad del Servicio de Atención Móvil de Urgencia efectuó el traslado a la clínica Santa Martha del Sur, en San Juan de Miraflores, donde continúa con atención especializada.

Investigación y responsabilidades

A las 9:43 a. m., una motocicleta atropelló a una adolescente de 13 años cuando cruzaba la Vía Expresa Sur, frente a un colegio y en plena actividad escolar. (Composició: Infobae)

El conductor de la motocicleta fue identificado como Ray Valencia, de acuerdo con información preliminar. La Comisaría de Surco inició las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector como parte de la investigación. Este caso se suma a otro accidente registrado en los últimos meses en el mismo cruce, situación que refuerza el reclamo de las autoridades distritales.

En su publicación, Carlos Bruce insistió: “No podemos seguir lamentando víctimas por la falta de infraestructura adecuada. Exigimos a la Municipalidad de Lima la instalación inmediata de más puentes peatonales y soluciones definitivas en esta vía”. También agregó: “La seguridad no puede esperar. La vida de nuestros vecinos está primero”.

Con la menor hospitalizada y la investigación en curso, el foco se mantiene en las decisiones que adopte la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre la Vía Expresa Sur y las medidas de seguridad en uno de los puntos con mayor tránsito peatonal del distrito.

¿Qué hacer en caso de un accidente vehicular?

Si somos víctimas o testigos de un accidente de tránsito

Es importante conocer nuestros derechos.

Si somos víctimas:

Debemos ser atendidos inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado, aún si el vehículo no tiene SOAT.

Los gastos de la atención serán cubiertos por el fondo de compensación del SOAT.

Realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaría más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso.

Si somos testigos:

Debemos colaborar con las autoridades aportando elementos de prueba para la investigación y conseguir sanciones para los responsables.

En caso haya heridos, llamar a los números de emergencia:

110 Policía de Carreteras.

116 Compañía de Bomberos.

106 Sistema Atención Médica Urgencia-SAMU.