Perú

Aprueban día no laborable para personeros en elecciones: Deben presentar copia de la credencial

La Comisión de Constitución aprobó dictamen de una medida que podría aplicar para estas elecciones generales 2026. Fue propuesta por Fuerza Popular

Guardar
Los personeros podrían descansar luego
Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

A fines de febrero, Fuerza Popular había presentado su proyecto de ley para dar día libre compensable para los personeros en estas Elecciones generales 2026. Ahora, la Comisión de Constitución y Reglamento ha aprobado el predictamen con la medida, aunque ahora no detalla cambios que solo aplique para estas elecciones.

Es decir, de validarse toda la medida en el Pleno del Congreso y promulgarse, esta entraría en vigencia para estas elecciones y para las siguientes. ¿Qué dice el dictamen?

Básicamente, los ciudadanos que ejerzan de personeros en la Elección, podrán descansar el lunes siguiente al domingo de las elecciones. En este caso, el lunes 13 de abril; aunque podrán escoger un día posterior si así lo acuerdan con su empleador. Se debe apuntar que este derecho se podrá acceder solo presentando la credencial de personero.

La Ley busca dar día
La Ley busca dar día libre a los personeros, similar al que tendrán los miembros de mesa. - Crédito Andina

El día libre deberá ser compensado

Los personeros tendrían día no laborable gracias a su labor durante estas elecciones. Y podrán probar esto solo presentando su credencial de personero ante su empleador.

Así, el dictamen detalla el siguiente cambio a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones: se incorporá el articulo 132-A “Derecho a descanso compensable por ejercicio de la función de personero”.

  • El ciudadano que ejerza efectivamente la función de personero ante la mesa de sufragio o en los centros de votación tiene derecho a un día de descanso remunerado compensable. Este derecho es aplicable a los trabajadores de los sectores público y privado
  • El día de descanso se hace efectivo el día siguiente al acto electoral. Por acuerdo entre el empleador y el trabajador, puede hacerse efectivo en una fecha distinta dentro de los treinta días calendario siguientes a la elección
  • La compensación de las horas correspondientes al día de descanso se efectúa dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de la elección. En caso el descanso se haga efectivo en una fecha distinta por acuerdo con el empleador, el plazo de compensación se computa desde la fecha en que dicho descanso se hizo efectivo. La forma y oportunidad de la compensación se determinan de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. A falta de acuerdo, corresponde al empleador determinar la oportunidad de la compensación

Asimismo, este derecho al descanso compensable se deberá acreditar ante el empleador “mediante la presentación de copia de la credencial que acredite la condición de personero, emitida conforme a la normativa electoral”. Se agrega que la presentación de dicha copia tiene carácter de declaración jurada y genera responsabilidad en caso de falsedad, conforme a ley.

Capacitación electoral 2026: ONPE activa
Capacitación electoral 2026: ONPE activa cursos virtuales para miembros de mesa y personeros. (Foto: ONPE)

Buscan pronta aprobación

Asimismo, la Ley aprueba dos disposiciones complementarias finales: una la exceptúa de plazos legales que harían que esta medida no sea aplicable para las siguientes elecciones, y la otra aprueba un plazo rápido para su reglamentación.

  • La presente ley se exceptúa de lo dispuesto en el artículo XIII del título preliminar de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, por lo que entra en vigor al día siguiente de su publicación, de conformidad con lo prescrito en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú
  • Reglamentación El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reglamenta lo dispuesto en la presente ley en un plazo no mayor de cinco días calendario contados desde su entrada en vigor, por lo que se le exceptúa de lo dispuesto en el artículo XIII del título preliminar de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Temas Relacionados

PersonerosDía no laborableElecciones Generales 2026Elecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Callao registra casi un asesinato al día durante estado de emergencia decretado por el presidente Balcázar

En un periodo de 16 días, el Callao registra aproximadamente 14 personas víctimas de asesinatos cometidos por parte de bandas criminales. Las víctimas más comunes siguen siendo los trabajadores del transporte urbano

Callao registra casi un asesinato

Proyecto de ley de formalización pesquera: más informalidad desde la norma

El sector pesquero artesanal enfrenta altos niveles de informalidad, pero también un crecimiento desordenado de la flota y esto se debe a la construcción de embarcaciones al margen de la normativa

Proyecto de ley de formalización

“No bastardeo mi profesión”, la dura confesión de Ángel Comizzo sobre la posibilidad que tuvo para dirigir a la selección peruana

El exDT de Atlético Grau reveló que tuvo la oportunidad de ponerse el buzo de la ‘bicolor’ tras la salida de Jorge Fossati, pero lo rechazó por firme motivo. También habló de su relación con Jean Ferrari

“No bastardeo mi profesión”, la

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 18 de marzo

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en la capital peruana

Consulta en este link el

Perú marca la cancha para la importación de cueros y pieles de este insólito animal desde Argentina

El SENASA de Perú impedirá el ingreso de cueros equinos si el establecimiento productor o su zona cercana estuvieron bajo cuarentena o restricción en los 60 días previos a la exportación

Perú marca la cancha para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Universidad César Vallejo instala aula

Universidad César Vallejo instala aula en hospital Marino Molina mediante convenio con EsSalud

Edith Pariona jura como titular del Mimp, en reemplazo de Hary Gloria Izarra: ¿quién es la nueva ministra de la Mujer?

Óscar Arriola, jefe de la PNP, señala que su cargo “está en evaluación” y que la carrera policial “es volátil”

¿Qué pasó con Denisse Miralles? Las razones de su salida del Gabinete a un día del voto de confianza

Revelan que universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica por contratos y vínculos familiares

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina confirma ruptura con

Onelia Molina confirma ruptura con Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “Las explicaciones sobran”

Hermano de Onelia Molina la defiende tras polémico ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Nunca te voy a dejar sola”

Christian Domínguez y Karla Tarazona son acusados de filtrar información de su hija a Norka Ascue y muestran fuerte audio: “Sácale su m….”

Magaly Medina lanza avance de la segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren con escenas comprometedoras en Argentina

Ampay completo: Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y ‘Frencho’ protagonizan desenfrenada juerga en yate en Argentina

DEPORTES

“No bastardeo mi profesión”, la

“No bastardeo mi profesión”, la dura confesión de Ángel Comizzo sobre la posibilidad que tuvo para dirigir a la selección peruana

Perú vs Senegal: día, hora y canal TV del debut de Mano Menezes con la ‘bicolor’ en fecha FIFA

“Si es para completar la lista, prefiero quedarme en mi casa”, el explosivo comentario de Thorgan Hazard sobre Bélgica

Peruano Franco Giambavicchio firmó su primer contrato profesional con Juventus antes de sumarse a la selección Sub 17

Adrián Ugarriza lo cuenta todo: su llamado a la selección peruana, la huida de Israel y la incertidumbre en Chipre