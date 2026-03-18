Perú

Fernando Rospigliosi ataca a la Fiscalía y niega crisis presupuestal: “Tienen dinero para perseguir a policías y militares”

El fujimorista también cuestionó la liberación del delincuente conocido como alias “Negro Marín”, sin considerar que la medida fue dispuesta por el Poder Judicial y que la Fiscalía ya apeló esta decisión

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Gabinete sin fecha de presentación ante el Congreso en plena antesala electoral. Video TV Perú

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, restó importancia a la crisis presupuestal que atraviesa el Ministerio Público y aseguró que los problemas en la lucha contra la criminalidad no responden a una falta de recursos, sino a otros factores dentro del sistema de justicia.

“Los crímenes se siguen cometiendo y no es por falta (…) de dinero que la Fiscalía no realice investigaciones”, sostuvo. En esa línea, afirmó que la institución sí cuenta con recursos para determinados procesos, en alusión a los procesos vinculados por violaciones a los derechos humanos en la época de violencia terrorista.

“Tiene dinero para investigar y perseguir a militares y policías por hechos ocurridos hace 30 o 40 años”, acotó.

Rospigliosi también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial al referirse a la reciente liberación de Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”. Según indicó, se trata de un ejemplo de fallas estructurales que no estarían relacionadas con el presupuesto.

Rospigliosi niega falta de recursos
Rospigliosi niega falta de recursos en la Fiscalía y pone en duda su desempeño

Sin embargo, el fujimorista no consideró sin que la liberación de alias ‘Negro Marin’ fue dispuesta por el Poder Judicial y que la Fiscalía ya apeló esta decisión.

Ministerio Público advierte riesgo operativo por recorte presupuestal

Desde el Ministerio Público, la lectura es distinta. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, alertó que la reducción presupuestal sí compromete seriamente la operatividad de la institución a nivel nacional.

Según explicó en entrevista con Infobae Perú, el presupuesto solicitado por la Fiscalía ascendía a aproximadamente 15 mil millones de soles, pero finalmente se le asignó menos de 2 mil millones. “Estamos trabajando casi con la quinta parte del presupuesto”, advirtió, al remarcar la brecha entre lo requerido y lo aprobado.

Fiscalía de Familia de Lima
Fiscalía de Familia de Lima Este realiza diligencias en el Centro de Acogida Residencial 'La casa del padre'. Foto: Ministerio Público

Chávez Cotrina detalló que la situación ya tiene efectos concretos en diversas regiones del país. Indicó que presidentes de distritos fiscales han reportado que no cuentan con recursos suficientes para cubrir servicios básicos como luz, agua e internet, lo que podría derivar en cortes que afectarían directamente el funcionamiento de las sedes fiscales.

“El tema no es el Parlamento”, precisó, al señalar que la problemática trasciende a una discusión política y se vincula directamente con la capacidad operativa del Ministerio Público para investigar delitos, especialmente en un contexto de avance del crimen organizado.

Fiscalía apelará liberación del “Negro Marín” tras rechazo de prisión preventiva

La reciente liberación de Miguel Ángel Marín Morón también fue abordada por el fiscal Edwin Vásquez, representante de la Fiscalía contra la criminalidad organizada de Lima Noroeste. El magistrado confirmó que el Poder Judicial rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el investigado.

Vásquez explicó que, pese a que el mismo juez había reconocido previamente la existencia de una organización criminal en el marco de una solicitud de extradición, en esta nueva resolución consideró que los elementos presentados no eran suficientes para sustentar la medida coercitiva.

La detención en Madrid se
La detención en Madrid se realizó sin resistencia, tras la emisión de alerta roja de Interpol.

“El juzgado ha desestimado nuestro pedido”, indicó, al señalar que no se valoraron adecuadamente las evidencias recopiladas por los investigadores.

Asimismo, precisó que el principal argumento del Poder Judicial fue que no existían “sospechas fuertes” que acreditaran su pertenencia a una organización criminal. Frente a ello, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación, que ya viene siendo sustentado para que una instancia superior evalúe la decisión.

El fiscal también cuestionó la evaluación del arraigo del investigado. Indicó que el juez consideró que Marín contaba con trabajo conocido, aunque vinculado a una empresa que también es materia de investigación y sin documentación que respalde su funcionamiento actual.

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