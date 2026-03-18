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Cómo actuar frente a un sismo en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y evitar riesgos

El Instituto Nacional de Defensa Civil realizó una jornada informativa para fortalecer la respuesta ante emergencias en el nuevo terminal aéreo

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El alto flujo de pasajeros
El alto flujo de pasajeros en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez exige reforzar medidas de prevención ante sismos.

El flujo constante de pasajeros en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez convive con un riesgo latente en el país: los sismos. En ese escenario, la prevención deja de ser una recomendación y pasa a convertirse en una necesidad diaria para quienes transitan por uno de los espacios más concurridos del Perú.

En medio de ese contexto, el Instituto Nacional de Defensa Civil desplegó una jornada informativa en las inmediaciones del aeropuerto. La actividad buscó acercar información clara a pasajeros, trabajadores y visitantes sobre cómo responder ante un movimiento telúrico dentro de las instalaciones del nuevo terminal.

La iniciativa se desarrolló en el bulevar del recinto y reunió a especialistas en gestión de riesgos, quienes ofrecieron orientación directa, material informativo y demostraciones prácticas. El objetivo: que cada usuario reconozca rutas de evacuación, zonas seguras y protocolos básicos sin depender únicamente de indicaciones externas en una situación de emergencia.

Rutas de evacuación y zonas seguras

El reconocimiento del entorno figura como una de las principales medidas de autoprotección. Durante la jornada, los especialistas insistieron en la importancia de ubicar previamente las rutas de salida y las zonas seguras dentro del terminal.

Los planos entregados a los asistentes detallan recorridos de evacuación y puntos de concentración, elementos clave para reducir riesgos en caso de un sismo. La orientación también abordó acciones inmediatas, como mantener la calma, evitar correr y seguir las indicaciones del personal autorizado.

“Luego pasan a los módulos donde damos planos de las rutas de evacuación y puntos de reunión”, precisó uno de los encargados de la actividad, al describir el recorrido informativo que siguieron los participantes.

Primeros auxilios y uso de desfibriladores

Sismo simulado fue de 8.8.
Sismo simulado fue de 8.8. (Foto: Indeci)

La jornada también incluyó capacitación en atención de emergencias médicas posteriores a un sismo. El personal de rescate explicó el uso de equipos instalados en el aeropuerto, como los desfibriladores externos automáticos.

“Cualquier persona lo puede usar porque este equipo te indica qué es lo que tienes que ir haciendo mientras el paciente está en paro”, señaló un integrante del equipo de respuesta, al referirse a estos dispositivos.

La instrucción incluyó nociones básicas de reanimación cardiopulmonar y la ubicación de estos equipos dentro del terminal. Según los especialistas, la intervención temprana puede marcar la diferencia en situaciones críticas que ocurren tras un evento sísmico.

En paralelo, los bomberos aeronáuticos brindaron información sobre protocolos de atención y reforzaron la importancia de actuar con rapidez ante emergencias médicas.

Cultura de prevención en espacios de alta afluencia

Indeci organiza simulacro obligatorio en
Indeci organiza simulacro obligatorio en todo Perú para mejorar respuesta ante sismos, tsunamis y lluvias intensas.

La actividad se enmarca en un contexto de constante vigilancia sísmica en el país. Durante la cobertura, se recordó que “estamos en un silencio sísmico desde el año 2012”, en referencia a la ausencia de movimientos de gran magnitud en los últimos años en ciertas zonas.

En ese escenario, el trabajo del Instituto Nacional de Defensa Civil apunta a fortalecer la preparación ciudadana en espacios con alta concentración de personas, como el aeropuerto.

La feria informativa permitió que usuarios experimenten, consulten y reconozcan medidas concretas de acción frente a un sismo, con énfasis en la prevención como herramienta central dentro de la gestión del riesgo.

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