Alumnos de colegio en Huaycán enfrentan riesgos por camiones de basura, contaminación y aulas precarias que afectan su seguridad y salud

En el distrito de Ate, los estudiantes del colegio 22 de Septiembre enfrentan un riesgoso inicio de clases rodeados de basura. La directora del plantel denuncia que el camión recolector opera en pleno horario de ingreso, poniendo en peligro a los menores, y pide a la municipalidad y a los vecinos tomar conciencia del problema. Fuente: Latina Noticias

El inicio del año escolar en el Colegio 22 de Setiembre, ubicado en Huaycán, ha estado marcado por una situación de riesgo para los estudiantes: la recolección de basura coincide con el horario de ingreso, lo que ha generado incidentes en los que estudiantes han estado a punto de ser atropellados por camiones recolectores. Esta problemática se suma a las deficientes condiciones de infraestructura y salubridad que afectan a toda la comunidad educativa.

En declaraciones a Latina Noticias, la directora del colegio, Nelly Cisneros, explicó que durante el año pasado, la municipalidad recogía los residuos a las ocho de la mañana, justo cuando los niños llegan al centro educativo. Cisneros advirtió que “casi atropellan a dos estudiantes el año pasado”, motivo por el cual se solicitó a las autoridades municipales que cambiaran el horario de recolección. Aunque temporalmente se logró que el camión pase a las nueve, recientemente han vuelto a recolectar la basura durante el ingreso debido a la falta de coordinación tras las vacaciones.

El riesgo para los más de 200 estudiantes del Colegio 22 de Setiembre no solo proviene de los camiones. También está presente la acumulación de basura y la proliferación de animales callejeros, situación que genera preocupación entre padres, docentes y autoridades escolares. La directora reiteró el pedido a la población de las zonas cercanas, identificadas como Q y Z (manzanas y sectores locales de Huaycán, según la zonificación del distrito), para que no depositen sus residuos en la esquina del colegio y que esperen el paso del camión recolector, con el fin de reducir la contaminación y proteger la salud de los estudiantes.

La recolección de basura durante el horario de ingreso escolar en el Colegio 22 de Setiembre de Huaycán genera riesgo de atropellos para los estudiantes, sumado a deficientes condiciones de salubridad e infraestructura. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Condiciones de infraestructura precaria en el colegio 22 de Setiembre

El colegio 22 de Setiembre enfrenta deficiencias estructurales graves. Según la directora, el cerco perimétrico de madera colapsó en febrero y debió ser reparado por los propios padres de familia, quienes organizaron jornadas de trabajo para asegurar la protección del recinto educativo. “El cerco está vulnerable; solo se sostiene por un palo colocado de emergencia”, detalló Cisneros. Además, la estructura de madera se encuentra deteriorada por la humedad y la acción de insectos, lo que incrementa la exposición a riesgos de intrusión y posibles accidentes para los alumnos.

Según un informe difundido por Latina Noticias, este colegio forma parte de los 26.000 centros educativos a nivel nacional que presentan daños o deficiencias en su infraestructura, cifra confirmada por el Ministerio de Educación del Perú. A nivel nacional, el 48% de las escuelas públicas presentan complicaciones estructurales, lo que afecta directamente la calidad educativa y la seguridad de los estudiantes.

Dentro del colegio, las aulas son módulos prefabricados que no garantizan condiciones óptimas para el aprendizaje. En algunos casos, hasta 40 estudiantes se ven obligados a compartir espacios reducidos y mal ventilados, situación que se agrava durante el retorno a clases presenciales.

Problemas de salubridad y contaminación alrededor del colegio

La acumulación de basura en las inmediaciones del colegio representa un foco de contaminación permanente. La recolección inadecuada y el depósito informal de residuos por parte de vecinos han generado la proliferación de moscas y la presencia de animales callejeros. Durante una transmisión de Latina Noticias, se observó incluso un perro muerto junto al cerco del colegio, lo que constituye un riesgo sanitario y un impacto negativo en el entorno escolar.

Personal de Serenazgo y un camión recolector de residuos atienden la persistente acumulación de basura que genera un riesgo sanitario cerca de un colegio en Ate. (Captura de video: YouTube / Latina Noticias)

La directora Cisneros hizo un llamado a la comunidad para que evite dejar desechos en las inmediaciones del colegio y utilice los servicios municipales de recolección en los horarios adecuados. La contaminación ambiental, sumada al ruido generado por los camiones recolectores durante el horario escolar, interrumpe el normal desarrollo de las clases y pone en riesgo la salud de los estudiantes.

Según el Ministerio de Educación, la exposición recurrente a focos de insalubridad provoca ausentismo escolar y la aparición de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, fenómenos que ya se han registrado en otros centros educativos con condiciones similares.

Presencia de un invasor y uso de instalaciones escolares para vivienda

La situación de vulnerabilidad del colegio se agrava con la presencia de un invasor que reside junto a su familia en la parte posterior del recinto escolar desde hace cuatro años. Aunque la fiscalía y las autoridades educativas han tomado conocimiento del caso y han solicitado el desalojo, el ocupante continúa utilizando los servicios y espacios del colegio.

Un invasor y su familia viven en la parte posterior de un colegio desde hace cuatro años, utilizando sus servicios y espacios, a pesar de las solicitudes de desalojo de fiscalía y autoridades educativas. (Captura de video: YouTube / Latina Noticias)

Según la directora Cisneros, el caso fue reportado a la Fiscalía Provincial y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) número seis. Hasta la fecha, no se ha ejecutado el retiro del invasor, quien ha reconocido ante las cámaras de Latina Noticias que utiliza las instalaciones escolares para su vida cotidiana. Este uso impropio de los espacios educativos ha restringido el acceso de los estudiantes a áreas destinadas a la recreación y la enseñanza, lo que también expone a los menores a situaciones de riesgo y reduce la autonomía de la institución.

Frente a la ausencia de intervención efectiva, los padres de familia han asumido tareas de reparación y construcción de espacios recreativos sin apoyo técnico ni presupuestario de las autoridades competentes.

Gestión administrativa y demoras en la mejora de infraestructura escolar

La directora Cisneros explicó que los trámites para mejorar la infraestructura del colegio se han visto entrampados por requisitos administrativos y falta de registro en las bases de datos del Ministerio de Educación. “El problema estaba en que no estaba inscrito todavía al Ministerio de Educación, aunque ya tenía saneamiento físico de la zona”, detalló. La gestión ante la Dirección de Saneamiento Físico Legal (Disafil) y el Ministerio exige documentación y procesos que, según la directora, solo implican el traslado de expedientes de una oficina a otra, sin avances concretos en la asignación de recursos ni en la ejecución de obras.

La demora en la atención de estas necesidades ha sido reconocida por la propia UGEL número seis, que atribuye la falta de intervención a procedimientos pendientes de inscripción y a la priorización de otros proyectos a nivel distrital. Mientras tanto, los estudiantes continúan asistiendo a clases en un entorno que no cumple con los estándares mínimos de seguridad y salubridad.